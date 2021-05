Si gioca il ritorno delle due semifinali per il campionato cadetto, spazio anche ai playoff in Eredivisie. Nella Copa Libertadores colpo esterno per l’Atletico-MG, goleada per il Deportivo Tachira

Giovedì 20 maggio con la Serie B che torna protagonista con i playoff. Si gioca il ritorno delle semifinali con Lecce – Venezia e Monza – Cittadella. Risultato più incerto nel primo match dopo l’1-0 dell’andata mentre si fa più complicata la rimonta del Monza sconfitto per 3-0. Entrambi i match avranno il supporto della nostra cronaca con commento in tempo reale. Tempo di playoff anche in Olanda con due partite in programma per l’Eredivisie. In Italia si sta giocando il recupero della nona giornata di ritorno del Campionato Primavera 2B, Cosenza-Pescara. In attesa di vedere il quadro completo di tutti i risultati in tempo reale della giornata odierna diamo spazio alle squadre che sono già scese in campo.

Partiamo dall’AFC Cup con il 2-0 casalingo del Nasaf Qarshi sull’Altyn Asyr mentre in Armenia 5-1 esterno del Pyunik sullo Shirak. In Costarica 2-2 tra Alajuelense e Saprissa mentre nella Liga MX finisce senza reti tra Pachuca e Cruz Azul. Passiamo alla Copa Libertadores dove registriamo il successo esterno per 1-0 dell’Atletico-MG sul Cerro Porteno mentre vincono in casa lo Sporting Cristal così come il Velez, il River Plate, l’America de Cali e il Depotivo Tachisa; 2-2 invece tra Flamengo e LDU Quito. Nella Copa Sudamericana solo una vittoria fuori casa ovvero quella per 2-1 dell’Arsenal Sarandi contro J. Wilstermann mentre vittoria tra le mura amiche per Emelec, Athletico-PR, Aucas e Rosario; fermati solo 0-0 Atletico GO e Libertad.

CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > Gruppo 2



04:00 Deportivo Táchira - Always Ready 7-2



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > Gruppo 4



02:00 River Plate - Santa Fe 2-1



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > Gruppo 5



00:00 Sporting Cristal - Rentistas 2-0



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > Gruppo 7



00:00 Vélez Sarsfield - Unión La Calera 2-1



02:00 Flamengo RJ - LDU Quito 2-2



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > Gruppo 8



02:00 Cerro Porteño - Atlético Mineiro 0-1



04:00 América de Cali - Deportivo La Guaira 3-1



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Gruppo A



02:30 Rosario Central - Huachipato 5-0



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Gruppo C



00:15 Jorge Wilstermann - Arsenal de Sarandí 1-2



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Gruppo D



02:30



Aucas - Metropolitanos FC 3-0

Athletico Paranaense - FBC Melgar 1-0



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Gruppo F



00:15 Atlético Goianiense - Libertad 0-0



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Gruppo G



00:15 Emelec - Deportes Tolima 2-0



AFC > AFC Cup 2021 > Gruppo E



16:00 FC Dordoi - Ravshan Kulob 2-0 *



AFC > AFC Cup 2021 > Gruppo F



14:00 Nasaf Qarshi - Altyn Asyr FK 2-0



18:05 FK Khujand - FC Alay Osh



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021



18:15 Abha Club - Al Ittihad



18:30 Al Wehda - Damac FC



20:00 Al Nassr - Al Ra’ed



Armenia > Premier League 2020/2021



13:30 Shirak FC - Pyunik FC



Australia > NPL South Australia 2021



11:45 Adelaide Blue Eagles - Adelaide Olympic 1-3



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021 Championship



18:30 KRC Genk - Royal Antwerp FC



21:00 RSC Anderlecht - Club Brugge KV



Brasile > Campeonato Paraibano 2021



20:30 Atlético - PB - Campinense - PB



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021 EL-Playoffs



16:30 Tsarsko Selo Sofia - Cherno More Varna 0-0 *



19:00 Levski Sofia - Botev Plovdiv



Cina > League One 2021



09:00 Chengdu Rongcheng - Jiangxi Beidamen 0-2



13:35



Zhejiang Professional - Zibo Cuju 2-1

Beijing BSU - Kunshan FC 1-2

Guizhou FC - Liaoning Shenyang Urban 0-2



Cipro > First Division 2020/2021 Abstieg



17:00 Paphos FC - Enosis Neon Paralimni



19:30 APOEL Nikosia - Nea Salamina



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Clausura Playoffs > Semifinali



