Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 23 febbraio 2023: in Europa League Juventus a Nantes, Roma in casa con il Salisburgo, in Conference League trasferta per la Lazio, al Franchi la Fiorentina

Dopo la positiva due giorni di Champions League per i colori italiani di Napoli e Inter, giovedì 23 febbraio spazio all’Europa e Conference League. Nella prima competizione fari puntati sul ritorno di Manchester United-Barcellona alle ore 21. Stesso orario per la Roma che ospita il Salisburgo mentre la Juventus gioca alle 18.45 in trasferta con il Nantes. Nella seconda alle 18.45 la Lazio farà visita al Cluj e la Fiorentina ospita il Braga. Dei match delle italiane e una rassegna delle due manifestazioni parleremo di seguito. Tra gli altri appuntamenti troviamo nella notte Paraguay-Panama per le qualificazioni ai mondiali femminili e ricco programma con 3 incontri per le qualificazioni alla prossima Copa Libertadores. Verso le fasi conclusive del Trofeo de Campeones in Argentina dove il River Plate affronta il Banfield in gara secca sognando la finale contro il Boca Juniors.

Partiamo dall’EL dove alle 18.45 troviamo la Juventus impegnata in Francia con il Nantes. Alla luce dell’1-1 all’Allianz Stadium un impegno tutt’altro che agevole. Allegri ha sottolineato l’importanza di non concedere tutti i contropiede della gara d’andata. Squadra serena che affronterà un avversario con buone individualità in un clima caldo come ha affermato anche Locatelli: “questo è il bello del calcio, ci piace giocare partite così, dovremo sfruttare questa carica a nostro favore, giocando con intelligenza”. I bianconeri sono consapevoli che per andare in Europa la strada del successo in Europa League potrebbe risultare persino più agevole che rimontare il gap in campionato. Il bilancio contro squadre francesi resta positivo con 19 vittorie, 8 pareggi e altrettante sconfitte. Molto incerto anche il ritorno tra Midtjyilland e lo Sporting. All’andata i danesi sfiorarono il colpaccio andando contro ogni pronostico e adesso hanno la consapevolezza di potercela fare. Migliore la posizione di partenza per il Monaco che ha vinto la gara di andata in Germania per 3-2 contro il Leverkusen. Strada in grande salita invece per il PSV che all’andata ha incassato un pesante 3-0 a Siviglia. Della fascia ore 21 troviamo l’altra italiana, la Roma che ospita il Salisburgo. La squadra di Mourinho si è complicato il cammino perdendo nel finale del primo match e ora è costretta a vincere per passare il turno. Da record il portiere austriaco Philipp Kohn che è diventato il primo a tenere la porta inviolata con la Roma nelle 34 gare di UEFA. Buone notizie dall’infermeria con Dybala e Abraham che assieme a Pellegrini hanno preso parte all’allenamento e saranno arruolabili per la partita. “Domani abbiamo il turno di eliminazione contro il Salisburgo e bisogna ribaltare il risultato per andare avanti. Mi aspetto una guerra, come abbiamo fatto all’andata, ci sarà da lottare su tutti i palloni e cercare di sbloccarla subito per portarsi tutti dietro e vincerla per passare il turno” ha riferito il tecnico giallorosso in conferenza stampa. Stesso orario per altri tre incontri dove spicca quello tra Manchester United e Barcellona. Per i Red Devils potrebbe essere la settimana più importante o comunque chiave della stagione. Galvanizzati dal buon 2-2 in Spagna e dal 3-0 contro il Leicester in Premier League affronteranno questo impegno cui fa seguito domenica la finale di EFL Cup contro il Newcastle. In UEFA solo 2 ko casalinghi nelle ultime 11 gare, ironia della sorte contro squadre spagnole. I blaugrana sperano di ripetere l’impresa del 2019 ma non avrà due pedine importanti come Gavi per squalifica e Pedri indisponibile. Il Rennes dovrà rimontare il 2-1 dell’andata contro lo Shakhtar mentre perfetta parità dopo lo 0-0 dell’andata tra Union Berlino e Ajax.

