Elenco delle partite previste per oggi sabato 19 febbraio 2022: in campo Roma e Milan negli anticipi. Si gioca anche nei principali campionati europei

Il derby di Torino ha aperto la 26esima giornata di Serie A. Si riparte dunque dal pareggio frutto delle reti a inizio partita di de Ligt e pareggio di Belotti (rientrato dopo l’infortunio dal primo minuto). Nel programma di sabato 19 febbraio parte con l’analisi del massimo campionato italiano che propone come di consueto tre anticipi. Quindi andremo a vedere cosa non perdere in Serie B e Lega Pro dove si giocano le gare del girone C oltre a una rassegna del calcio europeo con i principali campionati in campo dalla Ligue A alla Bundesliga, Liga e Premier League con l’incontri di cartello. Non ci soffermeremo su altri campionati come la CAF Champions League che pronone 5 incontri a partire dalle ore 14 o ancora il calcio sud americano che si accenderà in particolare con la Copa de la Liga Profesional in Argentina o con il Campeonato Carioca e Paulista in Brasile. Prima di entrare nel vivo della giornata un riepilogo delle nostre dirette selezionate per oggi e altre informazioni su pronostici e calcio in tv.

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

APRE SAMP – EMPOLI, ROMA A DOMICILIO, MILAN A SALERNO

Si parte alle ore 15 con Sampdoria – Empoli. La cura Giampaolo sembra iniziare a dare i primi risultati se pensiamo all’exploit casalingo con il Sassuolo e la sconfitta solo di misura in casa del Milan. Snodo importante per la classifica visto che è molto stretto il margine di vantaggio dalla zona calda. Il tecnico ha sottolineato come l’avversario sarà difficile da affrontare in quando oltre ad avere una squadra che gioca bene al calcio (“Andreazzoli è bravo e loro hanno idee innovative, conoscenza, freschezza, spregiudicatezza e conoscenza”) ha il vantaggio di essere al momento in una posizione piuttosto tranquilla e di poter giocare ancora con una certa “leggerezza”. Molto pensante l’assenza di Gabbiadini mentre in difesa non è stato convocato Yoshida per scelta tecnica. Con Giovinco alla ricerca della migliore condizioni, gran peso della squadra ricadrà sull’esperienza di Quagliarella e la classe di Sensi e Candreva. La squadra toscana non vince dalla trasferta di Napoli del 12 dicembre scorso ma sembra in ripresa. Il rientro di Henderson è molto importante per una squadra che si era ben amalgamata. Alle ore 18 gara casalinga della Roma contro l’Hellas Verona. Reduci da due pareggi i giallorossi devono tornare a far punti per non vedersi allontanare la zona Europa mentre gli ospiti sono tornati a far valere il suo pacchetto offensivo con uno straordinario poker rifilato all’Udinese. Mourinho dovrà fare i conti con la squalifica di Mancini e diverse assenze come Zaniolo che potrebbero pesare mentre Tudor troverà dal primo minuto anche una pedina chiave come Faraoni. “Il Verona è una squadra di grande qualità e sarà dura come è stata all’andata anche per loro, perché non è stato facile vincere il match per loro. Domani sarà dura per entrambe. Tudor è un bravo giovane allenatore che si identifica molto con quello stile di gioco che hanno loro e una squadra che si identifica nell’idea del suo tecnico. È una squadra di qualità, con esperienza, in una posizione di classifica tranquilla” ha sottolineato in sala stampa il tecnico giallorosso. Chiude alle 20.45 il match tra Salernitana e Milan. Per i campani si apre l’era Nicola che ha l’arduo compito di riaccendere delle speranze per la lotta salvezza. Un testa coda dall’esito che sembra già scritto ma l’esperienza di diversi giocatori non mancherà dai vari Fazio a Perotti, fino a Ribery e Bonazzoli. I rossoneri sono lanciatissimi in vetta e non vogliono scipuare quanto costruito fino ad oggi. Pioli ha parlato di partita con tante incognite date da un avversario con un nuovo tecnico e tanti giocatori nuovi che si stanno amalgamando e che non danno la certezza di una formazione tipo da studiare:“Per noi quella di domani è una partita importantissima e non di secondo piano, per un allenatore avere la disponibilità totale dei giocatori è fondamentale. Durante gli allenamenti c’è intensità e voglia di mettersi in mostra, su questo dobbiamo insistere”.

