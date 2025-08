I giallorossi con il Lens, i biancocelesti con il Galatasaray, pareggio della Juventus con la Reggiana e successo dei rossoblù con il Levadiakos

Il programma di sabato 2 agosto si è aperto con il calcio argentino. Nella Copa argentina per gli ottavi di finale successo per 2-0 del Lanus sull’Huran: vantaggio di Marchich dopo 6 minuti e raddoppio di Aquino al 24′, in mezzo il rigore fallito da Salvio. In Cile pareggio per 1-1 tra A. Italiano e Palestino mentre in Colombia colpo esterno dell’U. Magdalena su La Equidad per 1-0. In Costa Rica vittoria a domicilio del Saprissa sul San Carlos 2-0 e in Ecuador pareggio per 1-1 tra Deportivo Cuenca e Macara.

Nella Liga de Expansion MX troviamo il 4-1 dell’Irapuato sul Venados e il pareggio per 1-1 tra Correcaminos e Atletico Morelia. Nella 2. Bundesliga vincono in casa Darmstadt, Elversberg, Karlsruher e Paderborn. In Perù successo per 2-1 del Deportivo Garcilaso sul Cienciano e in Uruguay stesso punteggio tra Penarola e Progreso. Nella Copa America Femminile vittoria dell’Argentina sull’Uruguay ai rigori nella finale per il 3° e 4° posto. Nelle gare amichevole di club italiani ricordiamo la vittoria del Bologna per 3-2 sul Levadiakos e il pareggio per 2-2 tra Juventus e Reggiana.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. In campo RB Lipsia e Atalanta per la gara amichevole, attese anche le sfide di Roma, Lazio, Udinese e Cagliari tra i club italiani.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 2 AGOSTO 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP

Tanzania - Burkina Faso 19:00



ARGENTINA COPA ARGENTINA

LanusQualificato - Huracan 2-0 (Finale)

San Lorenzo - Tigre 21:15



ARMENIA PREMIER LEAGUE

BKMA - Urartu 0-1 (*)



AUSTRIA BUNDESLIGA

Tirol - Hartberg 1-1 (*)

Wolfsberger - Altach 0-0 (*)

Ried - Salzburg 19:30



BELGIO JUPILER LEAGUE

Westerlo - Waregem 2-1 (*)

St. Liege - Dender 18:15

Gent - RAAL La Louviere 20:45



BIELORUSSIA PERSHAYA LIGA

FC Slonim - Baranovici 0-6 (Finale)

Lokomotiv Gomel - Gomel 2 4-1 (Finale)

Lida - Volna Pinsk 1-2 (Finale)

Belshina - Bielorussia U19 3-1 (Finale)

Orsha - BATE 2 0-4 (*)

Uni X Labs - Din. Minsk 2 1-0 (*)



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Naftan - FC Minsk 0-3 (Finale)

Slavia Mozyr - Isloch 0-0 (*)

Dynamo Brest - Arsenal Dzerzhinsk 19:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

SA Bulo Bulo - Academia del Balompie 21:00

Real Oruro - Bolivar 23:30



BRASILE SERIE A BETANO

Sport Recife - Bahia 21:00

Mirassol - Vasco 23:30



BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Plovdiv - CSKA Sofia 18:00

Ludogorets - Dobrudzha 20:15



CILE LIGA DE PRIMERA

A. Italiano - Palestino 1-1 (Finale)

U. Espanola - La Serena 18:30

Coquimbo - Limache 21:00

Deportes Iquique - U. Catolica 23:30



CINA SUPER LEAGUE

Yunnan Yukun - Shanghai Shenhua 4-4 (Finale)

Chengdu Rongcheng - Shandong Taishan 2-1 (Finale)

Qingdao West Coast - Henan Songshan Longmen 2-1 (Finale)

Meizhou Hakka - Shanghai Port 2-4 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

La Equidad - U. Magdalena 0-1 (Finale)

Pasto - Envigado Posticipata

Dep. Cali - Llaneros 21:00

Junior - Chico 23:10



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Saprissa - San Carlos 2-0 (Finale)



CROAZIA HNL

Osijek - Din. Zagabria 21:00



DANIMARCA 1ST DIVISION

Aarhus Fremad - Lyngby 0-2 (Finale)

Middelfart - Esbjerg 0-1 (Finale)



DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Bornholm - Gentofte-VangedeQualificato 0-2 (Finale)



ECUADOR LIGA PRO

Dep. Cuenca - Macara 1-1 (Finale)

Barcellona SC - Orense 23:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Narva - Flora 18:00



EUROPA CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - INCONTRI DI POSIZIONAMENTO

Anenii Noi D - Buducnost DQualificato 0-3 (Finale)

NSA Sofia D - Runavik DQualificato 0-4 (Finale)

Flora D - AEK DVincitore 0-1 (Finale)



EUROPA CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - QUALIFICAZIONI – PRIMA FASE

Agram Zagreb D (Cro) - Athlone WFC D (Irl) 0-2 (*)

Ljuboten D (Mkd) - Pyunik D (Arm) 0-0 (*)

