In Italia spazio a Serie A, B e Lega Pro girone C. Turno casalingo per Real Madrid, City e Liverpool. Colpo esterno per Sampdoria e Napoli in Primavera 1, successo casalingo per il Puebla in Liga MX

Sabato 19 febbraio si è aperto con il calcio sud americano a partire dal netto successo casalingo per 4-0 dell’Emelec sul Macara in Ecuador. In Bolivia chiudono sull’1-1 The Strongest e Sucre, stesso punteggio in Cile tra U. Espanola e Everton mente in Costa Rica 4-1 del Guadalupe sul Santos DG. Tre gli incontri di Liga MX: una rete di De Buen al 3′ ha deciso la sfida tra Puebla e Monterrey con la squadra di casa in 10 per il rosso a Ferrareis dal 9′ della ripresa mentre gli ospiti hanno fallito un rigore con Funes Mori due minuti dopo. Botta e risposta invece tra Ferreyra e Garcia tra Tijauana e Necaxa mentre senza reti tra Juarez e Necaxa. In Paraguay 3-1 casalingo del Resistencia sul Nacional Asuncion mentre nella Primera Division in Uruguay 5-0 esterno del Plaza Colonia sul Cerro Largo. Passiamo all’Australia dove in A-League si registrano i successi interni per Macarthur (4-1 sull’Adelaide United) e per il Melbourne Victory (1-0 sul Central Coast Mariners) mentre chiudono 1-1 Wellington Phoenix e Sydney. Nella J1 League colpo esterno per Kashima e Kashiwa mentre nella K League 1 vittoria esterna per Seoul su Daegu. Nel Campionato Primavera 1 disputati due incontri nella mattinata. La Sampdoria ha vinto 2-0 in casa dell’Atalanta grazie alle reti al 15′ della ripresa di Leonardi e allo scadere di Di Stefano. Nell’altro invece 5-0 della Juventus in casa del Napoli: vantaggio bianconero dopo appena 7 minuti con Mulazzi, raddoppio di Savona al 25′ mentre nella ripresa arriva la tripletta di Chibozo entrato al 15′ e in gol al 17′, 20′ e 36′. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate nella giornata odierna ricordiamo che in Italia sono in programma tre anticipi a partire dalle 15 con Sampdoria – Empoli e a seguire Roma – Sassuolo e Salernitana – Milan. Già in campo la Serie cadetta e la Lega Pro con il ricco programma del girone C mentre in Europa si gioca nei principali campionati dalla Ligue 1 alla Bundesliga, dalla Liga alla Premier League.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 19 FEBBRAIO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Al-Merreikh (Sud) - Mamelodi (Rsa) 0-0 (*)

Petro (Ang) - Wydad (Mar) 2-1 (*)

Jwaneng Galaxy (Bot) - Etoile Sahel (Tun) 17:00

Sagrada (Ang) - Zamalek (Egy) 17:00

Belouizdad (Alg) - Esperance Tunis (Tun) 20:00



ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia - Skenderbeu 2-0 (*)

Partizani - Vllaznia 16:45



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Damac - Abha 2-2 (*)

Al-Ettifaq - Al Taee 16:10



ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Arsenal Sarandi - Huracan 21:00

Estudiantes - Lanus 23:15



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat - Ararat-Armenia 0-1 (Finale)



AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix - Sydney FC 1-1 (Finale)

Macarthur FC - Adelaide United 4-1 (Finale)

Melbourne Victory - Central Coast Mariners 1-0 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA

Admira - LASK 17:00

Austria Vienna - Hartberg 17:00

Ried - Tirol 17:00



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Gabala - Sabail 2-0 (Finale)

Neftci Baku - Keshla 3-0 (*)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge - Beerschot VA 16:15

Kortrijk - Waregem 18:30

Oostende - St. Liege 18:30

Charleroi - Royale Union SG 20:45



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - APERTURA

The Strongest - U. Sucre 1-1 (Finale)

Always Ready - Tomayapo 20:00

Aurora - Palmaflor 20:00



BRASILE CAMPEONATO CARIOCA - TACA GUANABARA

Fluminense - Volta Redonda 23:00



BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Palmeiras - Santo Andre 20:00

Botafogo SP - Corinthians 22:30



BULGARIA PARVA LIGA

Levski - Lok. Plovdiv 2-1 (*)

Botev Vratsa - CSKA 1948 Sofia 16:30



CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Espanola - Everton 1-1 (Finale)

Colo Colo - A. Italiano 22:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Santa Fe - Ind. Medellin 22:05



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Guadalupe - Santos DG 4-1 (Finale)

Grecia - San Carlos 21:00



CROAZIA 1. HNL

Dragovoljac - Hajduk Split 0-0 (*)

Istra 1961 - Osijek 17:05



DANIMARCA 1ST DIVISION

Jammerbugt - F. Amager 1-1 (Finale)



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Emelec - Macara 4-0 (Finale)

