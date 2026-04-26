I risultati del 26 aprile 2026: Milan-Juventus in evidenza

Big match in Serie A, si gioca anche Fiorentina-Sassuolo, Genoa-Como e Torino-Inter, semifinale FA Cup. Successo per il Sarmiento Junin e River Plate in Argentina
Calcio argentino tra i campionati in apertura di quest domenica 26 aprile. Nella Liga Profesional successo del Sarmiento Junin sul Tigre grazie a una rete di Pasquini dopo 10 minuti e dal 37′ della ripresa in dieci per il doppio giallo a Insaurralde. Il River Plate si è imposto 3-1 sull’Aldosivi: padroni di casa avanti al 39′ con Giuseppe Galoppo, nella ripresa al 27′ pareggio di Fernandez quindi le reti di Colidio al 37′ e Paez nel recupero. Nella Serie A Betano in Brasile 1-0 del Sao Paulo su Mirassol.
In Bolivia colpo esterno dell’Always Ready sul Guabira per 2-1 e in Cile 1-0 dell’U. De Chile per l’U. Catolica. In Colombia due vittorie di misura del Deportivo Cali sull’America del Cali e dell’Ind. Medellin sul Fortaleza. In Costa Rica senza reti tra Herediano e Sporting e in Ecuador 1-0 dell’Emelec su LDU Quito. In Paraguay 3-2 de la Libertad sull’Olimpia Asuncion e in Perù 1-1 tra Sport Boys e Juan Pablo II.
In Uruguay il Danubio passa 2-1 in casa del Nacional e nella MLS in USA colpo esterno per San Jose Earthquakes e Portland Timbers. Nella K League 1 vittoria esterna per Anyang e Daejeon e in Messico ricco programma per la Liga MX con le vittorie casalinghe per Tigres (5-1 sul Mazatlan), Toluca (4-1 sul Leon), Juarez (2-1 sull’Atletico San Luis) mentre in trasferta vincono U.N.A.M. (2-0 sul Pachuca), Atlas (1-0 sul Club America). Nella Liga de Expansion MX vincono Atletico Morelia e Jaiba Brava rispettivamente 2-0 sullo Zacatecas Mineros e 2-1 sull’Atletico La Paz. In A-League 2-2 tra Sydney e Auckland e 2-1 dell’Adelaide United sul Melbourne City.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle sfide selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A già in campo Fiorentina e Sassuolo mentre alle ore 15 c’è Genoa-Como, trasferta dell’Inter con il Torino alle 18 e big match Milan-Juventus alle 20:45. Si gioca in Lega Pro l’ultimo turno della regular season per il girone B e C oltre alla Serie D, Primavera 1 e Ternana-Fiorentina per la Serie A femminile alle ore 18. In Europa spicca la sfida di FA Cup delle ore 16 tra Chelsea e Leeds.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 26 APRILE 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Bylis - Teuta 16:00
Egnatia - Vora 19:00
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Sarmiento Junin - Tigre 1-0 (Finale)
River Plate - Aldosivi 3-1 (Finale)
Ind. Rivadavia - Gimnasia Mendoza 20:00
Belgrano - Gimnasia L.P. 22:30
Newells Old Boys - Instituto 22:30
AUSTRIA: BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Hartberg - LASK 0-2 (Intervallo)
SK Rapid - Salzburg 0-0 (Intervallo)
Sturm Graz - Austria Vienna 17:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
Waregem - RAAL La Louviere 19:15
BELGIO: JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Gent - Club Brugge 0-2 (Finale)
KV Mechelen - St. Truiden 16:00
Anderlecht - Royale Union SG 18:30
BRASILE: SERIE A BETANO
Sao Paulo - Mirassol 1-0 (Finale)
Corinthians - Vasco 21:00
Gremio - Coritiba 21:00
Athletico-PR - Vitoria 23:30
Bragantino - Palmeiras 23:30
CROAZIA: HNL
Rijeka - Hajduk Split 16:00
Din. Zagabria - Varazdin 18:45
