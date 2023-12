Lunch match Milan-Monza, in serata Lazio-Inter e sfide al vertice in Germania; in Inghilterra Liverpool-United. Il Rosario vince la Copa de la Liga Profesional

Copertina di questa domenica 17 dicembre è per il successo del Rosario nella Copa de la Liga Profesional argentina. Si è disputata la quarta edizione del torneo a eliminazione diretta. All’Estadio Unico Madre de Ciudades si sono affrontate le due squadre rivelazioni della competizione. La partita è stata decisa al minuto 40′ del primo tempo da una prodigiosa azione di Lovera. Il giocatore dopo aver ricevuto palla da Martinez ai 25 metri attacca l’area e dopo aver superato il marcatore con uno scatto bruciante infila a tu per tu con il portiere. Per le nazionali si è giocata l’amichevole tra Messico e Colombia in campo neutro. Punteggio finale di 3-2 per la nazionale colombiana andata sotto di due gol prima di Govea al 40′ del primo tempo quindi di Martinez al 5′ della ripresa. Ma la rimonta parte subito con Reyes al 10′ quindi Martinez Tobinson al 24′ e Gomez in pieno recupero.

Nella A-League spettacolare 3-3 tra Melbourne City e Central Coast Mariners per l’ottava giornata mentre si sono appena conclusi i primi match del campionato Primavera 1. Tra Lazio e Monza 1-1 il punteggio frutto delle reti Milani all’11’ del secondo tempo e pareggio ospite di Marras in pieno recupero. Stesso punteggio per il derby tra Inter e Milan: rossoneri in vantaggio al 19′ del primo tempo con Cuenca Martinez a pareggio di Di Maggio al 18′ delle ripresa con gli avversari in dieci dal 2′ sempre della ripresa per il doppio giallo a Bakoune.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo che è già in corso di svolgimento Milan-Monza, lunch match di giornata. Il programma in Serie A proseguirà alle ore 15 con Fiorentina-Verona e Udinese-Sassuolo; alle ore 18 Bologna-Roma e alle 20.45 il big match Lazio-Inter. In Bundesliga sfide di vertice con Leverkusen-Francoforte alle 17.30 e Bayern Monaco-Stoccarda alle 19.30. In Ligue 1 il PSG alle 21 gioca in casa del Lille e in Premier League grande attesa per Liverpool-Manchester United delle 17.30. Nella Liga il Real Madrid ospita alle ore 21 il Villarreal.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 17 DICEMBRE 2023

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA SUPER LEAGUE

Erzeni - Teuta 0-0 (*)

Tirana - Vllaznia 0-0 (*)

Skenderbeu - Laci 17:00



ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL - PLAY OFF

Rosario - Platense 1-0 (Finale)



AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City - Central Coast Mariners 3-3 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge - Gent 1-0 (*)

Royale Union SG - KV Mechelen 16:00

Anversa - Anderlecht 18:30

Genk - Kortrijk 19:15



CROAZIA HNL

Osijek - Slaven Belupo 14:30

Din. Zagabria - Hajduk Split 17:15



ECUADOR LIGA PRO - PLAY OFF

LDU Quito - Ind. del Valle 22:30



FRANCIA LIGUE 1

Nantes - Brest 0-0 (*)

Lorient - Strasburgo 15:00

Metz - Montpellier 15:00

Tolosa - Rennes 15:00

Marsiglia - Clermont 17:05

Lilla - PSG 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig - Kaiserslautern 0-1 (*)

Karlsruher - Elversberg 2-1 (*)

St. Pauli - Wehen 0-0 (*)



GERMANIA BUNDESLIGA

Friburgo - Colonia 15:30

Leverkusen - Francoforte 17:30

Bayern - Stoccarda 19:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Hoffenheim D - RB Lipsia D 0-0 (*)

1.FC Nurnberg D - Bayern D 18:30



GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Humble Lions - Arnett Gardens 21:00

Montego Bay - Dunbeholden 21:00

Mount Pleasant - Vere United 21:00

Tivoli - Molynes 21:30



GRECIA SUPER LEAGUE

Aris - OFI Crete 0-0 (*)

Asteras T. - PAOK 16:30

Lamia - Volos 18:30

Atromitos - Panathinaikos 19:30



GUATEMALA LIGA NACIONAL - APERTURA - PLAY OFFS

Guastatoya - Comunicaciones 22:00



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

West Brom - Stoke 1-1 (Intervallo)



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal - Brighton 15:00

Brentford - Aston Villa 15:00

West Ham - Wolves 15:00

Liverpool - Manchester Utd 17:30



ISRAELE LIGAT HA'AL

M. Tel Aviv - Netanya 19:00

H. Haifa - M. Haifa 19:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Inter U19 - Milan U19 1-1 (Finale)

Lazio U19 - Monza U19 1-1 (Finale)

Genoa U19 - Roma U19 0-0 (*)