Mushuc Runa - U. Catolica 21:00

LDU Quito - Gualaceo 23:30



FRANCIA LIGUE 1

Lens - Lione 17:00

Nantes - Paris SG 21:00



FRANCIA LIGUE 2

Sochaux - AC Ajaccio 0-0 (*)

Bastia - Dijon 19:00

Guingamp - Paris FC 19:00

Nancy - Dunkerque 19:00

Nimes - Grenoble 19:00

Niort - Auxerre 19:00

Pau FC - Caen 19:00

Quevilly Rouen - Valenciennes 19:00

Rodez - Amiens 19:00



GALLES CYMRU PREMIER

Newtown - Cardiff Metropolitan 15:30



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Brema - Ingolstadt 1-1 (Finale)

Kiel - Karlsruher 0-2 (Finale)

Sandhausen - Amburgo 1-1 (Finale)

Norimberga - Regensburg 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta - Friburgo 15:30

Bielefeld - Union Berlino 15:30

Stoccarda - Bochum 15:30

Wolfsburg - Hoffenheim 15:30

Colonia - Francoforte 18:30



GIAPPONE J1 LEAGUE

Avispa Fukuoka - Iwata 1-1 (Finale)

G-Osaka - Kashima 1-3 (Finale)

Hiroshima - Sagan Tosu 0-0 (Finale)

Kyoto - Urawa 1-0 (Finale)

Shimizu - Sapporo 1-1 (Finale)

Yokohama M. - C-Osaka 2-2 (Finale)

Nagoya - Kobe 2-0 (Finale)

Shonan - Kashiwa 0-2 (Finale)



GIBILTERRA NATIONAL LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Mons Calpe - Lincoln 16:00

Glacis United - St Josephs 18:30



GRECIA SUPER LEAGUE

Ionikos - OFI Crete 16:15

Atromitos - Asteras T. 18:30

Panetolikos - Panathinaikos 18:30



GUATEMALA LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Guastatoya - Malacateco 17:00

Municipal - Coban Imperial 22:00

Solola - Comunicaciones 22:00



INDONESIA LIGA 1

Persiraja Aceh - Persebaya 0-1 (Finale)

PSM Makassar - Persita 0-1 (*)

Persija Jakarta - Persik Kediri 1-1 (*)



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Fulham - Huddersfield 1-2 (Finale)

Blackburn - Millwall Posticipata

Bristol City - Middlesbrough 16:00

Cardiff - Blackpool 16:00

Coventry - Barnsley 16:00

Derby - Peterborough 16:00

Luton - West Brom 16:00

Preston - Reading 16:00

QPR - Hull 16:00

Sheffield Utd - Swansea 16:00

Stoke - Birmingham 16:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

West Ham - Newcastle 1-1 (Finale)

Arsenal - Brentford 16:00

Aston Villa - Watford 16:00

Brighton - Burnley 16:00

Crystal Palace - Chelsea 16:00

Liverpool - Norwich 16:00

Southampton - Everton 16:00

Manchester City - Tottenham 18:30



IRAQ SUPER LEAGUE

Al Kahraba - Al Najaf 2-0 (Finale)

Al Karkh - Al Naft 1-2 (Finale)

Samarra - Al Sinaah 1-1 (Finale)

Zakho - Al Minaa 0-0 (Finale)

Al Talaba - Al Diwaniya 3-0 (Intervallo)



IRLANDA PREMIER DIVISION

Sligo Rovers - Bohemians Posticipata



ISRAELE LIGAT HA'AL

M. Petach Tikva - Netanya 0-0 (*)

H. Beer Sheva - Kiryat Shmona 16:30

Hapoel Jerusalem - Ashdod 17:00

Hapoel Hadera - B. Jerusalem 18:50



ITALIA PRIMAVERA 1

Atalanta U19 - Sampdoria U19 0-2 (Finale)

Napoli U19 - Juventus U19 0-5 (Finale)

Roma U19 - Milan U19 2-1 (Finale)

Torino U19 - Pescara U19 1-0 (*)



ITALIA PRIMAVERA 2

Frosinone U19 - Crotone U19 3-0 (Finale)

Salernitana U19 - Reggina U19 11:00SRF

Udinese U19 - Entella U19 1-0 (Finale)

Cosenza U19 - Ascoli U19 2-2 (Finale)

Brescia U19 - Alessandria U19 14:30SRF

Cesena U19 - Spezia U19 14:30SRF

Como U19 - Parma U19 14:30SRF

Cremonese U19 - Monza U19 14:30SRF

Reggiana U19 - Venezia U19 14:30SRF

Ternana U19 - Lazio U19 14:30SRF

Vicenza U19 - Cittadella U19 14:30SRF

Benevento U19 - Perugia U19 15:00SRF



ITALIA SERIE A

Sampdoria - Empoli 1-0 (*)

Roma - Verona 18:00

Salernitana - Milan 20:45



ITALIA SERIE B

Ascoli - Alessandria 3-0 (*)

