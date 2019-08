Torna il campionato cadetto con l’anticipo Pisa – Benevento. In primo piano anche gli anticipi dei principali campionati europei

Venerdì 23 agosto giorno speciale per la Serie B che inaugura la sua stagione 2019 – 2020 con l’anticipo serale tra Pisa e Benevento. Il match si potrà seguire anche con il supporto della nostra webcronaca. In attesa della Serie A giornata di anticipi anche per i principali campionati europei come Premier League, Liga e Bundes. Nella notte invece i primi risultati con il successo del River Plate 2-0 su Cerro Porteno per la Copa Libertadores. In gol Fernandez all’ottavo su rigore e sempre dal dischetto Borre nella ripresa. Finisce senza reti la sfida della Copa Sudamericana tra Corinthians e Fluminense mentre nella MLS in USA vince di misura, 1-0, lo Sporting Kansas City sul Minnesota. In Colombia successi esterni sempre per 2-1 dell’Aguilas e dell’America De Cali rispettivamente contro Ind. Medellin e Santa Fe. Andiamo dunque a vedere tutti i principali risultati del giorno con aggiornamento in tempo reale.