DUE BIG MATCH IN SERIE B, SPICCA MONOPOLI – FOGGIA IN C

Pochi giorni per ricaricare le energie e Serie B già in campo con ben 6 incontri, tutti alle 14 tranne Perugia – Cremonese, uno dei più attesi alle 16.15. Parola alla nuova capolista che in terra umbra affronterà un club in grande salute visto che condivide i tre successi consecutivi nelle ultime. Da seguire da vicino anche Monza – Pisa con le due squadre a ridosso della vetta e distanziate di una sola lunghezza. Se i padroni di casa cercano il tris di successi consecutivi, i nerazzurri sembrano essere vittime della “pareggite” con già 4 segni X consecutivi. In Lega Pro invece spazio al girone C con gare equidistribuite tra le ore 14.30 e le 17.30. Nella seconda fascia troviamo la capolista Bari impegnata in casa con il Campobasso mentre big match il derby pugliese tra Monopoli e Foggia. Da seguire attentamente anche Palermo – Turris e Taranto – Catanzaro mentre altra prova del nove per la Virtus Francavilla impegnata a Catania.

TRASFERTA PER PSG, TURNO CASALINGO PER REAL, CITY E LIVERPOOL

Nella Ligue 1 il PSG di scena a Nantes alle ore 21 per proseguire la serie di successi consecutivi verso lo strappo sempre più decisivo verso la conquista del titolo mentre in Premier League si parte alle 13.30 con West Ham – Newcastle e gare interne sia per il City contro il Tottenham alle ore 18.30 che per il Liverpool con il Norwich alle ore 16. In Spagna invece il Real Madrid ospita l’Alaves mentre l’Atletico Madrid fa visita all’Osasuna.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 19 FEBBRAIO 2022

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Al-Merreikh (Sud) – Mamelodi (Rsa) 14:00

Petro (Ang) – Wydad (Mar) 14:00

Jwaneng Galaxy (Bot) – Etoile Sahel (Tun) 17:00

Sagrada (Ang) – Zamalek (Egy) 17:00

Belouizdad (Alg) – Esperance Tunis (Tun) 20:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Skenderbeu 13:45

Partizani – Vllaznia 16:45

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Damac – Abha 14:10

Al-Ettifaq – Al Taee 16:10

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Arsenal Sarandi – Huracan 21:00

Estudiantes – Lanus 23:15

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat – Ararat-Armenia 11:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Sydney FC 07:05

Macarthur FC – Adelaide United 09:45

Melbourne Victory – Central Coast Mariners 09:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

Admira – LASK 17:00

Austria Vienna – Hartberg 17:00

Ried – Tirol 17:00

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Gabala – Sabail 12:00

Neftci Baku – Keshla 14:15

BELGIO JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge – Beerschot VA 16:15

Kortrijk – Waregem 18:30

Oostende – St. Liege 18:30

Charleroi – Royale Union SG 20:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

The Strongest – U. Sucre 00:30

Always Ready – Tomayapo 20:00

Aurora – Palmaflor 22:15

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA GUANABARA

Fluminense – Volta Redonda 23:00

BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Palmeiras – Santo Andre 20:00

Botafogo SP – Corinthians 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Levski – Lok. Plovdiv 14:00

Botev Vratsa – CSKA 1948 Sofia 16:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Espanola – Everton 00:30

Colo Colo – A. Italiano 22:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Santa Fe – Ind. Medellin 22:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Guadalupe – Santos DG 02:00

Grecia – San Carlos 21:00

CROAZIA 1. HNL

Dragovoljac – Hajduk Split 15:00

Istra 1961 – Osijek 17:05

DANIMARCA 1ST DIVISION

Jammerbugt – F. Amager 13:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Emelec – Macara 01:00

Mushuc Runa – U. Catolica 21:00

LDU Quito – Gualaceo 23:30

FRANCIA LIGUE 1

Lens – Lione 17:00

Nantes – Paris SG 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Sochaux – AC Ajaccio 15:00

