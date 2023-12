Elenco delle partite previste per oggi, domenica 17 dicembre 2023: in Bundesliga c’è Bayern-Stoccarda e Lerkusen-Francoforte e in Premier League spicca Liverpool-Manchester United

Ricca programmazione quella di domenica 17 dicembre sia in Italia che nel resto d’Europa. In primo piano la sfida tra Lazio e Inter di Serie A delle ore 20.45 mentre in Premier League fari puntati alle ore 17.30 su Liverpool-Manchester United. Due incroci interessanti in Bundesliga con Leverkusen-Francoforte e Bayern Monaco-Stoccarda. Andremo a parlare più nel dettaglio di queste quattro sfide quindi daremo uno sguardo ai vari campionati in particolare quelli italiani.

Indice



Lazio–Inter chiuderà un ricco programma di Serie A con ben cinque partite. La squadra di Sarri arriva dalla sconfitta con l’Atletico Madrid che l’ha fatta chiudere la secondo posto nel girone di Champions League. Il gap di 4 punti dalla zona Europa dopo 15 giornate e con la competizione europea in pausa fino a febbraio darà modo di concentrarsi sul recuperare posizioni anche se questo impegno non appare dei più agevoli. Per farlo il tecnico biancoceleste si affiderà al tridente formato da Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni mentre in difesa dovrebbe trovare posto il rientrante dell’infortunio Romagnoli. L’Inter non è riuscita a superare l’ultimo ostacolo al primo posto nel girone e come i laziali si approccerà al sorteggio di Champions League come seconda. Tradizione non favorevole all’Olimpico dove non batte i biancocelesti dall’ottobre 2018. In gare ufficiali non perde da 14 turni con ben 10 successi e in nove casi anche con la porta rimasta inviolata. Nelle sette trasferte ha vinto 6 volte e pareggiata 1 con appena due gol presi. Alla luce del pari della Juventus a Genova c’è la possibilità di portare a 4 il distacco dai bianconeri. Formazione praticamente fatta per Inzaghi che deve vedere solo in difesa se mettere Cuadrado facendo scalare Darmian nel trio arretrato o dare fiducia al giovane Bisseck.

In Premier League grande attesa per Liverpool–Manchester United. Le squadre giocheranno dopo la gara dell’Arsenal che ospite il Brighton e potrebbe motivare ulteriormente i Reds che arrivano dal successo in rimonta con il Crystal Palace e dal primo posto nel girone di Europa League. Il fortino dell’Anfield appare tra i più inespugnabili d’Europa con una sola sconfitta in 49 partite e ben 38 successi. Non perde uno scontro diretto da otto turni e nella scorsa stagione ottennero una storica goleada (7-0). I Red Devils di contro hanno già incamerato ben 12 sconfitte in gare ufficiali tante quante ottenute nell’intera scorsa stagione. In Champions Legue l’1-0 incassato con il Bayern ha portato a finire ultimi nel girone e quindi già fuori dalle competizioni europee.

In Bundesliga dopo Friburgo-Colonia della 15.30 ci sono due interessanti sfide nelle zone più alte della classifica. Parte il Leverkusen capolista nella gara casalinga con il Francoforte che tallona la zona Europa. I due pareggi conseguiti negli ultimi due turni hanno fatto perdere un pò di fiducia anche se il Bayern Monaco non è ha approfittato candendo rovinosamente in casa proprio del Francoforte. L’impegno in casa con lo Stoccarda pertanto sarà un test provante per capire lo stato di salute della squadra, soprattutto mentale.

In Ligue 1 si parte alle ore 13 con Nantes-Brest quindi alle ore 20.45 il PSG si reca a far visita al Lilla. Con la sconfitta di Nizza e Monaco la squadra parigina può pensare a una minifuga ma affrontano un avversario che ha un ottimo ruolino di marcia e che occupa la quarta posizione con possibilità di raggiungere il Monaco. Nella Liga troviamo Almeria-Maiorca alle ore 14 e attenzione spostata in particolare sul turno casalingo del Real Madrid che trova il Villarreal. In attesa del Girona nel posticipo la squadra di Ancelotti sa già che può prendere punti preziosi da Barcellona e Atletico Madrid che hanno raccolto in due appena un punto nel turno già disputato.

