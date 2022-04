In campo Sassuolo e Juventus per chiudere la 34esima giornata, Crystal Palace-Leeds in Inghilterra. Si gioca la serie cadetta e Salzburg-Benfica in Youth League. Tutti pareggi nella Copa de la Liga Profesional

Lunedì 25 aprile si apre una nuova settimana partendo dai campionati in Sud America. Sotto il segno dell’1-1 nella Copa de la Liga Profesional con tre partite disputate. Nella prima tra River Plate e Atletico Tucuman avanti i padroni di casa con Fernandez su rigore al 47′ del primo tempo quindi il pareggio al 13′ della ripresa di Ruiz Rodriguez. Nella seconda tra Defensa y Justicia e Platense botta e risposta nella ripresa tra Canteros al 34′ e Merentiel e un minuto dalla fine. Nella terza Lanus avanti su autorete di Ortiz al 13′ ma pareggio del Godoy Cruz al 28′ con Rodriguez. Anche in Bolivia stesso punteggio tra Blooming e Royal Pari mentre in Cile il Coquimbo supera 3-2 l’U. Calera. In Colombia successo per 2-1 del Millonarios contro il Santa Fe mentre il Tolima passa in casa del Petrolera grazie alle reti di Caicedo e Orozco, quest’ultima su rigore nel finale. In Ecuador successo per 1-0 dell’Emelec sull’Aucas e del Barcellona SC in casa del Macara mentre nella Liga MX vince solo l’Atletico San Luis in trasferta con il Cruz Azul grazie a una rete di Chavez prima dell’intervallo. In Paraguay vittoria tra le mura amiche del Guarani sul Guairena per 2-1 mentre in Uruguay il Rentistas passa 3-0 in casa del Plaza Colonia. Pareggio per 2-2 tra Estudiantes e Hermanos Colmenares in Venezuela: nel primo tempo la blocca al 19′ Osorio quindi i padroni di casa prima pareggiano al 25′ con Vargas quindi trovano il vantaggio con Livingstone al 40′ ma nella ripresa restano dal 32′ in 10 per il doppio giallo a Medina e si fanno raggiungere da Zapata al 39′. Nella CAF Confederation Cup il Berkane è la seconda semifinalista avendo superato per 1-0 Al Masry nella gara di ritorno mentre nella Botola Pro 2-1 del Khouribga sul Rapide Oued Zem e senza reti tra Difaa El Jadidi e Maghreb Fez. Si è giocato anche in A-League dove pareggiano 1-1 Brisbane Roar e Melbourne Victory con le reti nella ripresa di Parsons e Hamill. Per le amichevoli tra nazionali poker del Guatemala contro El Salvador: al 25′ la sblocca Morales quindi nella ripresa arrivano le reti anche di Santis al 9′ e al 15′ e poker firmato da Robles al 31′. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale della giornata odierna ricordiamo che in primo piano in Italia c’è il posticipo di questa sera tra Sassuolo e Juventus mentre dalle 12.30 in campo per la 36esima giornata la Serie B con Ascoli – Cittadella. Si gioca anche il posticipo di Premier League tra Crystal Palace e Leeds mentre nella UEFA Youth League alle 18 si gioca Salzburg – Benfica per la finale.

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP - PLAY OFF

Berkane - Al Masry 1-0 (Finale)



ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

River Plate - Atl. Tucuman 1-1 (Finale)

Defensa y Justicia - Platense 1-1 (Finale)

Godoy Cruz - Lanus 1-1 (Finale)

Tigre - Arsenal Sarandi 20:30



ARMENIA PREMIER LEAGUE

BKMA - Ararat-Armenia 13:00

Pyunik - Noravank 17:00



ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE

Kitchee (Hkg) - Shanghai Port (Chn) Rinviata

Yokohama M. (Jpn) - Sydney FC (Aus) 13:00

Chiangrai (Tha) - Kobe (Jpn) 16:00

Gia Lai (Vie) - Jeonbuk (Kor) 16:00



AUSTRALIA A-LEAGUE

Brisbane Roar - Melbourne Victory 1-1 (Finale)



