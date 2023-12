Milan – Monza 2-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Monza di Domenica 17 dicembre 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sedicesima giornata di Serie A

MILANO – Domenica 17 dicembre, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, il Milan affronterà il Monza nel lunch match della sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024; si inizierà a giocare alle ore 12.30.

In settimana il Milan ha battuto il Newcastle ma é stato retrocesso dalla Champions League all’Europa League. In campionato la squadra di Pioli viene dalla sconfitta per 3-2 rimediata sul campo dell’Atalanta ed é a quota 29 , a -9 dalla capolista e a -7 dalla Juventus. Il suo percorso racconta di nove vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, ventisei reti realizzate e diciotto incassate. I biancorossi sono reduci dal successo casalingo contro il Genoa. La squadra di Palladino é nono con punti, frutto di cinque vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte, sedici gol fatti e quattordici subiti. Nella passata stagione a San Siro i padroni di casa si imposero col risultato di 4-1.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN-MONZA 2-0 PRIMO TEMPO 45' Si giocherà ancora per due minuti. 41' Simic, all'esordio in serie A, sigla il raddoppio del Milan scaraventando in rete il pallone in mezzo basso servitogli da Leao! Tutti a festeggiarlo! Primo, grandissimo goal per il giocatore diciottenne! 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 34' Ammonito Reijnders per un fallo su Gagliardini. 32' Sugli sviluppi di un corner, Carboni incoccia ma Maignan non si fa trovare impreparato. 30' Siamo adesso arrivati alla mezz'ora, con i ritmi che prevedibilmente si sono abbassati. 24' Entra dunque Simic, che viene spostato sulla destra del reparto difensivo milanista. 22' Infortunio muscolare per Pobega, che ora purtroppo dovrà lasciare il campo: lo sostituirà Simic. 15' Giunti al quarto d'ora, possiamo dire che stiamo assistendo a un incontro frizzante. 10' Eccoci al decimo, con la squadra di casa che conduce di misura. 5' Ci prova Colombo con il sinistro, ma c'è la scivolata di Kjaer a dirgli no. 4' Partenza sprint per la squadra rossonera! 3' Milan in vantaggio! Incursione di Reijnders che fa fuori tutta la difesa del Monza, arrivando all'interno dell'area di rigore e infilando poi di De Gregorio con il destro! 2' E' il primo derby tra le due squadre che si gioca senza Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e poi patron del Monza, scomparso lo scorso 12 giugno. 1' Dopo un minuto di silenzio in memoria di Antonio Juliano, la gara può avere inizio. Buongiorno da San Siro e benvenuti al lunch match tra Milan e Monza. Domenica 17 dicembre dalle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle ore 12.30 la cronaca con commento diretta. TABELLINO MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega (dal 24' pt Simic); Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Nava, Mirante, Bennacer, Adli, Jovic, Okafor, Romero, Chukwueze, Krunic, Jimenez, Simic, Nsiala, Bartesaghi. All. Pioli. MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Carboni, Bettella, Birindelli, Carboni, Maric, Bondo, Cittadini, Vignato, Ciurria. All. Palladino. Reti: 3' pt Reijnders, 41' pt Simic Ammoniti: Reijnders Recupero: 2' pt

Le formazioni ufficiali di Milan – Monza

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Nava, Mirante, Bennacer, Adli, Jovic, Okafor, Romero, Chukwueze, Krunic, Jimenez, Simic, Nsiala, Bartesaghi. Allenatore: Pioli.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Carboni, Bettella, Birindelli, Carboni, Maric, Bondo, Cittadini, Vignato, Ciurria. Allenatore: Palladino.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Gianluca Aureliano di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Quarto ufficiale Giovanni Ayroldi di Molfetta. VAR Daniele Paterna di Teramo; AVAR Paolo Mazzoleni di Bergamo.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Indisponibili Caldara, Thiaw, Sportiello, Kalulu e Pellegrino. Pioli dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con Maignan in porta e una difesa a quattro formata al centro da Tomori e Theo Hernandez e sulle fasce da Calabria e Florenzi. In mezzo al campo Loftus-Cheek, Rejinders e Musah. Tridente offensivo composto da Pulisic, Giroud e Leao.

COME ARRIVA IL MONZA – Indisponibile Caprari; squalificato Gomez. Palladino dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e con D’Ambrosio, Marì e Caldirola pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Pessina e Gagliardini mentre Ciurria Kyriakoupoulos e dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Colombo, supportata dai trequartisti Colpani e Mota Carvalho.

Le probabili formazioni di Milan – Monza

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao Allenatore: Stafano Pioli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo Allenatore: Raffaele Palladino.

Dove vedere la partita in tv e streaming