Bastia – Dijon 19:00

Guingamp – Paris FC 19:00

Nancy – Dunkerque 19:00

Nimes – Grenoble 19:00

Niort – Auxerre 19:00

Pau FC – Caen 19:00

Quevilly Rouen – Valenciennes 19:00

Rodez – Amiens 19:00

GALLES CYMRU PREMIER

Newtown – Cardiff Metropolitan 15:30

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Brema – Ingolstadt 13:30

Kiel – Karlsruher 13:30

Sandhausen – Amburgo 13:30

Norimberga – Regensburg 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – Friburgo 15:30

Bielefeld – Union Berlino 15:30

Stoccarda – Bochum 15:30

Wolfsburg – Hoffenheim 15:30

Colonia – Francoforte 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Avispa Fukuoka – Iwata 06:00

G-Osaka – Kashima 06:00

Hiroshima – Sagan Tosu 06:00

Kyoto – Urawa 06:00

Shimizu – Sapporo 06:00

Yokohama M. – C-Osaka 06:00

Nagoya – Kobe 07:00

Shonan – Kashiwa 07:00

GIBILTERRA NATIONAL LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Mons Calpe – Lincoln 16:00

Glacis United – St Josephs 18:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Ionikos – OFI Crete 16:15

Atromitos – Asteras T. 18:30

Panetolikos – Panathinaikos 18:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Guastatoya – Malacateco 17:00

Municipal – Coban Imperial 22:00

Solola – Comunicaciones 22:00

INDONESIA LIGA 1

Persiraja Aceh – Persebaya 12:15

PSM Makassar – Persita 14:15

Persija Jakarta – Persik Kediri 14:45

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Fulham – Huddersfield 13:30

Blackburn – Millwall 16:00

Bristol City – Middlesbrough 16:00

Cardiff – Blackpool 16:00

Coventry – Barnsley 16:00

Derby – Peterborough 16:00

Luton – West Brom 16:00

Preston – Reading 16:00

QPR – Hull 16:00

Sheffield Utd – Swansea 16:00

Stoke – Birmingham 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

West Ham – Newcastle 13:30

Arsenal – Brentford 16:00

Aston Villa – Watford 16:00

Brighton – Burnley 16:00

Crystal Palace – Chelsea 16:00

Liverpool – Norwich 16:00

Southampton – Everton 16:00

Manchester City – Tottenham 18:30

IRAQ SUPER LEAGUE

Al Kahraba – Al Najaf 12:00

Al Karkh – Al Naft 12:00

Samarra – Al Sinaah 12:00

Zakho – Al Minaa 12:00

Al Talaba – Al Diwaniya 14:30

IRLANDA PREMIER DIVISION

Sligo Rovers – Bohemians 20:45

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Petach Tikva – Netanya 14:00

H. Beer Sheva – Kiryat Shmona 16:30

Hapoel Jerusalem – Ashdod 17:00

Hapoel Hadera – B. Jerusalem 18:50

ITALIA PRIMAVERA 1

Atalanta U19 – Sampdoria U19 11:00

Napoli U19 – Juventus U19 11:00

Roma U19 – Milan U19 13:00

Torino U19 – Pescara U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Frosinone U19 – Crotone U19 11:00

Salernitana U19 – Reggina U19 11:00

Udinese U19 – Entella U19 11:00

Cosenza U19 – Ascoli U19 11:30

Brescia U19 – Alessandria U19 14:30

Cesena U19 – Spezia U19 14:30

Como U19 – Parma U19 14:30

Cremonese U19 – Monza U19 14:30

Reggiana U19 – Venezia U19 14:30

Ternana U19 – Lazio U19 14:30

Vicenza U19 – Cittadella U19 14:30

Benevento U19 – Perugia U19 15:00

ITALIA SERIE A

Sampdoria – Empoli 15:00

Roma – Verona 18:00

Salernitana – Milan 20:45

ITALIA SERIE B

Ascoli – Alessandria 14:00

L.R. Vicenza – Spal 14:00

Monza – Pisa 14:00

Parma – Ternana 14:00

Reggina – Pordenone 14:00

Perugia – Cremonese 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Catania – Virtus Francavilla 14:30

