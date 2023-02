Impegni anche per Roma, Lazio e Fiorentina tra Europa e Conference League, spicca anche il ritorno tra United e Barça. Successo per il Racing Club in Copa Argentina e del River Plate nel Trofeo de Campeones

Il programma di giovedì 23 febbraio ha visto nella notte protagonisti i principali tornei in Sud America. Partiamo dalla Copa Argentina dove il Racing Club ha superato 3-1 il San Martin Formosa: sotto dopo 2 minuti del gol di Chiquichano, hanno ribaltato la partita prima pareggiando prima dell’intervallo con Opazo Lara quindi nella ripresa andando in gol con Rojas e Paolo Guerrero. Si è giocata anche il Trofeo de Campeones con il 3-2 del River Plate sul Banfield: sblocca il risultato al 7′ Simon quindi lo stesso giocatore prima dell’intervallo raddoppia. Nella ripresa accorcia Chavez all’8′ quindi lo stesso giocatore due minuti più tardi si vede annullare il pari per fuorigioco. Allunga il River all 19′ con Miguel Borja e solo in pieno recupero accorcia Bisanz. Con questo risultato i rossoneri conquistano la finale dove il 1° marzo affronteranno il Boca Juniors. In Coppa del Brasile successo esterno per 3-0 del Brusque sul Marilia e 1-1 tra Sao Francisco e Ypiranga. In Copa Colombia una rete di Artunduaga al 3′ della ripresa ha deciso Once Caldas – Cucuta regalando però il passaggio del turno agli ospiti in virtù de 3-1 dell’andata.

Nella Liga MX è stata una rete di Lotti al 32′ della ripresa a decidere Cruz Azul-Atlas mentre nella Liga de Expansion MX vincono Venados e Celaya di misura rispettivamente contro Alacranes e Pumas Tabasco mentre pareggiano 2-2 Tepatitlan de Morelos e Zacatecas Mineros. Per le gare di qualificazione alla prossima Copa Libertadores due pareggi senza reti ovvero tra Boston River e Huracan e tra Carabobo e Atletico-MG. In Costa Rica poker casalingo dell’Herediano sul Saprissa e 1-1 tra AD Santos e San Carlos. Nella OFC Champions League 1-1 tra Suva e Rewa per i preliminari mentre nel quarto di finale di Coppa di Russia 2-1 del Samara sulla Dinamo Mosca. Per i mondiali femminili successo per 1-0 del Panama sul Paraguay per le qualificazioni mentre tra le amichevoli troviamo il 5-0 della Cina Tapei contro Papua Nuova Guinea e 1-0 dell’Argentina sulla Nuova Zelanda.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite in programma per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Li possiamo sostanzialmente racchiudere nelle gare di ritorno dei 16esimi di finale sia per l’Europa che per la Conference League. Nella prima competizione in campo la Juventus in casa del Nantes alle 18.45 mentre la Roma ospita alle 21 il Salisburgo. Spicca sempre in serata Manchester United-Barcellona. Nella seconda troviamo invece la Lazio allle 18.45 impegnata in trasferta con il Cluj e la Fiorentina alle 21 ospita il Braga.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 23 FEBBRAIO 2023

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Taawon - Al Feiha 1-1 (Finale)

Al-Ittihad FC - Al-Raed 18:30



ARGENTINA COPA ARGENTINA

Racing Club - San Martin Formosa 3-1 (Finale)



ARGENTINA TROFEO DE CAMPEONES

River Plate - Banfield 3-2 (Finale)



ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF

Al-Duhail (Qat) - Al Shabab (Sau) 0-0 (*)

Foolad (Irn) - Al-Hilal (Sau) 19:00



AUSTRALIA E OCEANIA OFC CHAMPIONS LEAGUE - PRELIMINARE - PLAY OFF

Suva - Rewa 1-1 (Finale)



BOLIVIA LEAGUE CUP

Aurora - The Strongest 1-1 (Finale)



BRASILE COPPA DEL BRASILE

Marilia - Brusque 0-3 (Finale)

Sao Francisco FC - Ypiranga FC 1-1 (Finale)

Humaita - Coritiba 23:00

Sao Luiz - Juventude 23:00



COLOMBIA COPA COLOMBIA

Once Caldas - Cucuta 1-0 (Finale)

Real Santander - Petrolera 21:00

Real Cartagena - Chico 23:30



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

AD Santos - San Carlos 1-1 (Finale)

Herediano - Saprissa 4-1 (Finale)

Guadalupe - Zeledon 22:00



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Arba Menche - Hawassa 1-1 (Finale)

Adama City - Wolkite Ketema 0-0 (*)



EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Anderlecht - Ludogorets 18:45

CFR Cluj - Lazio 18:45

Dnipro-1 - AEK Larnaca 18:45

Partizan - S. Tiraspol 18:45

Basilea - Trabzonspor 21:00

Fiorentina - Braga 21:00

Gent - Qarabag 21:00

Lech - Bodo/Glimt 21:00



EUROPA EUROPA LEAGUE - PLAY OFF

Midtjylland - Sporting 18:45

Monaco - Leverkusen 18:45

Nantes - Juventus 18:45

PSV - Siviglia 18:45

Manchester Utd - Barcellona 21:00

Rennes - Shakhtar 21:00

Roma - Salzburg 21:00

Union Berlino - Ajax 21:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Tepatitlan de Morelos - Zacatecas Mineros 2-2 (Finale)

Venados - Alacranes 1-0 (Finale)

Pumas Tabasco - Celaya 0-1 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Cruz Azul - Atlas 1-0 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Francia U17 - Italia U17 4-3 (Finale)

Albania U16 - Italia U16 0-6 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Rodina Moscow (Rus) - Turan (Kaz) 2-0 (Finale)

Riga FC (Lat) - Kolos Kovalivka (Ukr) 2-0 (Finale)

Viking (Nor) - Strömsgodset (Nor) 2-3 (Finale)

Auda (Lat) - Dyn. Kyiv (Ukr) 0-3 (Finale)

Lviv (Ukr) - B.93 (Den) 5-2 (90 )

Hartford Athletic (Usa) - Orlando City B (Usa) 22:00

Dyn. Kyiv (Ukr) - Valmiera (Lat) 15:00



MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL - DONNE

Cina Taipei D - Papua Nuova Guinea D 5-0 (Finale)

Nuova Zelanda D - Argentina D 0-1 (Finale)

Macedonia del Nord U17 D - Montenegro U17 D 11:00SRF



MONDO MONDIALI - DONNE - QUALIFICAZIONE - PROMOZIONE

Paraguay D - Panama D 0-1 (Finale)



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jedinstvo - OFK Petrovac 2-1 (Finale)

Jezero - Arsenal Tivat 1-0 (Finale)

Iskra - Rudar 2-1 (Finale)

Mornar - Sutjeska 0-1 (*)

Buducnost - Decic 18:00



RUSSIA COPPA DI RUSSIA - PLAY OFF

Samara - Din. Mosca 2-1 (Finale)

CSKA Mosca - Krasnodar 2-0 (*)



SERBIA SUPER LIGA

Napredak - Radnicki Nis 2-0 (Finale)

FK Vozdovac - Mladost 0-1 (45 2 )



SLOVENIA PRVA LIGA

Domzale - Maribor 17:30



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - QUALIFICAZIONE

Boston River (Uru) - Huracan (Arg) 0-0 (Finale)

Carabobo (Ven) - Atletico-MG (Bra) 0-0 (Finale)

Magallanes (Chi) - Always Ready (Bol) 23:00