Torniamo in Italia per ricordare che in Serie A si parte con il lunch match delle 12.30 tra Milan e Monza. I rossoneri si vedono avvicinarsi il Napoli e possono rosicchiare due punti alla Juventus. La squadra di Palladino a metà classifica può giocare senza pressioni e con l’ambizione di poter scalare ulteriori posizioni. Alle ore 15 due gare ovvero Fiorentina–Verona e Udinese–Sassuolo. I viola proseguono la loro rincorsa europea mentre avanzano in Conference e i gialloblù provano a tenersi a galla con una serie di pareggi. Nel secondo c’è una vera e propria sfida salvezza tra due squadre partite un pò in sordina rispetto agli altri anni. Alle ore 18 grande attenzione per Bologna-Roma. Un vero test di maturità per la squadra di Thiago Motta che non deve più nascondersi dalle sue ambizioni e che sta raccogliendo il buon gioco espresso in questa prima parte della stagione. Contro un avversario imbottito di infortunati potrebbe restare molto in bilico l’ago della bilancia e gli stessi bookmakers sembrano credere di più nei rossoblù.

In Serie B troviamo il posticipo Lecco-Ternana tutto in chiave salvezza mentre sono diversi gli incontri per la Serie C. Nel girone A Padova a Triestina con l’obbligo di vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla capolista, nel girone B c’è lo scontro al vertice Cesena-Torres che potrebbe già dare una chiave di lettura alla stagione e derby dell’Adriatico molto sentito tra Ancona e Pescara mentre nel C troviamo Picerno e Avellino che vedono allontanarsi la Juve Stabia. Da una parte trasferta alla portata a Brindisi, dall’altra scontro diretto con un Taranto in crescita. Si gioca anche in Serie D e Primavera 1 con il derby Inter-Milan alle ore 11. Stesso orario per Lazio-Monza e alle 14 troviamo Genoa-Roma. Per la Serie A femminile alle 12.30 in campo Pomigliano e Sassuolo mentre alle 15 troviamo Como-Roma.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

PREMIER LEAGUE

15.00

Arsenal-Brighton

17.30

BUNDESLIGA

17.30

Leverkusen-Francoforte

19.30

Bayern Monaco-Stoccarda

LIGA

21.00

Real Madrid-Villarreal

LIGUE 1

20.45

Lille-PSG

SERIE B

16.15

Lecco-Ternana

SERIE C

14.00

16.15

Alessandria-Legnago Salus

18.30

20.45

SERIE D

14.30

15.00

15.30

Martina-Matera

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 17 dicembre 2023

ALBANIA SUPER LEAGUE

Erzeni – Teuta 13:30

Tirana – Vllaznia 13:30

Skenderbeu – Laci 17:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL – PLAY OFF

Rosario – Platense 01:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City – Central Coast Mariners 07:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge – Gent 13:30

Royale Union SG – KV Mechelen 16:00

Anversa – Anderlecht 18:30

Genk – Kortrijk 19:15

CROAZIA HNL

Osijek – Slaven Belupo 14:30

Din. Zagabria – Hajduk Split 17:15

ECUADOR LIGA PRO – PLAY OFF

LDU Quito – Ind. del Valle 22:30

FRANCIA LIGUE 1

Nantes – Brest 13:00

Lorient – Strasburgo 15:00

Metz – Montpellier 15:00

Tolosa – Rennes 15:00

Marsiglia – Clermont 17:05

Lilla – PSG 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Kaiserslautern 13:30

Karlsruher – Elversberg 13:30

St. Pauli – Wehen 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Friburgo – Colonia 15:30

Leverkusen – Francoforte 17:30

Bayern – Stoccarda 19:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Hoffenheim D – RB Lipsia D 14:00

1.FC Nurnberg D – Bayern D 18:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Humble Lions – Arnett Gardens 21:00

Montego Bay – Dunbeholden 21:00

Mount Pleasant – Vere United 21:00

Tivoli – Molynes 21:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Aris – OFI Crete 14:00

Asteras T. – PAOK 16:30

Lamia – Volos 18:30

Atromitos – Panathinaikos 19:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Guastatoya – Comunicaciones 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

West Brom – Stoke 13:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal – Brighton 15:00

Brentford – Aston Villa 15:00

West Ham – Wolves 15:00

Liverpool – Manchester Utd 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Tel Aviv – Netanya 19:00

H. Haifa – M. Haifa 19:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Inter U19 – Milan U19 11:00

Lazio U19 – Monza U19 11:00

Genoa U19 – Roma U19 14:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Crotone U19 – Cesena U19 15:00