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - APERTURA

Blooming - Royal Pari 1-1 (Finale)



BULGARIA PARVA LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Tsarsko Selo - Botev Vratsa 16:30

Pirin Blagoevgrad - Lok. Sofia 19:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Coquimbo - U. Calera 3-2 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Millonarios - Santa Fe 2-1 (Finale)

Petrolera - Tolima 0-2 (Finale)

Cortulua - La Equidad 23:00



DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Brondby - Midtjylland 19:00



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Emelec - Aucas 1-0 (Finale)

Macara - Barcellona SC 0-1 (Finale)



EGITTO PREMIER LEAGUE

Future FC - El Gounah 21:30

Ghazl El Mahallah - Pharco 21:30

Smouha - Misr Elmaqasah 21:30



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Addis Ababa Ketema - Adama City 14:00

Wolkite Kenema - Dire Dawa 17:00



EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE - PLAY OFF

Salzburg U19 - Benfica U19 18:00



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Honka - SJK 17:00



FRANCIA LIGUE 2

Tolosa - Niort 20:45



GIBILTERRA NATIONAL LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Mons Calpe - Glacis United 20:45



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Preston - Blackburn 20:30



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Crystal Palace - Leeds 21:00



IRAN DIVISION 1

Mes Kerman - Malavan 17:30



ISRAELE LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

M. Tel Aviv - H. Tel Aviv 19:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Verona U19 - Sampdoria U19 13:00

Sassuolo U19 - Empoli U19 17:00



ITALIA SERIE A

Sassuolo - Juventus 20:45



ITALIA SERIE B

Ascoli - Cittadella 12:30

Alessandria - Reggina 15:00

Cosenza - Pordenone 15:00

Crotone - Cremonese 15:00

Frosinone - Monza 15:00

Lecce - Pisa 15:00

Benevento - Ternana 18:00

Brescia - Spal 18:00

Como - L.R. Vicenza 18:00

Perugia - Parma 20:30



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Nuova Florida - Gladiator 15:00



KUWAIT PREMIER LEAGUE

Al Arabi - Al Kuwait 20:30

Al Naser - Al Qadisiya 20:30

Al Tadamon - Al Shabab 20:30

Kazma SC - Al Salmiya 20:30

Yarmouk - Al-Fahaheel 20:30



MAROCCO BOTOLA PRO

Difaa El Jadidi - Maghreb Fez 0-0 (Finale)

Rapide Oued Zem - Khouribga 1-2 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Cruz Azul - Atl. San Luis 0-1 (Finale)

Santos Laguna - Leon 1-1 (Finale)

Tijuana - Queretaro 2-2 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

El Salvador - Guatemala 0-4 (Finale)



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Juventus Managua - Ocotal 2-1 (Finale)

Diriangen - Esteli 1-0 (Finale)

Real Madriz - Jalapa 1-2 (Finale)

UNAN-Managua - Managua FC 0-1 (Finale)



OLANDA EERSTE DIVISIE

Jong Ajax - Venlo 20:00

Jong PSV - Maastricht 20:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Guarani - Guairena FC 2-1 (Finale)



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Braga - FC Porto 19:00

Boavista - Sporting 21:30



ROMANIA LIGA 1 - GRUPPO RETROCESSIONE

Botosani - U Craiova 1948 14:30



ROMANIA LIGA 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FC Arges - Univ. Craiova 17:00

Farul Constanta - FCSB 20:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Krasnodar - Zenit 18:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Aluminij - Celje 17:30



SPAGNA LALIGA2

Almeria - Gijon 21:00



SVEZIA ALLSVENSKAN

Elfsborg - Sundsvall 19:00

Sirius - Hammarby 19:00

Värnamo - Degerfors 19:00

Malmo FF - Göteborg 19:10



TURCHIA SUPER LIG

Besiktas - Kasimpasa 19:30

Sivasspor - Alanyaspor 19:30



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Plaza Colonia - Rentistas 0-3 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Neftchi Fargona - Bunyodkor 15:20

Din. Samarkand - Lok. Tashkent 15:30



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Estudiantes M. - Hermanos Colmenares 2-2 (Finale)