Paganese – Monterosi Tuscia 14:30

Palermo – Turris 14:30

Picerno – Juve Stabia 14:30

Taranto – Catanzaro 14:30

ACR Messina – Potenza 17:30

Avellino – Fidelis Andria 17:30

Bari – Campobasso 17:30

Latina – Vibonese 17:30

Monopoli – Foggia 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Pro Livorno – Lornano Badesse 14:30

KOSOVO SUPERLIGA

Drita – KF Llapi 13:00

KF Ulpiana – Malisheva 13:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Difaa El Jadidi – Chabab Mohammedia 16:00

FUS Rabat – Maghreb Fez 18:15

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Atl. Morelia – Cancun 00:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Puebla – Monterrey 02:00

Juarez – Santos Laguna 04:00

Tijuana – Necaxa 04:06

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Venezuela D – Lettonia D 09:00

Bulgaria U19 D – Romania U19 D 10:00

Serbia U19 D – Croazia U19 D 11:00

Bulgaria D – Lituania D 13:00

Russia U17 D – Slovacchia U17 D 13:00

Grecia D – Israele D 13:30

Slovenia D – Croazia D 14:00

Cipro U19 D – Malta U19 D 15:00

Portogallo U17 D – Austria U17 D 15:00

Polonia D – Ungheria D 15:30

Scozia D – Slovacchia D 15:30

Ucraina D – Uzbekistan D 16:30

Irlanda D – Russia D 20:30

Wales D – Belgio D 20:30

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

Cavaly (Hai) – New England Revolution (Usa) A Tavolino

OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen – Waalwijk 16:30

Willem II – Ajax 18:45

Alkmaar – Heracles 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Resistencia – Nacional Asuncion 00:30

Cerro Porteno – Guarani 22:15

PERU LIGA 1 – APERTURA

Carlos Stein – U. de Deportes 17:30

Dep. Municipal – Binacional 19:15

Cajamarca – Grau 21:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Gil Vicente – Belenenses 16:30

Ferreira – Vizela 19:00

Guimaraes – Arouca 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ostrava – Sigma Olomouc 15:00

Pardubice – Hradec Kralove 15:00

Zlin – Slovacko 15:00

Ceske Budejovice – Plzen 18:00

ROMANIA LIGA 1

FC Voluntari – Sepsi Sf. Gheorghe 16:00

Mioveni – FCSB 18:55

RUANDA PREMIER LEAGUE

AS Kigali – Gorilla 14:00

Gicumbi – Espoir 14:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Murata 15:00

Cosmos – Tre Penne 15:00

Juvenes/Dogana – La Fiorita 15:00

Pennarossa – Fiorentino 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian – Ross County 16:00

Livingston – St. Mirren 16:00

Motherwell – Aberdeen 16:00

St. Johnstone – Hearts 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Novi Pazar – Kolubara 14:00

Cukaricki – Mladost 16:00

TSC Backa Topola – Sp. Subotica 18:00

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA

L. Mikulas – Ruzomberok 15:00

Pohronie – Slovan Bratislava 15:00

Trnava – Trencin 15:00

Zilina – Michalovce 15:00

SPAGNA LALIGA

Granada – Villarreal 14:00

Osasuna – Atl. Madrid 16:15

Cadice – Getafe 18:30

Real Madrid – Alaves 21:00

SPAGNA LALIGA2

Saragozza – Las Palmas 16:00

Girona – Eibar 18:15

Tenerife – UD Ibiza 18:15

R. Sociedad B – Malaga 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Jeonbuk – Suwon FC 06:00

Daegu – Seoul 08:30

Incheon – Suwon 08:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Chippa United – Royal AM 14:30

Swallows – TS Galaxy 17:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano – St. Gallen 18:00

Basilea – Lausanne 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Yeni Malatyaspor – Antalyaspor 11:30

Kayserispor – Giresunspor 14:00

Besiktas – Altay 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro Largo – Plaza Colonia 00:00

River Plate – Boston River 13:30

Defensor Sp. – Montevideo City 21:00