Elenco delle partite previste per oggi, domenica 21 luglio 2024: ultimo impegno per gli Azzurrini nella fase a gruppi dell’Europeo di categoria

E’ un’altra giornata importante per il movimento calcistico italiano. Torna protagonista quest’oggi domenica 21 luglio la Nazionale U19 di Bernardo Corradi: in palinsesto in serata il terzo e ultimo impegno degli Azzurrini nel Girone A contro i pari età dell’Ucraina all’Europeo di categoria in via di svolgimento in Irlanda del Nord. Non solo. In programma ci sono ancora amichevoli tra squadre di club che coinvolgeranno anche due italiane, così come diverse partite nei vari massimi campionati sia nel Vecchio Continente che nel Nuovo.

La nostra disamina prende dunque il via dalle gare per rappresentative giovanili. Termina ufficialmente la fase a gironi all’Europeo di categoria per rappresentativa nazionale dell’Italia Under 19: in agenda alle ore 20.00 c’è la sfida l’Inver Park di Larne contro l’Ucraina. Messi in ghiaccio sia il passaggio del turno alle semifinali da prima del Gruppo A sia il pass per il Mondiale Under 20 del 2025 grazie alla doppia affermazione di fila sulla Norvegia e sui padroni di casa dell’Irlanda del Nord, ai ragazzi del Ct Bernardo Corradi resta solo da onorare l’ultima sfida del raggruppamento. Un appuntamento apparentemente senza particolare significato per gli Azzurrini. L’obiettivo qualificazione è stato infatti già matematicamente raggiunto, ma nonostante ciò non c’è da abbassare la concentrazione.

Molto importante sarà riuscire a dosare le forze in vista delle final four del torneo, dove ci sarà da difendere inizialmente il titolo di campione d’Europa in carica contro una tra Spagna e Francia. E’ probabile dunque che ci saranno alcuni esperimenti di formazione e verrà al contempo concesso minutaggio a chi ha avuto fin qui meno spazio. Diversa, invece, la condizione di classifica dei gialloblù, in seconda posizione a quota due punti. Una piazza, frutto di due pareggi, che costringe la selezione ucraina ad ottenere l’intera posta in palio questa sera per evitare l’eliminazione. In caso contrario, Norvegia e Irlanda del Nord, entrambe a un punto e anch’esse a confronto alle ore 20, potrebbero infatti agguantarla o peggio superarla in classifica.

Capitolo sui friendly match pre-stagionali. Concentriamoci in particolare quelli che chiameranno in causa le uniche due formazioni italiane. Terza uscita ufficiale per la nuova Lazio di Marco Baroni, autrice fin qui netto di un percorso netto nei test affrontati nella sede del proprio ritiro ad Auronzo di Cadore, in Veneto. Dopo il roboante 23-0 rifilato alla squadra locale e il successivo 3-1 al Trapani, club quest’ultimo di Serie C, i biancocelesti sfideranno alle 18 la Triestina, altra compagine militante in terza serie. Archiviata poi in maniera positiva la prima amichevole della nuova stagione, anche il Frosinone fresco di retrocessione in Serie B scende in campo alle ore 18 a Fiuggi. Avversario il Volos, compagine di Serie A greca. Un banco di prova decisamente più impegnativo rispetto alla scorsa gara col Mondragone.

Non solo amichevoli. Diverse anche le gare in primo piano nei tanti campionati del mondo che non conoscono pause in questa fase dell’anno. Innanzitutto nel continente europeo è ancora protagonista l’Eliteserien, il massimo campionato norvegese. Dalle 14.30 alle 19.15 abbiamo Strømsgodset-Tromsø, HamKam-Fredrikstad, Haugesund-Viking e Rosenborg-Lillestrøm, le quattro sfide valevoli per il 15esimo turno.

Restando nella penisola scandinava, troviamo altre tre partite valide per la 15esima giornata di Allsvenskan, il massimo torneo professionistico svedese: Norrköping-Halmstad, Elfsborg-Mjällby e Göteborg-Västerås SK. Per la prima sfida il fischio d’inizio è fissato per le 14, per la seconda e la terza alle 16.30.

