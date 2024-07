Proseguono le amichevoli con Lazio-Triestina e Verona-Rovereto tra le italiane. Successo del Palmeiras nella Serie A brasiliana

Il programma di domenica 21 luglio si è aperto nella notte con diversi incontri in particolare in Sud America. Partiamo dalla Liga Profesional argentina dove pareggiano 1-1 Banfield e Atletico Tucuman: vantaggio dei locali dopo 17 minuti con Maciel e pareggio al 19′ della ripresa di Tesuri. Nella Serie A brasiliana successo per 2-0 del Palmeiras sul Cruzeiro: al 37′ del primo tempo Flaco Lopez sblocca il punteggio e raddoppio di Gabriel Menino nel recupero.

In Bolivia colpo esterno per 1-0 del SA Bulo Bulo sul Wilstermann mentre in Cile troviamo la vittoria a domicilio del Deportes Iquique sull’A. Italiano per 2-1. In Colombia una rete di Barrios all’ottavo della ripresa ha deciso Once Caldas-Aguilas mentre in Costa Rica vincono in casa sia Cartegines sul Santa Ana 4-0 che lo Sporting San Jose sul Saprissa 3-1, senza reti tra Zeledon ed Herediano.

Nella Canadian Premier League pareggio per 1-1 tra Vancouver e York United mentre nella Liga MX troviamo il colpo esterno del Tigres sul Santos Laguna per 3-0 e del Club America sullo Juarez per 2-1; a domicilio vincono invece il Guadalajara contro il Mazatlan e il Monterrey contro il Queretaro con Cruz Azul e Toluca ferme sull’1-1. Stesso punteggio in Paraguay tra Olimpia Asuncion e Guarani mentre in Perù l’A. Lima liquida 2-0 l’Alianza Atl. Nella MLS in USA colpo esterno per il Toronto sul Montreal, Los Angels sul Seattle Sounders e Houston Dynamo sul Vancouver Whitecaps.

Per gli Europei U19 femminili troviamo la vittoria di Spagna e Olanda rispettivamente su Germania e Irlanda sempre per 2-0. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo i principali appuntamenti. Per gli Europei U19 maschili impegno dell’Italia con l’Ucraina alle ore 20 e stesso orario per Norvegia- Irlanda del Nord. Tra le amichevoli ricordiamo alle ore 17.30 quella del Verona con il Rovereto e alle ore 18 c’è Lazio-Triestina.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 21 LUGLIO 2024

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Banfield - Atl. Tucuman 1-1 (Finale)

River Plate - Lanus 20:00

Central Cordoba - Platense 22:15

Estudiantes - Union Santa Fe 22:15



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - CLAUSURA

Wilstermann - SA Bulo Bulo 0-1 (Finale)

Independiente - Aurora 21:00

Bolivar - Always Ready 23:30



BRASILE SERIE A

Palmeiras - Cruzeiro 2-0 (Finale)

Gremio - Vitoria 1-0 (*)

Atletico-MG - Vasco 21:00

Bahia - Corinthians 21:00

Bragantino - Athletico-PR 23:30

Fortaleza - Atletico GO 23:30

Juventude - Sao Paulo 23:30



BULGARIA PARVA LIGA

Botev Vratsa - Botev Plovdiv 18:00

Ludogorets - CSKA Sofia 20:15



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Vancouver FC - York Utd 1-1 (Finale)

Atl. Ottawa - Valour 20:00

Cavalry - Forge 23:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Deportes Iquique - A. Italiano 2-1 (Finale)

Palestino - Everton 18:30

Cobresal - U. De Chile 21:00

Colo Colo - U. Espanola 23:30



CINA SUPER LEAGUE

Qingdao West Coast - Meizhou Hakka 3-3 (Finale)

Nantong Zhiyun - Shandong Taishan 0-2 (Finale)

Beijing Guoan - Tianjin Jinmen Tiger 2-0 (Finale)

Henan Songshan Longmen - Zhejiang Professional 2-1 (Finale)

Shanghai Port - Qingdao Hainiu 5-0 (Finale)

Shenzhen Xinpengcheng - Changchun Yatai 2-1 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Once Caldas - Aguilas 1-0 (Finale)

Millonarios - Bucaramanga 22:30



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Cartagines - Santa Ana 4-0 (Finale)

Sporting San Jose - Saprissa 3-1 (Finale)

Zeledon - Herediano 0-0 (Finale)



DANIMARCA SUPERLIGA

Silkeborg - Sonderjyske 1-0 (Finale)

Vejle - Randers 1-2 (*)

Viborg - Brondby 18:00



EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry - Arab Contractors 1-1 (*)

El Daklyeh - Zamalek 20:00

Enppi - ZED 20:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Levadia - Kuressaare 0-0 (*)

Paide - Tallinna Kalev 18:00



EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 - FEMMINILE

Germania U19 D - Spagna U19 D 0-2 (Finale)

Irlanda U19 D - Olanda U19 D 0-2 (Finale)



EUROPA EUROPEI U19

Norvegia U19 - Irlanda del Nord U19 20:00

Ucraina U19 - Italia U19 20:00



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Mariehamn - SJK 0-4 (Finale)

Ilves - VPS 2-2 (*)