DANIMARCA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Fredericia - Odense 0-2 (*)
Silkeborg - Randers 1-0 (*)
DANIMARCA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Sonderjyske - Brondby 16:00
Viborg - Nordsjaelland 18:00
Aarhus - Midtjylland 20:00
EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - PLAY OFF
Arsenal D - Lyon D 16:30
FRANCIA: LIGUE 1
Lorient - Strasburgo 1-0 (*)
Le Havre - Metz 17:15
Paris FC - Lilla 17:15
Rennes - Nantes 17:15
Marsiglia - Nizza 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bochum - Furth 2-1 (Finale)
Norimberga - Magdeburg 1-0 (Finale)
Paderborn - Schalke 2-3 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Stoccarda - Brema 15:30
Dortmund - Friburgo 17:30
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Coventry - Wrexham 3-1 (Finale)
INGHILTERRA: FA CUP
Chelsea - Leeds 16:00
ISRAELE: LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE
Hapoel Jerusalem - H. Haifa 19:00
Ironi Tiberias - Kiryat Shmona 19:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lecce U20 - Verona U20 3-2 (Finale)
Milan U20 - Cagliari U20 2-1 (Finale)
Frosinone U20 - Lazio U20 15:00SRF
ITALIA: SERIE A
Fiorentina - Sassuolo 0-0 (Finale)
Genoa - Como 0-1 (*)
Torino - Inter 18:00
Milan - Juventus 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Ternana D - Fiorentina D 18:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Arezzo - Torres 1-0 (Intervallo)
Campobasso - Ascoli 0-0 (Intervallo)
Forlì - Perugia 0-0 (Intervallo)
Gubbio - Pineto 1-0 (Intervallo)
Guidonia - Carpi 1-2 (Intervallo)
Juventus U23 - Bra 2-1 (Intervallo)
Pontedera - Livorno 0-1 (Intervallo)
Ternana - Pianese 1-0 (Intervallo)
Vis Pesaro - Sambenedettese 0-1 (Intervallo)
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Altamura - Casarano 18:00
Atalanta U23 - Catania 18:00
Benevento - Audace Cerignola 18:00
Casertana - Giugliano 18:00
Cavese - Cosenza 18:00
Crotone - Latina 18:00
Foggia - Salernitana 18:00
Picerno - Sorrento 18:00
Potenza - Monopoli 18:00
Trapani - Siracusa 18:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
AS Biellese - Gozzano 1-0 (*)
Asti - Ligorna 1-0 (*)
Cairese - Valenzana 0-0 (*)
Celle Varazze - Sestri Levante 1-0 (*)
Chisola - Lavagnese 0-0 (*)
Derthona FbC - Imperia 0-0 (*)
NovaRomentin - Vado 0-1 (*)
Sanremese - Club Milano 0-0 (*)
Varese FC - Saluzzo 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Brusaporto - Folgore Caratese 1-1 (*)
Castellanzese - Milan U23 0-1 (*)
Leon - Chievo 0-0 (*)
Pavia - Ciserano-Bergamo 1-0 (*)
Scanzorosciate - USD Casatese 0-0 (*)
Sondrio - Real Calepina 0-0 (*)
Varesina - Breno 0-0 (*)
Villa Valle - Oltrepo 0-0 (*)
Vogherese - Caldiero Terme 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Altavilla - Mestre 0-0 (*)
Brian Lignano - Bassano 0-0 (*)
Calvi Noale - Campodarsego 0-0 (*)
Cjarlins Muzane - San Luigi 0-0 (*)
FC Obermais - Conegliano 1-0 (*)
Legnago Salus - Portogruaro 2-0 (*)
Luparense - Vigasio 0-0 (*)
Treviso - Este 0-0 (*)
Union Clodiense - Adriese 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Cittadella Vis Modena - Pro Palazzolo 1-0 (*)
Crema - Correggese 0-0 (*)
Desenzano - Pistoiese 0-0 (*)
Pro Sesto - Tuttocuoio 0-0 (*)
Rovato Vertovese - Sangiuliano City 2-0 (*)
Sant'Angelo - SCD Progresso 0-0 (*)
Sasso Marconi - Imolese 0-0 (*)
Trevigliese - Lentigione 0-1 (*)
Tropical Coriano - Piacenza 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Camaiore - Siena 0-0 (*)
Cannara - Poggibonsi 0-0 (*)
Grosseto - San Donato 0-1 (*)