Per la CL troviamo invece la Lazio che alle ore 18.45 dovrà difendere in Romania contro il Cluj il prezioso 1-0 conquistato all’Olimpico alla luce del fatto di aver giocato in 10 dopo appena 15 minuti per rosso diretto a Patric molto contestato da Sarri. L’Anderlecht dovrà recuperare in casa l’1-0 subito dal Ludogorets, stesso scenario per il Dnipro-1 con L’AEK Larnaca. Parte invece con un gol di vantaggio il Partizan che ospita lo Sheriff Tiraspol. Alle ore 21 troviamo la Fiorentina impegnata in casa con il Braga. Il 4-0 esterno dovrebbe rendere la partita quasi una formalità ma la bella prestazione non ha dato quella scossa che ci si aspettava in campionato nel derby con l’Empoli. Possibile turn over per dare minutaggio anche a chi ha giocato meno. Stesso orario per il Basilea che deve recuperare la rete subita in trasferta con il Trabzonspor. Stesso discorso per il Genk che ospita il Qarabag mentre si parte dallo 0-0 dell’andata nella sfida tra Lech e Bodo/Glimt.

EUROPA LEAGUE

18.45

21.00

CONFERENCE LEAGUE

18.45

21.00

Programma delle partite del 23 febbraio 2023

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Taawon – Al Feiha 14:00

Al-Ittihad FC – Al-Raed 18:30

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Racing Club – San Martin Formosa 01:40

ARGENTINA TROFEO DE CAMPEONES

River Plate – Banfield 01:00

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Al-Duhail (Qat) – Al Shabab (Sau) 16:00

Foolad (Irn) – Al-Hilal (Sau) 19:00

AUSTRALIA E OCEANIA OFC CHAMPIONS LEAGUE – PRELIMINARE – PLAY OFF

Suva – Rewa 08:00

BOLIVIA LEAGUE CUP

Aurora – The Strongest 01:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Marilia – Brusque 00:00

Sao Francisco FC – Ypiranga FC 01:00

Humaita – Coritiba 23:00

Sao Luiz – Juventude 23:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Once Caldas – Cucuta 02:00

Real Santander – Petrolera 21:00

Real Cartagena – Chico 23:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

AD Santos – San Carlos 00:30

Herediano – Saprissa 03:00

Guadalupe – Zeledon 22:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Arba Menche – Hawassa 14:00

Adama City – Wolkite Ketema 17:00

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Anderlecht – Ludogorets 18:45

CFR Cluj – Lazio 18:45

Dnipro-1 – AEK Larnaca 18:45

Partizan – S. Tiraspol 18:45

Basilea – Trabzonspor 21:00

Fiorentina – Braga 21:00

Gent – Qarabag 21:00

Lech – Bodo/Glimt 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – PLAY OFF

Midtjylland – Sporting 18:45

Monaco – Leverkusen 18:45

Nantes – Juventus 18:45

PSV – Siviglia 18:45

Manchester Utd – Barcellona 21:00

Rennes – Shakhtar 21:00

Roma – Salzburg 21:00

Union Berlino – Ajax 21:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Tepatitlan de Morelos – Zacatecas Mineros 00:00

Venados – Alacranes 02:05

Pumas Tabasco – Celaya 04:05

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Cruz Azul – Atlas 03:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Francia U17 – Italia U17 11:00

Albania U16 – Italia U16 12:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Rodina Moscow (Rus) – Turan (Kaz) 09:00

Auda (Lat) – Dyn. Kyiv (Ukr) 14:00

Lviv (Ukr) – B.93 (Den) 14:00

Viking (Nor) – Strömsgodset (Nor) 14:00

Dyn. Kyiv (Ukr) – Valmiera (Lat) 15:00

Riga FC (Lat) – Kolos Kovalivka (Ukr) 16:00

Hartford Athletic (Usa) – Orlando City B (Usa) 22:00

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Cina Taipei D – Papua Nuova Guinea D 01:00

Nuova Zelanda D – Argentina D 07:00

Macedonia del Nord U17 D – Montenegro U17 D 11:00

MONDO MONDIALI – DONNE – QUALIFICAZIONE – PROMOZIONE

Paraguay D – Panama D 02:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jedinstvo – OFK Petrovac 13:00

Jezero – Arsenal Tivat 13:00

Iskra – Rudar 15:00

Mornar – Sutjeska 16:00

Buducnost – Decic 18:00

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – PLAY OFF

Samara – Din. Mosca 13:00

CSKA Mosca – Krasnodar 15:30

SERBIA SUPER LIGA

Napredak – Radnicki Nis 14:30

FK Vozdovac – Mladost 16:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Domzale – Maribor 17:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Boston River (Uru) – Huracan (Arg) 01:00

Carabobo (Ven) – Atletico-MG (Bra) 01:30

Magallanes (Chi) – Always Ready (Bol) 23:00