Si gioca una partita di Eredivisie mentre in serata si sono giocato le gare per la Copa Libertadores e per quella sudamericana

Venerdì 2 agosto si aperto con il calcio sud americano. Nella Copa Libertadores successo esterno per 3-0 del Gremio in casa della Libertad mentre nella Copa Sudamericana 3-2 casalingo del Catolica sull’Independiente mentre il Corinthians passa in casa dei Wanderers. In programma questa sera Zwolle – Willem II per la Eredivisie mentre alle 20 si gioca in Ligue 2 francese. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati dei principali match aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