KuPS - Lahti 0-0 (*)



GIAPPONE J1 LEAGUE

Sagan Tosu - Hiroshima 1-4 (Finale)



LETTONIA 1. LIGA

RFS 2 - Tukums 2000 2 6-0 (Finale)

Rezekne - Ogre United 1-4 (Finale)

Leevon PPK - JFK Ventspils 18:00



LETTONIA VIRSLIGA

Valmiera - Grobina 0-0 (Finale)

Auda - FK Liepaja 2-0 (Finale)



LITUANIA A LYGA

Dainava Alytus - Banga 1-0 (*)



MESSICO LIGA MX - APERTURA

Guadalajara - Mazatlan FC 2-0 (Finale)

Monterrey - Queretaro 2-1 (Finale)

Santos Laguna - Tigres 0-3 (Finale)

Cruz Azul - Toluca 1-1 (Finale)

Juarez - Club America 1-2 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

DC United (Usa) - Celtic (Sco) 0-4 (Finale)

Anderlecht (Bel) - Metz (Fra) Rinviata

Pathum United (Tha) - Dortmund (Ger) 4-0 (Finale)

Benfica (Por) - Almeria (Esp) 3-1 (Finale)

Amburgo (Ger) - Cardiff (Wal) 0-2 (*)

Sassuolo (Ita) - Real Vicenza (Ita) 17:30

Frosinone (Ita) - Volos (Gre) 18:00

Lazio (Ita) - Triestina (Ita) 18:00

Marsiglia (Fra) - Nimes (Fra) 18:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Strömsgodset - Tromsø 0-1 (Finale)

HamKam - Fredrikstad 0-0 (*)

Haugesund - Viking 0-0 (*)

Rosenborg - Lilleström 19:15



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Olimpia Asuncion - Guarani 1-1 (Finale)

General Caballero JLM - Sp. Luqueno 22:00



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

A. Lima - Alianza Atl. 2-0 (Finale)

Grau - U. de Deportes 20:00

Carlos Mannucci - Union Comercio 22:00

Sporting Cristal - Sport Boys 22:15



POLONIA EKSTRAKLASA

Cracovia - Piast 1-1 (Finale)

Lech - Gornik Zabrze 0-0 (*)

Motor Lublin - Rakow 20:15



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Karvina - Liberec 1-3 (Finale)

Slovacko - Slavia Praga 0-0 (*)

Hradec Kralove - Teplice 20:00



ROMANIA LIGA 1

U. Cluj - FC Hermannstadt 18:00

Din. Bucuresti - Petrolul 21:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Orenburg - Sp. Mosca 0-0 (*)

Akhmat Grozny - Krasnodar 19:00

Khimki - Dynamo Makhachkala 19:00



SERBIA SUPER LIGA

Novi Pazar - Sp. Subotica 0-0 (*)

Tekstilac Odzaci - Vojvodina 19:30

TSC - IMT Novi Beograd 19:30



SLOVENIA PRVA LIGA

Maribor - Domzale 1-0 (*)

Celje - Bravo 20:15



SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu - Gwangju 0-1 (Finale)

Daejeon - Pohang 1-2 (Finale)

Incheon - Suwon FC 1-4 (Finale)

Seoul - Gimcheon Sangmu 1-0 (Finale)



SVEZIA ALLSVENSKAN

Norrkoping - Halmstad 1-0 (Finale)

Elfsborg - Mjallby 3-1 (*)

Göteborg - Västerås SK 1-0 (*)



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys - Sion 1-2 (Finale)

Lausanne - Basilea 3-1 (*)

Luzern - Servette 0-1 (*)



URUGUAY PRIMERA DIVISION - TORNEO INTERMEDIO

Liverpool M. - Cerro CA 0-1 (Finale)

Progreso - Maldonado 0-0 (*)

Penarol - Fenix 21:00

Boston River - Danubio 23:30



USA MLS

Atlanta Utd - Columbus Crew 2-1 (Finale)

CF Montreal - Toronto FC 0-1 (Finale)

Inter Miami - Chicago Fire 2-1 (Finale)

New England Revolution - FC Dallas 1-1 (Finale)

New York Red Bulls - Cincinnati 3-1 (Finale)

Orlando City - New York City 1-1 (Finale)

Philadelphia Union - Nashville SC 3-0 (Finale)

Austin FC - Charlotte 2-2 (Finale)

Minnesota - San Jose Earthquakes 2-0 (Finale)

Sporting Kansas City - St. Louis City 1-1 (Finale)

Colorado Rapids - Real Salt Lake 3-2 (Finale)

Seattle Sounders - Los Angeles FC 0-3 (Finale)

Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo 3-4 (Finale)

Los Angeles Galaxy - Portland Timbers 3-2 (Finale)



USA USL CHAMPIONSHIP

Indy Eleven - Tampa Bay 0-2 (Finale)

Pittsburgh - Hartford Athletic 3-1 (Finale)

FC Tulsa - Memphis2 1-0 (Finale)

New Mexico - Birmingham 1-1 (Finale)

Orange County SC - San Antonio 2-0 (Finale)

Oakland Roots - Sacramento Republic 22:00



VENEZUELA LIGA FUTVE - CLAUSURA

Caracas - Rayo Zuliano 22:00