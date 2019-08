In campo sei squadre in serata per la seconda trance di partite. Si gioca la Championship e la Coppa Italia di C. Nella notte il calcio sudamericano

Mercoledì 21 agosto con la Champions League in primo piano. Questa sera tre gare in programma per la seconda tranche di sfide valide per il turno preliminare conclusivo. La giornata si è aperta nella notte con la Copa Libertadores dove il Palmeiras passa 1-0 in casa del Gremio. Decisiva una rete di Gustavo Scarpa al 31′ del primo tempo. Sempre in Sud America si è giocato anche nella Copa Sudamericana con il 2-1 dell’Atletico-MG su La Equidad mentre in Paraguay 1-0 del Sp. Luqueno contro il Rubio Nu. Il quadro della giornata si conclude con la Championship in Inghilterra e la Coppa Italia di Serie C. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati aggiornati in tempo reali dei match del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