ITALIA PRIMAVERA 2

Crotone U19 - Cesena U19 15:00SRF



ITALIA SERIE A

Milan - Monza 2-0 (*)

Fiorentina - Verona 15:00

Udinese - Sassuolo 15:00

Bologna - Roma 18:00

Lazio - Inter 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Pomigliano D - Sassuolo D 0-2 (*)

Como D - Roma D 15:00



ITALIA SERIE B

Lecco - Ternana 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Novara - Triestina 0-0 (*)

Trento - L.R. Vicenza 0-0 (*)

Alessandria - Legnago Salus 16:15

Arzignano - Pro Vercelli 18:30

Padova - Fiorenzuola 20:45

Virtus Verona - Pro Patria 20:45



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Cesena - Torres 0-0 (*)

Olbia - Pontedera 14:00

Vis Pesaro - Sestri Levante 16:15

Gubbio - Recanatese Posticipata

Ancona - Pescara 20:45

Carrarese - Lucchese 20:45



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Avellino - Taranto 18:30

Monopoli - Crotone 18:30

Monterosi Tuscia - Turris 18:30

Brindisi - Picerno 20:45



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Gozzano - Fezzanese 14:30

Vogherese - Citta di Varese 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Caravaggio - Pro Palazzolo 14:30

Castellanzese - Clivense 14:30

Tritium - Club Milano 14:30

Varesina - Brusaporto 14:30

Villa Valle - Ponte San Pietro 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Union Clodiense - Chions 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Lentigione - Fanfulla 14:30

Victor San Marino - Prato 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Ghivizzano Borgo - SC Cenaia 14:30

Orvietana - Grosseto 14:30

Poggibonsi - Sangiovannese 14:30

Real Forte Querceta - Follonica Gavorrano 14:30

Trestina - Livorno 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE F

AJ Fano - Avezzano 14:30

Atletico Ascoli - S. N. Notaresco 14:30

Campobasso - Chieti 14:30

L'Aquila - Termoli 14:30

Sora - Fossombrone 14:30

Vigor Senigallia - United Riccione 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Sarrabus Ogliastra - Romana 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Casarano - Manfredonia 14:30

Altamura - Bitonto 15:00

Citta di Fasano - Barletta 15:00

Fidelis Andria - Rotonda 15:00

Martina Calcio - Matera 15:30



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Akragas - Siracusa 14:30

Castrovillari - Licata 14:30

Locri 1909 - AS Acireale 14:30

Sancataldese - Reggio Calabria 14:30

Trapani - Gioiese 14:30

USD Ragusa - S. Agata 14:30

Real Casalnuovo - San Luca 15:00



MALTA PREMIER LEAGUE

Naxxar - Sliema 1-4 (Finale)

Hibernians - Mosta FC 0-0 (*)

Santa Lucia - Hamrun 0-0 (*)

Floriana - Marsaxlokk 16:15



MAROCCO BOTOLA PRO

Renaissance Zemamra - FUS Rabat 16:00

FAR Rabat - Agadir 18:00

Youssoufia Berrechid - Moghreb Tetouan 20:00

Berkane - Raja Casablanca 18:00



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Messico - Colombia 2-3 (Finale)

Inghilterra U16 - Olanda U16 12:00SRF

Argentina U23 - Ecuador U23 23:05



OLANDA EREDIVISIE

Almere City - Vitesse 4-0 (90 1 )

Heracles - Feyenoord 14:30

Sparta Rotterdam - Twente 14:30

Ajax - Zwolle 16:45

Alkmaar - PSV 20:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Chaves - Casa Pia 16:30

Moreirense - Portimonense 16:30

Famalicao - Estoril 19:00

Braga - Benfica 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ostrava - Slavia Praga 15:00

Sigma Olomouc - Plzen 15:00

Sparta Praga - Teplice 18:00



ROMANIA LIGA 1

U. Cluj - Otelul 0-0 (*)

Sepsi Sf. Gheorghe - CFR Cluj 20:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Fiorentino - Folgore 15:00

Tre Penne - La Fiorita 15:00

Virtus - Cailungo 15:00



SPAGNA LALIGA

Almeria - Maiorca 0-0 (*)

Real Sociedad - Betis 16:15

Las Palmas - Cadice 18:30

Real Madrid - Villarreal 21:00



SPAGNA LALIGA2

Alcorcon - Eibar 0-0 (*)

Levante - Huesca 16:15

Amorebieta - Saragozza 18:30

Ferrol - Tenerife 21:00



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Golden Arrows - Orlando 14:30



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Winterthur - Lausanne 14:15

Luzern - Basilea 16:30

Servette - Lugano 16:30



UNGHERIA OTP BANK LIGA

Kecskemeti - Debrecen 0-0 (*)

Ferencvaros - Zalaegerszeg 16:00

Puskas Academy - Mezokovesd 18:00



VIETNAM V.LEAGUE 1

Song Lam Nghe An - Gia Lai 1-0 (Finale)

Viettel - Hanoi FC 0-2 (Intervallo)