Restando sempre in Europa, segnaliamo che in giornata riprende, dopo i due anticipi di venerdì, la nuova stagione di Superligaen, la prima divisione professionistica danese. Alle 14, 16 e 18 spazio a Silkeborg-Sønderjyske, Vejle-Randers e Viborg-Brøndby in attesa dell’ultimo posticipo previsto per domani.

Via ad una nuova annata anche in Svizzera, dove riparte la Super League. Siamo giunti alla stagione numero 128, la ventiduesima con questa denominazione. E saranno subito impegnati alle 14.15 tra le mura amiche i campioni in carica dello Young Boys: ospite il Sion, team promosso dalla serie cadetta. Occhi puntati poi anche su Losanna-Basilea e Lucerna-Servette, le altre due gare in palinsesto alle 16.30.

E’ tempo di finali, poi, in Coppa CECAFA, kermesse organizzata dalla CAF, l’organismo di governo del calcio in Africa, che mette in palio un trofeo a cui partecipano le squadre dei paesi africani dell’est. Per quanto riguarda gli orari, alle ore 15 Al Hilal Omdurman e Al Wadi si sfidano per la medaglia di bronzo, mentre alle 18 APR e Red Arrows si contendono il gradino più alto del podio.

Parte finale della nostra rassegna come sempre dedicata ai match per squadre di club nord e sudamericane. Nella notte e in tarda serata si gioca, oltre che in diversi campionati panamericani, in Canada, in Brasile, in Cile, in Messico, ma soprattutto in MLS, dove in contemporanea dalle 01.30 alle 04.45 italiane sono di scena ben 14 match validi per il massimo campionato statunitense. Tra quelli di maggiore spicco suggeriamo CF Montreal-Toronto FC, Orlando City-New York City, Los Angeles Galaxy-Portland Timbers e Inter Miami-Chicago Fire.

EUROPEI U19

20.00

Ucraina-Italia

AMICHEVOLI

18:00

Lazio-Triestina

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Banfield – Atl. Tucuman 00:30

River Plate – Lanus 20:00

Central Cordoba – Platense 22:15

Estudiantes – Union Santa Fe 22:15

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Wilstermann – SA Bulo Bulo 02:00

Independiente – Aurora 21:00

Bolivar – Always Ready 23:30

BRASILE SERIE A

Palmeiras – Cruzeiro 02:00

Gremio – Vitoria 16:00

Atletico-MG – Vasco 21:00

Bahia – Corinthians 21:00

Bragantino – Athletico-PR 23:30

Fortaleza – Atletico GO 23:30

Juventude – Sao Paulo 23:30

BULGARIA PARVA LIGA

Botev Vratsa – Botev Plovdiv 18:00

Ludogorets – CSKA Sofia 20:15

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Vancouver FC – York Utd 00:00

Atl. Ottawa – Valour 20:00

Cavalry – Forge 23:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Deportes Iquique – A. Italiano 02:00

Palestino – Everton 18:30

Cobresal – U. De Chile 21:00

Colo Colo – U. Espanola 23:30

CINA SUPER LEAGUE

Qingdao West Coast – Meizhou Hakka 12:00

Nantong Zhiyun – Shandong Taishan 13:00

Beijing Guoan – Tianjin Jinmen Tiger 13:35

Henan Songshan Longmen – Zhejiang Professional 13:35

Shanghai Port – Qingdao Hainiu 13:35

Shenzhen Xinpengcheng – Changchun Yatai 13:35

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Once Caldas – Aguilas 01:30

Millonarios – Bucaramanga 22:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Cartagines – Santa Ana 01:00

Sporting San Jose – Saprissa 02:00

Zeledon – Herediano 04:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Silkeborg – Sonderjyske 14:00

Vejle – Randers 16:00

Viborg – Brondby 18:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry – Arab Contractors 16:30

El Daklyeh – Zamalek 20:00

Enppi – ZED 20:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Levadia – Kuressaare 16:00