Kiryat Gat D (Isr) - Fomget GSK D (Tur) 18:00

Guria L. D (Geo) - Cliftonville D (Nir) 19:00

Myjava D (Svk) - Swieqi D (Mlt) 19:00

Racing Luxembourg D (Lux) - Riga FC D (Lat) 19:00



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

KuPS - Haka 3-1 (*)

Oulu - Jaro 18:00



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Darmstadt - Bochum 4-1 (Finale)

Elversberg - Norimberga 1-0 (Finale)

Karlsruher - Munster 3-2 (Finale)

Paderborn - Kiel 2-1 (Finale)

Bielefeld - Dusseldorf 20:30



GUATEMALA LIGA NACIONAL - APERTURA

Malacateco2 - Deportivo Mixco 1-2 (Finale)

Deportivo Achuapa - Antigua 22:00

Xelaju - Mictlan 23:45



HONDURAS LIGA NACIONAL - APERTURA

Juticalpa - Olancho 23:00



IRLANDA PREMIER DIVISION

Sligo Rovers - Shelbourne 20:45



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

07 Vestur Sorvagur - Vikingur 19:30



KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Okzhetpes - Yelimay Semey 1-1 (Finale)

Kairat Almaty - Ulytau 1-0 (Finale)

Kyzylzhar - Tobol 0-2 (Finale)



LETTONIA VIRSLIGA

Jelgava - FK Liepaja 1-2 (Finale)

Super Nova - BFC Daugavpils 0-1 (*)



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Irapuato - Venados 4-1 (Finale)

Correcaminos - Atl. Morelia 1-1 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Modena - San Marino 17:30

DC United - Etiopia 23:00



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Leganes (Esp) - Alcorcon (Esp) 3-1 (Finale)

Bologna (Ita) - Levadiakos (Gre) 3-2 (Finale)

Dob (Slo) - Gorica (Slo) 1-0 (Finale)

Juventus (Ita) - Reggiana (Ita) 2-2 (Finale)

Real Sociedad B (Esp) - Rennes (Fra) 0-0 (Finale)

G-Osaka (Jpn) - Reims (Fra) 1-2 (Finale)

Norwich (Eng) - Breda (Ned) 0-1 (Finale)

Gil Vicente (Por) - Rio Ave (Por) 3-1 (Finale)

Famalicao (Por) - Gil Vicente (Por) 14:00SRF

Persib (Ina) - WS Wanderers (Aus) 1-0 (Finale)

Heidenheim (Ger) - Strasburgo (Fra) Rinviata

RB Lipsia (Ger) - Atalanta (Ita) 1-2 (Finale)

Stoccarda (Ger) - Tolosa (Fra) 4-0 (Finale)

Bayern (Ger) - Lione (Fra) 2-1 (*)

Union Berlino (Ger) - Espanyol (Esp) 0-1 (Finale)

Juve Stabia (Ita) - Sarnese (Ita) 6-1 (Finale)

Birmingham (Eng) - Nottingham (Eng) 1-0 (*)

Bristol City (Eng) - Valladolid (Esp) 3-0 (*)

Derby (Eng) - Atromitos (Gre) 2-0 (*)

Heerenveen (Ned) - Olympiakos (Gre) 1-1 (*)

Leeds (Eng) - Villarreal (Esp) 1-1 (*)

Middlesbrough (Eng) - La Coruna (Esp) 2-2 (*)

Nijmegen (Ned) - Blackburn (Eng) 3-1 (*)

Norwich (Eng) - Breda (Ned) 2-0 (*)

Portsmouth (Eng) - Zwolle (Ned) 0-0 (*)

QPR (Eng) - Brentford (Eng) 0-1 (*)

Sunderland (Eng) - Betis (Esp) 0-0 (*)

Arzignano (Ita) - Sangiuliano City (Ita) 16:30SRF

Brescia (Ita) - Entella (Ita) 0-0 (Intervallo)

Feyenoord (Ned) - Wolfsburg (Ger) 1-0 (Intervallo)

Paris FC (Fra) - Le Havre (Fra) 16:30SRF

Southampton (Eng) - Brighton (Eng) 0-1 (Intervallo)

Angers (Fra) - Nantes (Fra) 1-0 (*)

Dortmund (Ger) - Lilla (Fra) 1-0 (*)

Hull (Eng) - Getafe (Esp) 0-0 (*)

Montpellier (Fra) - Chateauroux (Fra) 17:00SRF

Pergolettese (Ita) - Ospitaletto (Ita) 0-0 (*)

Ravenna (Ita) - SCD Progresso (Ita) 0-0 (*)

Troyes (Fra) - Metz (Fra) 0-0 (*)

