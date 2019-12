Si disputa la Copa del Rey con il primo turno eliminatorio giovedì 19 dicembre. Nella notte si è giocato in Bolivia

Giovedì 19 dicembre con la Spagna e le due sfide della Coppa del Re in primo piano. Numerosi infatti saranno i match che si potranno seguire in tempo reale con i risultati dalle 19 in poi. Si gioca anche nei campionati minori dalla Grecia alla Turchia, Romania, la Taça in Portogallo dove vanno in scena gli ottavi di finale. Prima di sfogliare il programma completo con tutti gli esiti degli incontri andiamo a vedere cosa è successo dove si è già giocato. In Bolivia per la Divisione Profesional successo per 1-0 del Blooming sui Destroyers. Gara decisa nei minuti di recupero del primo tempo da una rete di Blanco. Ricordiamo che in classifica guida il Bolivar con 49 seguito da Wilstermann a 48 e The Strongest a 45. Si è giocato anche in W-League in Australia dove il Melbourne City ha avuto la meglio sempre per 1-0 sul Perth. Questo campionato femminile vede in vetta il Melbourne City con 16 punti seguito da Sydney 12 e WS Wanderers 10.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



12:00 Kenya - Tanzania



14:00 Eritrea - Uganda



FIFA > U15 Amichevoli 2019 > Dicembre



11:00 Croazia - Slovenia



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



13:15 Al Fayha - Al Ittihad 1-1 *



13:40 Abha Club - Al Shabab 0-0 *



15:35 Al Adalh - Al Nassr



15:55 Al Taawoun - Al Wehda



17:50 Al Ahli SFC - Dhamk Club



Azerbaijan > Kubok 2019/2020 > Quarti di finale



12:00 Zira FK - Səbail FK



15:00 Sabah FK - Gabala FK



Bahrain > Campionato 2019/2020



16:00



Al Ahli - Riffa SC rinv.

Al Hala - East Riffa Club rinv.



18:30 Al Muharraq - Busaiteen rinv.



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



01:30 Blooming - Destroyers 1-0



20:00 Sport Boys Warnes - Oriente Petrolero



EAU > UAE Arabian Gulf League 2019/2020



15:00



Al Ain FC - Al Dhafra

Al Fujairah - Baniyas SC



17:30



Hatta Club - Al Nasr SC

Sharjah FC - Ajman Club



Egitto > Premiership 2019/2020



18:30 Ismaily - Al-Ahly



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



18:15 Lincoln Red Imps - Manchester 62 FC



Grecia > Super League 2019/2020



16:15 Aris Saloniki - Volos NFC



18:30 Panionios GSS - PAOK Saloniki



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



12:30 Pars Jonoubi Jam - Persepolis 0-0 *



13:00 Tractor Sazi - Naft Masjed Soleyman 0-0 *



13:55 Sepahan FC - Shahin Bushehr FC



15:00 Esteghlal - Machine Sazi



Israele > State Cup 2019/2020 > 8. Giornata



12:00 Maccabi Bnei Raina - Maccabi Ironi Sderot



18:30 FC Kafr Qasim - Hapoel Kfar Saba



18:40 Hapoel Afula - Hapoel Ashkelon



18:50 Bnei Sachnin FC - Hapoel Nir Ramat HaSharon



19:00 Bnei Yehuda Tel Aviv - Hapoel Hadera FC



19:15 Agudat Sport Ashdod - Hapoel Petach-Tikva



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00 Sunshine Stars - MFM FC



Olanda > KNVB beker 2019/2020 > 2. Giornata



18:30 FC Groningen - FC Utrecht



20:45 SC Cambuur - Feyenoord



Portogallo > Taça 2019/2020 > Ottavi di finale



20:15 FC Porto - CD Santa Clara



21:30 FC Famalicão - CD Mafra



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:45 Vitória Guimarães - GD Estoril



16:00 CD Feirense - Académica de Coimbra



19:00 SL Benfica - CD Cova Piedade



Romania > Liga 1 2019/2020



19:00 FC Botoşani - Dinamo Bucureşti



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > 1. Giornata



19:00



Melilla CD - Levante UD

CD Peña Azagresa - Celta Vigo

CA Antoniano - Real Betis

Lleida Esportiu - Espanyol Barcelona

Peña Deportiva - SD Ponferradina

CD Leonesa - Las Rozas CF

SD Amorebieta - CD Badajoz



20:00



UE Llagostera - Haro Deportivo

Rayo Majadahonda - Racing Ferrol



20:30



SD Laredo - SD Huesca

UD Tamaraceite - UD Almería

Gimnàstic - UE Olot

UE Cornellà - Orihuela CF



20:45 Mérida AD - CF La Nucía



21:00



CD Becerril - Real Sociedad

Lorca Deportiva - CA Osasuna

Linares Deportivo - Girona FC



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > 5. Giornata



11:00 Manisa FK - Kayserispor 3-3



12:30 Denizlispor - Altınordu FSG 2-1 *



14:30 İstanbul Başakşehir F.K. - Hekimoğlu Trabzon



16:30 Bursaspor - BB Erzurumspor



18:45 Trabzonspor - Altay Izmir