05:00 LD Alajuelense - Deportivo Saprissa 2-2



Danimarca > Superliga 2020/2021 Abstieg



18:00



AC Horsens - SønderjyskE

Lyngby BK - Odense BK



Danimarca > Superliga 2020/2021 Meisterschaft



20:00 Aarhus GF - Brøndby IF



Ecuador > Serie B 2021



00:00 Guayaquil SC - Chacaritas FC 0-0



Egitto > Premiership 2020/2021



19:00 El Gouna - Ghazl Al-Mehalla



21:00



Zamalek - Tala'ea El-Gaish SC

Al-Masry Club - Ittihad El-Iskandary



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Clausura > Finale



20:00 Santa Lucía - Comunicaciones



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Clausura Playoffs > Finale



03:00 Olimpia - Motagua 4-3 dr



Inghilterra > Playoff 2021/2021 League Two > Semifinali



19:00 Tranmere Rovers - Morecambe FC



Iran > Persian Gulf Pro League 2020/2021



16:30 Shahr Khodro FC - Gol Gohar FC 0-0 *







Mes Rafsanjan - Foolad FC rinv.

Saipa FC - Shahr Khodro FC rinv.

Sepahan FC - Machine Sazi rinv.

Tractor Sazi - FC Zob Ahan rinv.



Israele > Ligat ha'Al 2021 Playoff



17:00 FC Ashdod - Hapoel Be'er Sheva



Israele > Ligat ha'Al 2021 Relegation



17:00 Maccabi Netanya - Hapoel Haifa



20:00 Hapoel Kfar Saba - Bnei Yehuda Tel Aviv



Israele > State Cup 2020/2021 > Semifinali



20:00 Maccabi Haifa - Maccabi Tel Aviv



Italia > Serie B 2020/2021 Aufstieg > Semifinali



18:30 Lecce - Unione Venezia



20:45 Monza - Cittadella



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021



15:00 Cosenza Calcio - Pescara



Lettonia > Virsliga 2021



16:00 FC Noah Jūrmala - Riga FC 0-3 *



Lituania > A Lyga 2021



17:00 Kauno Žalgiris - FK Sūduva



19:00 FK Banga Gargždai - FK Žalgiris



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021



18:00 Ittihad Tanger - FUS de Rabat



20:15 Mouloudia Oujda - Raja Casablanca



Messico > Primera División 2020/2021 Clausura Playoffs > Semifinali



03:30 CF Pachuca - Cruz Azul 0-0



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura Playoffs > Finale



18:00 CF Pachuca - CF Monterrey



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura Playoffs > Finale



00:00 Deportivo Guadalajara - Atlas Guadalajara 0-0



Norvegia > Eliteserien 2021



20:30 Rosenborg BK - SK Brann



Norvegia > 1. Divisjon 2021



18:00



Grorud IL - Strømmen IF

Ullensaker/Kisa IL - Åsane Fotball

Fredrikstad FK - Sandnes Ulf



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021



21:30 GD Estoril - CD Mafra



Repubblica Ceca > Pohár FAČR 2020/2021 > Finale



17:00 Viktoria Plzeň - Slavia Praha



Romania > Liga 1 2020/2021 Championship



19:30 Academica Clinceni - Sepsi OSK



Scozia > Playoff 2020/2021 League One > Finale



20:35 Dumbarton FC - Edinburgh City FC



Scozia > Playoff 2020/2021 Premiership > Finale



21:15 Dundee FC - Kilmarnock FC



Spagna > Segunda División 2020/2021



19:00



Málaga CF - Girona FC

Sporting Gijón - UD Las Palmas



21:30



Rayo Vallecano - Real Oviedo

Real Zaragoza - CD Castellón



Svezia > Allsvenskan 2021



18:30 Malmö FF - IF Elfsborg



USA > USL Championship 2021



01:30 Atlanta United II - FC Tulsa 5-0



04:30 Los Angeles Galaxy II - Sporting Kansas City II 1-1



Venezuela > Primera División 2021 Grupo C



22:00 Atlético Venezuela - Caracas FC