ITALIA SERIE A

Milan – Monza 12:30

Fiorentina – Verona 15:00

Udinese – Sassuolo 15:00

Bologna – Roma 18:00

Lazio – Inter 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Pomigliano D – Sassuolo D 12:30

Como D – Roma D 15:00

ITALIA SERIE B

Lecco – Ternana 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Novara – Triestina 14:00

Trento – L.R. Vicenza 14:00

Alessandria – Legnago Salus 16:15

Arzignano – Pro Vercelli 18:30

Padova – Fiorenzuola 20:45

Virtus Verona – Pro Patria 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Cesena – Torres 14:00

Olbia – Pontedera 14:00

Vis Pesaro – Sestri Levante 16:15

Gubbio – Recanatese 18:30

Ancona – Pescara 20:45

Carrarese – Lucchese 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Avellino – Taranto 18:30

Monopoli – Crotone 18:30

Monterosi Tuscia – Turris 18:30

Brindisi – Picerno 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Gozzano – Fezzanese 14:30

Vogherese – Citta di Varese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Caravaggio – Pro Palazzolo 14:30

Castellanzese – Clivense 14:30

Tritium – Club Milano 14:30

Varesina – Brusaporto 14:30

Villa Valle – Ponte San Pietro 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Union Clodiense – Chions 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Lentigione – Fanfulla 14:30

Victor San Marino – Prato 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Ghivizzano Borgo – SC Cenaia 14:30

Orvietana – Grosseto 14:30

Poggibonsi – Sangiovannese 14:30

Real Forte Querceta – Follonica Gavorrano 14:30

Trestina – Livorno 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Avezzano 14:30

Atletico Ascoli – S. N. Notaresco 14:30

Campobasso – Chieti 14:30

L’Aquila – Termoli 14:30

Sora – Fossombrone 14:30

Vigor Senigallia – United Riccione 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Sarrabus Ogliastra – Romana 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Casarano – Manfredonia 14:30

Altamura – Bitonto 15:00

Citta di Fasano – Barletta 15:00

Fidelis Andria – Rotonda 15:00

Martina Calcio – Matera 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Akragas – Siracusa 14:30

Castrovillari – Licata 14:30

Locri 1909 – AS Acireale 14:30

Sancataldese – Reggio Calabria 14:30

Trapani – Gioiese 14:30

USD Ragusa – S. Agata 14:30

Real Casalnuovo – San Luca 15:00

MALTA PREMIER LEAGUE

Naxxar – Sliema 11:00

Hibernians – Mosta FC 14:00

Santa Lucia – Hamrun 14:00

Floriana – Marsaxlokk 16:15

MAROCCO BOTOLA PRO

Renaissance Zemamra – FUS Rabat 16:00

FAR Rabat – Agadir 18:00

Youssoufia Berrechid – Moghreb Tetouan 20:00

Berkane – Raja Casablanca 18:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Messico – Colombia 01:00

Inghilterra U16 – Olanda U16 12:00

Argentina U23 – Ecuador U23 23:05

OLANDA EREDIVISIE

Almere City – Vitesse 12:15

Heracles – Feyenoord 14:30

Sparta Rotterdam – Twente 14:30

Ajax – Zwolle 16:45

Alkmaar – PSV 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Chaves – Casa Pia 16:30

Moreirense – Portimonense 16:30

Famalicao – Estoril 19:00

Braga – Benfica 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ostrava – Slavia Praga 15:00

Sigma Olomouc – Plzen 15:00

Sparta Praga – Teplice 18:00

ROMANIA LIGA 1

U. Cluj – Otelul 14:00

Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj 20:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Fiorentino – Folgore 15:00

Tre Penne – La Fiorita 15:00

Virtus – Cailungo 15:00

SPAGNA LALIGA

Almeria – Maiorca 14:00

Real Sociedad – Betis 16:15

Las Palmas – Cadice 18:30

Real Madrid – Villarreal 21:00

SPAGNA LALIGA2

Alcorcon – Eibar 14:00

Levante – Huesca 16:15

Amorebieta – Saragozza 18:30

Ferrol – Tenerife 21:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Golden Arrows – Orlando 14:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Winterthur – Lausanne 14:15

Luzern – Basilea 16:30

Servette – Lugano 16:30

UNGHERIA OTP BANK LIGA

Kecskemeti – Debrecen 13:30

Ferencvaros – Zalaegerszeg 16:00

Puskas Academy – Mezokovesd 18:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Song Lam Nghe An – Gia Lai 11:00

Viettel – Hanoi FC 13:15