Pescara (Ita) - Potenza (Ita) 17:30

Poggibonsi (Ita) - Guidonia (Ita) 17:30

Atletico (Por) - Sporting B (Por) 18:00

Auxerre (Fra) - Ipswich (Eng) 18:00

Lens (Fra) - Roma (Ita) 18:00

Pianese (Ita) - Grosseto (Ita) 18:00

Pontedera (Ita) - Tau (Ita) 18:00

Real Sociedad (Esp) - Rennes (Fra) 18:00

Ternana (Ita) - Benevento (Ita) 18:00

Cadice (Esp) - Ceuta (Esp) 19:00

Osasuna (Esp) - Racing Santander (Esp) 19:00

Tenerife (Esp) - Las Palmas (Esp) 19:00

Twente (Ned) - Udinese (Ita) 19:00

Beerschot VA (Bel) - Venezia (Ita) 19:30

Ponferradina (Esp) - Gijon (Esp) 19:30

Galatasaray (Tur) - Lazio (Ita) 20:00

Marsiglia (Fra) - Siviglia (Esp) 20:00

Cagliari (Ita) - St. Etienne (Fra) 20:30

Mantova (Ita) - Cesena (Ita) 20:30

Monchengladbach (Ger) - Valencia (Esp) 20:30

Tarazona (Esp) - Saragozza (Esp) 21:00

Nashville SC (Usa) - Aston Villa (Eng) 23:00

Philadelphia Union (Usa) - Francoforte (Ger) 23:30



NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA

Jalapa - Sport Sebaco 23:00



NORD E CENTRO AMERICA LEAGUES CUP

New York City - Leon 2-0 (Finale)

Columbus Crew - Puebla 3-1 (Finale)

Houston Dynamo - Mazatlan FC 0-2 (Finale)

Toluca - CF Montreal 2-1 (Finale)

Los Angeles FC - Pachuca 2-1 (Dopo Rigori)

Tigres - San Diego FC 2-1 (Finale)



NORVEGIA ELITESERIEN

Tromsø - Fredrikstad 0-0 (*)

Sarpsborg 08 - Brann 18:00



PARAGUAY COPA DE PRIMERA - CLAUSURA

Sportivo Trinidense - Sp. Luqueno 21:00

Nacional Asuncion - 2 de Mayo 23:30



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

Deportivo Garcilaso - Cienciano 2-1 (Finale)



POLONIA EKSTRAKLASA

Termalica B-B. - Pogon Szczecin 1-1 (Finale)

Widzew Lodz - Katowice 17:30

Lech - Gornik Zabrze 20:15



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Jablonec - Hradec Kralove 1-0 (*)

Karvina - Zlin 0-1 (*)

Mlada Boleslav - Plzen Posticipata

Teplice - Bohemians 1-0 (*)

Sigma Olomouc - Liberec 20:00



ROMANIA SUPERLIGA

FC Arges - Csikszereda M. Ciuc 17:30

Din. Bucuresti - FCSB 20:30



RUSSIA PREMIER LEAGUE

FK Rostov - Samara 0-1 (*)

Krasnodar - Din. Mosca 19:30

Pari NN - Lok. Mosca 19:30



SCOZIA PREMIERSHIP

Kilmarnock - Livingston 2-1 (*)

Motherwell - Rangers 18:30



SERBIA SUPER LIGA

Vojvodina - Stella Rossa Posticipata

Mladost - Radnik 20:00

OFK Belgrado - Javor 20:00

TSC - Sp. Subotica 20:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA

Michalovce - Komarno 18:00

Ruzomberok - Skalica Posticipata

Slovan Bratislava - Podbrezova 20:30



SLOVENIA PRVA LIGA

Mura - Aluminij 17:30

Primorje - Bravo 20:15



SUD AMERICA COPA AMÉRICA WOMEN - PLAY OFF

Argentina DVincitore - Uruguay D 3-2 (Dopo Rigori)

Colombia D - Brasile D 23:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Ulsan HD - Suwon FC 2-3 (Finale)



SVEZIA ALLSVENSKAN

Brommapojkarna - Norrkoping 6-4 (Finale)

Värnamo - GAIS 0-0 (*)



SVEZIA SUPERETTAN

Östersund - Helsingborg 2-2 (Finale)

Trelleborg - Kalmar 0-0 (Finale)

Utsikten - Sundsvall 4-1 (Finale)

Varberg - Orgryte 1-2 (Finale)

Sandviken - Brage 1-2 (*)



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Servette - St. Gallen 18:00

Winterthur - Young Boys 18:00

Basilea - Grasshoppers 20:30



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Veres-Rivne - Dyn. Kyiv 0-1 (Finale)

Zorya - LNZ Cherkasy 0-0 (Interrotta)



UNGHERIA NB I.

DVTK - Zalaegerszeg 17:45

Ferencvaros - Kazincbarcika 20:15



URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA

Penarol - Progreso 2-1 (Finale)

Juventud - Cerro Largo 0-0 (*)

River Plate - Cerro CA 20:00

Nacional - Montevideo City 22:30



USA USL CHAMPIONSHIP

FC Tulsa - Loudoun 3-2 (Finale)

Colorado Springs - Lexington 3-1 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Neftchi Fargona - Bunyodkor 1-1 (*)

Sogdiana - Nasaf Qarshi 0-2 (*)

Din. Samarkand - Navbahor Namangan 18:15



VENEZUELA LIGA FUTVE - CLAUSURA

La Guaira - Anzoategui FC 1-2 (Finale)

Rayo Zuliano - Estudiantes M. 21:30

Caracas - Dep. Tachira 23:00