Paide – Tallinna Kalev 18:00

EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 – FEMMINILE

Germania U19 D – Spagna U19 D 13:00

Irlanda U19 D – Olanda U19 D 13:00

EUROPA EUROPEI U19

Norvegia U19 – Irlanda del Nord U19 20:00

Ucraina U19 – Italia U19 20:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Mariehamn – SJK 14:00

Ilves – VPS 16:00

KuPS – Lahti 17:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Sagan Tosu – Hiroshima 12:00

LETTONIA 1. LIGA

RFS 2 – Tukums 2000 2 12:00

Rezekne – Ogre United 14:00

Leevon PPK – JFK Ventspils 18:00

LETTONIA VIRSLIGA

Valmiera – Grobina 13:00

Auda – FK Liepaja 15:00

LITUANIA A LYGA

Dainava Alytus – Banga 17:25

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Guadalajara – Mazatlan FC 01:05

Monterrey – Queretaro 03:00

Santos Laguna – Tigres 03:00

Cruz Azul – Toluca 05:05

Juarez – Club America 05:10

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

DC United (Usa) – Celtic (Sco) 01:30

Anderlecht (Bel) – Metz (Fra) 11:00

Pathum United (Tha) – Dortmund (Ger) 15:00

Amburgo (Ger) – Cardiff (Wal) 16:00

Sassuolo (Ita) – Real Vicenza (Ita) 17:30

Frosinone (Ita) – Volos (Gre) 18:00

Lazio (Ita) – Triestina (Ita) 18:00

Marsiglia (Fra) – Nimes (Fra) 18:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Strömsgodset – Tromsø 14:30

HamKam – Fredrikstad 17:00

Haugesund – Viking 17:00

Rosenborg – Lilleström 19:15

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Olimpia Asuncion – Guarani 00:30

General Caballero JLM – Sp. Luqueno 22:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

A. Lima – Alianza Atl. 02:00

Grau – U. de Deportes 20:00

Carlos Mannucci – Union Comercio 22:00

Sporting Cristal – Sport Boys 22:15

POLONIA EKSTRAKLASA

Cracovia – Piast 14:45

Lech – Gornik Zabrze 17:30

Motor Lublin – Rakow 20:15

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Karvina – Liberec 14:30

Slovacko – Slavia Praga 17:00

Hradec Kralove – Teplice 20:00

ROMANIA LIGA 1

U. Cluj – FC Hermannstadt 18:00

Din. Bucuresti – Petrolul 21:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Orenburg – Sp. Mosca 16:30

Akhmat Grozny – Krasnodar 19:00

Khimki – Dynamo Makhachkala 19:00

SERBIA SUPER LIGA

Novi Pazar – Sp. Subotica 17:30

Tekstilac Odzaci – Vojvodina 19:30

TSC – IMT Novi Beograd 19:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Maribor – Domzale 17:30

Celje – Bravo 20:15

SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu – Gwangju 12:00

Daejeon – Pohang 12:00

Incheon – Suwon FC 12:00

Seoul – Gimcheon Sangmu 12:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Norrkoping – Halmstad 14:00

Elfsborg – Mjallby 16:30

Göteborg – Västerås SK 16:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys – Sion 14:15

Lausanne – Basilea 16:30

Luzern – Servette 16:30

USA MLS

Atlanta Utd – Columbus Crew 01:30

CF Montreal – Toronto FC 01:30

Inter Miami – Chicago Fire 01:30

New England Revolution – FC Dallas 01:30

New York Red Bulls – Cincinnati 01:30

Orlando City – New York City 01:30

Philadelphia Union – Nashville SC 01:30

Austin FC – Charlotte 02:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Indy Eleven – Tampa Bay 01:00

Pittsburgh – Hartford Athletic 02:00

FC Tulsa – Memphis 02:30

New Mexico – Birmingham 03:00

Orange County SC – San Antonio 04:00

Oakland Roots – Sacramento Republic 22:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – CLAUSURA

Caracas – Rayo Zuliano 22:00