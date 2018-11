In serata previste tre partite ma si gioca anche in Argentina e Brasile. Nella notte si sono giocate alcune amichevoli tra nazionali

Si è aperto nella notte il programma di mercoledì 21 novembre. Disputate infatti ben cinque amichevoli tra nazionali. In evidenza il successo dell’Argentina per 2-0 sul Messico. Hanno deciso il match le reti di Icardi nel primo tempo e il raddoppio di Dybala nella ripresa. Bene anche il Cile sull’Honduras così come Costa Rica su Perù, Ecuador su Panama e El Salvadore su Haiti. Nel corso del pomeriggio al via il programma di alcune partite del campionato di Serie C italiano mentre in serata ampio spazio alla FA Cup in Inghilterra oltre a due sfide del campionato brasiliano e argentino. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati in tempo reale della giornata.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