Montevarchi - Ghiviborgo 0-0 (*)
Orvietana - Vivi Altotevere 0-0 (*)
Scandicci - Follonica Gavorrano 1-1 (*)
Seravezza Pozzi - Foligno 0-0 (*)
Tau - Terranuova Traiana 1-0 (*)
Trestina - Prato 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Fossombrone - Castelfidardo 0-0 (*)
L'Aquila - Ancona 0-0 (*)
Maceratese - Giulianova 0-0 (*)
Notaresco Calcio - San Marino Calcio 0-1 (*)
Ostiamare - Termoli 0-0 (*)
Sammaurese - Atletico Ascoli 0-0 (*)
Sora - Unipomezia 0-0 (*)
Teramo - Recanatese 0-0 (*)
Vigor Senigallia - Chieti 0-2 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Monastir - Nocerina 1-0 (*)
Atl. Lodigiani - Real Monterotondo 0-0 (Aggiornamentoin corso)
Flaminia - Budoni 0-0 (Aggiornamentoin corso)
Ischia - Montespaccato 0-0 (Aggiornamentoin corso)
Latte Dolce - Cassino 1-0 (*)
Olbia - Anzio Calcio 1924 0-0 (Aggiornamentoin corso)
Scafatese - Palmese 1914 0-0 (Aggiornamentoin corso)
Valmontone - Sarrabus Ogliastra 0-0 (*)
Trastevere Calcio - Albalonga 17:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
Afragolese - Gravina 0-1 (*)
Barletta - Acerrana 1-0 (*)
Ferrandina - A.C Nardò 0-0 (Aggiornamentoin corso)
Manfredonia - Fidelis Andria 0-0 (*)
Martina Calcio - Heraclea 2-0 (*)
Paganese - SS Nola 1925 0-0 (*)
Pompei - Virtus Francavilla 0-1 (*)
Real Normanna - Citta di Fasano 0-0 (*)
Sarnese - Francavilla 1-1 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
AS Acireale - USD Ragusa 0-0 (*)
Athletic Palermo - Savoia 0-1 (*)
Enna - Gelbison 0-0 (Aggiornamentoin corso)
Gela - Vibonese 0-0 (*)
Igea Virtus - ACR Messina 0-0 (Aggiornamentoin corso)
Milazzo - Reggina 0-0 (*)
Paternò - Castrumfavara 0-0 (Aggiornamentoin corso)
Sambiase - Nissa 0-0 (*)
Sancataldese - Vigor Lamezia 1-0 (*)
MAROCCO: BOTOLA PRO
Renaissance Zemamra - Maghreb Fez 17:00
Raja Casablanca - FUS Rabat 19:00
Yacoub El Mansour - FAR Rabat 19:00
Berkane - Dcheira 21:00
OLANDA: EREDIVISIE
Excelsior - Utrecht 5-0 (Finale)
Heracles - FC Volendam 0-0 (Intervallo)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Estoril - Famalicao 16:30
Estrela - FC Porto 19:00
Santa Clara - Braga 19:00
AFS - Sporting 21:30
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Pari NN - Sp. Mosca 1-2 (Finale)
Din. Mosca - Sochi 16:00
Krasnodar - Dynamo Makhachkala 16:00
Zenit - Akhmat Grozny 18:30
SPAGNA: LALIGA
Vallecano - Real Sociedad 1-2 (*)
Oviedo - Elche 16:15
Osasuna - Siviglia 18:30
Villarreal - Celta Vigo 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Cordoba - Gijon 1-1 (*)
Granada - Almeria 16:15
Mirandes - Cultural Leonesa 16:15
Huesca - Saragozza 18:30
Leganes - Andorra 18:30
Ceuta - Racing Santander 21:00
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Djurgarden - Hammarby 1-1 (*)
Brommapojkarna - Västerås SK 16:30
Göteborg - GAIS 16:30
SVIZZERA: SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
Servette - Winterthur 16:30
SVIZZERA: SUPER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Basilea - Sion 0-2 (*)
Young Boys - St. Gallen 16:30
TURCHIA: SUPER LIG
Genclerbirligi - Kocaelispor 1-0 (Finale)
Galatasaray - Fenerbahce 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Kryvbas - Dyn. Kyiv 5-6 (Finale)
LNZ Cherkasy - Metalist 1925 0-0 (Intervallo)
Kudrivka - Shakhtar 17:00
Polissya Zhytomyr - Obolon 17:00
UNGHERIA: NB I.
Ferencvaros - Paks 17:00
Debrecen - Győr 19:30
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA
Nacional - Danubio 1-2 (Finale)
Central Esp. - Cerro CA 0-0 (*)
Cerro Largo - Racing Montevideo 20:30