L.R. Vicenza - Spal 1-1 (*)

Monza - Pisa 1-2 (*)

Parma - Ternana 2-3 (*)

Reggina - Pordenone 1-0 (*)

Perugia - Cremonese 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Catania - Virtus Francavilla 0-0 (Intervallo)

Paganese - Monterosi Tuscia 0-1 (Intervallo)

Palermo - Turris 2-0 (Intervallo)

Picerno - Juve Stabia 0-0 (Intervallo)

Taranto - Catanzaro 0-0 (Intervallo)

ACR Messina - Potenza 17:30

Avellino - Fidelis Andria 17:30

Bari - Campobasso 17:30

Latina - Vibonese 17:30

Monopoli - Foggia 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Pro Livorno - Lornano Badesse 0-2 (Intervallo)



KOSOVO SUPERLIGA

Drita - KF Llapi 1-1 (Finale)

KF Ulpiana - Malisheva 1-1 (Finale)



MAROCCO BOTOLA PRO

Difaa El Jadidi - Chabab Mohammedia 16:00

FUS Rabat - Maghreb Fez 18:15



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Atl. Morelia - Cancun 4-1 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Puebla - Monterrey 1-0 (Finale)

Juarez - Santos Laguna 0-0 (Finale)

Tijuana - Necaxa 1-1 (Finale)



MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL - DONNE

Venezuela D - Lettonia D 3-0 (Finale)

Bulgaria U19 D - Romania U19 D 1-2 (Finale)

Serbia U19 D - Croazia U19 D 3-0 (Finale)

Bulgaria D - Lituania D 2-3 (Finale)

Russia U17 D - Slovacchia U17 D 13:00SRF

Grecia D - Israele D 1-0 (Finale)

Slovenia D - Croazia D 0-0 (*)

Cipro U19 D - Malta U19 D 15:00SRF

Portogallo U17 D - Austria U17 D 15:00SRF

Polonia D - Ungheria D 15:30

Scozia D - Slovacchia D 15:30

Ucraina D - Uzbekistan D 16:30

Irlanda D - Russia D 20:30

Wales D - Belgio D 20:30



OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen - Waalwijk 16:30

Willem II - Ajax 18:45

Alkmaar - Heracles 21:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Resistencia - Nacional Asuncion 3-1 (Finale)

Cerro Porteno - Guarani 22:15



PERU LIGA 1 - APERTURA

Carlos Stein - U. de Deportes 17:30

Dep. Municipal - Binacional 19:15

Cajamarca - Grau 21:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Gil Vicente - Belenenses 16:30

Ferreira - Vizela 19:00

Guimaraes - Arouca 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ostrava - Sigma Olomouc 0-0 (*)

Pardubice - Hradec Kralove 1-0 (*)

Zlin - Slovacko 0-0 (*)

Ceske Budejovice - Plzen 18:00



ROMANIA LIGA 1

FC Voluntari - Sepsi Sf. Gheorghe 16:00

Mioveni - FCSB 18:55



RUANDA PREMIER LEAGUE

AS Kigali - Gorilla 2-0 (*)

Gicumbi - Espoir Posticipata



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo - Murata 0-0 (*)

Cosmos - Tre Penne 1-1 (*)

Juvenes/Dogana - La Fiorita 0-1 (*)

Pennarossa - Fiorentino 0-0 (*)



SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian - Ross County 16:00

Livingston - St. Mirren 16:00

Motherwell - Aberdeen 16:00

St. Johnstone - Hearts 16:00



SERBIA SUPER LIGA

Novi Pazar - Kolubara 1-2 (*)

Cukaricki - Mladost 16:00

TSC Backa Topola - Sp. Subotica 18:00



SLOVACCHIA FORTUNA LIGA

L. Mikulas - Ruzomberok 0-1 (*)

Pohronie - Slovan Bratislava 2-0 (*)

Trnava - Trencin 0-0 (*)

Zilina - Michalovce 1-1 (*)



SPAGNA LALIGA

Granada - Villarreal 1-2 (*)

Osasuna - Atl. Madrid 16:15

Cadice - Getafe 18:30

Real Madrid - Alaves 21:00



SPAGNA LALIGA2

Saragozza - Las Palmas 16:00

Girona - Eibar 18:15

Tenerife - UD Ibiza 18:15

R. Sociedad B - Malaga 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Jeonbuk - Suwon FC 1-0 (Finale)

Daegu - Seoul 0-2 (Finale)

Incheon - Suwon 1-0 (Finale)



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Chippa United - Royal AM 2-1 (Intervallo)

Swallows - TS Galaxy 17:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano - St. Gallen 18:00

Basilea - Lausanne 20:30



TURCHIA SUPER LIG

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor 1-2 (Finale)

Kayserispor - Giresunspor 2-0 (*)

Besiktas - Altay 17:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Cerro Largo - Plaza Colonia 0-5 (Finale)

River Plate - Boston River 1-2 (Finale)

Defensor Sp. - Montevideo City 21:00