I risultati del 26 aprile 2026: Milan-Juventus in evidenza

Big match in Serie A, si gioca anche Fiorentina-Sassuolo, Genoa-Como e Torino-Inter, semifinale FA Cup. Successo per il Sarmiento Junin e River Plate in Argentina

Calcio argentino tra i campionati in apertura di quest domenica 26 aprile. Nella Liga Profesional successo del Sarmiento Junin sul Tigre grazie a una rete di Pasquini dopo 10 minuti e dal 37′ della ripresa in dieci per il doppio giallo a Insaurralde. Il River Plate si è imposto 3-1 sull’Aldosivi: padroni di casa avanti al 39′ con Giuseppe Galoppo, nella ripresa al 27′ pareggio di Fernandez quindi le reti di Colidio al 37′ e Paez nel recupero. Nella Serie A Betano in Brasile 1-0 del Sao Paulo su Mirassol.

In Bolivia colpo esterno dell’Always Ready sul Guabira per 2-1 e in Cile 1-0 dell’U. De Chile per l’U. Catolica. In Colombia due vittorie di misura del Deportivo Cali sull’America del Cali e dell’Ind. Medellin sul Fortaleza. In Costa Rica senza reti tra Herediano e Sporting e in Ecuador 1-0 dell’Emelec su LDU Quito. In Paraguay 3-2 de la Libertad sull’Olimpia Asuncion e in Perù 1-1 tra Sport Boys e Juan Pablo II.

In Uruguay il Danubio passa 2-1 in casa del Nacional e nella MLS in USA colpo esterno per San Jose Earthquakes e Portland Timbers. Nella K League 1 vittoria esterna per Anyang e Daejeon e in Messico ricco programma per la Liga MX con le vittorie casalinghe per Tigres (5-1 sul Mazatlan), Toluca (4-1 sul Leon), Juarez (2-1 sull’Atletico San Luis) mentre in trasferta vincono U.N.A.M. (2-0 sul Pachuca), Atlas (1-0 sul Club America). Nella Liga de Expansion MX vincono Atletico Morelia e Jaiba Brava rispettivamente 2-0 sullo Zacatecas Mineros e 2-1 sull’Atletico La Paz. In A-League 2-2 tra Sydney e Auckland e 2-1 dell’Adelaide United sul Melbourne City.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle sfide selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A già in campo Fiorentina e Sassuolo mentre alle ore 15 c’è Genoa-Como, trasferta dell’Inter con il Torino alle 18 e big match Milan-Juventus alle 20:45. Si gioca in Lega Pro l’ultimo turno della regular season per il girone B e C oltre alla Serie D, Primavera 1 e Ternana-Fiorentina per la Serie A femminile alle ore 18. In Europa spicca la sfida di FA Cup delle ore 16 tra Chelsea e Leeds.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 26 APRILE 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Bylis - Teuta 16:00

Egnatia - Vora 19:00



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Sarmiento Junin - Tigre 1-0 (Finale)

River Plate - Aldosivi 3-1 (Finale)

Ind. Rivadavia - Gimnasia Mendoza 20:00

Belgrano - Gimnasia L.P. 22:30

Newells Old Boys - Instituto 22:30



AUSTRIA: BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Hartberg - LASK 0-2 (Intervallo)

SK Rapid - Salzburg 0-0 (Intervallo)

Sturm Graz - Austria Vienna 17:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Waregem - RAAL La Louviere 19:15



BELGIO: JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Gent - Club Brugge 0-2 (Finale)

KV Mechelen - St. Truiden 16:00

Anderlecht - Royale Union SG 18:30



BRASILE: SERIE A BETANO

Sao Paulo - Mirassol 1-0 (Finale)

Corinthians - Vasco 21:00

Gremio - Coritiba 21:00

Athletico-PR - Vitoria 23:30

Bragantino - Palmeiras 23:30



CROAZIA: HNL

Rijeka - Hajduk Split 16:00

Din. Zagabria - Varazdin 18:45



DANIMARCA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Fredericia - Odense 0-2 (*)

Silkeborg - Randers 1-0 (*)



DANIMARCA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Sonderjyske - Brondby 16:00

Viborg - Nordsjaelland 18:00

Aarhus - Midtjylland 20:00



EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - PLAY OFF

Arsenal D - Lyon D 16:30



FRANCIA: LIGUE 1

Lorient - Strasburgo 1-0 (*)

Le Havre - Metz 17:15

Paris FC - Lilla 17:15

Rennes - Nantes 17:15

Marsiglia - Nizza 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bochum - Furth 2-1 (Finale)

Norimberga - Magdeburg 1-0 (Finale)

Paderborn - Schalke 2-3 (Finale)



GERMANIA: BUNDESLIGA

Stoccarda - Brema 15:30

Dortmund - Friburgo 17:30



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Coventry - Wrexham 3-1 (Finale)



INGHILTERRA: FA CUP

Chelsea - Leeds 16:00



ISRAELE: LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE

Hapoel Jerusalem - H. Haifa 19:00

Ironi Tiberias - Kiryat Shmona 19:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Lecce U20 - Verona U20 3-2 (Finale)

Milan U20 - Cagliari U20 2-1 (Finale)

Frosinone U20 - Lazio U20 15:00SRF



ITALIA: SERIE A

Fiorentina - Sassuolo 0-0 (Finale)

Genoa - Como 0-1 (*)

Torino - Inter 18:00

Milan - Juventus 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Ternana D - Fiorentina D 18:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Arezzo - Torres 1-0 (Intervallo)

Campobasso - Ascoli 0-0 (Intervallo)

Forlì - Perugia 0-0 (Intervallo)

Gubbio - Pineto 1-0 (Intervallo)

Guidonia - Carpi 1-2 (Intervallo)

Juventus U23 - Bra 2-1 (Intervallo)

Pontedera - Livorno 0-1 (Intervallo)

Ternana - Pianese 1-0 (Intervallo)

Vis Pesaro - Sambenedettese 0-1 (Intervallo)



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Altamura - Casarano 18:00

Atalanta U23 - Catania 18:00

Benevento - Audace Cerignola 18:00

Casertana - Giugliano 18:00

Cavese - Cosenza 18:00

Crotone - Latina 18:00

Foggia - Salernitana 18:00

Picerno - Sorrento 18:00

Potenza - Monopoli 18:00

Trapani - Siracusa 18:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

AS Biellese - Gozzano 1-0 (*)

Asti - Ligorna 1-0 (*)

Cairese - Valenzana 0-0 (*)

Celle Varazze - Sestri Levante 1-0 (*)

Chisola - Lavagnese 0-0 (*)

Derthona FbC - Imperia 0-0 (*)

NovaRomentin - Vado 0-1 (*)

Sanremese - Club Milano 0-0 (*)

Varese FC - Saluzzo 0-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Brusaporto - Folgore Caratese 1-1 (*)

Castellanzese - Milan U23 0-1 (*)

Leon - Chievo 0-0 (*)

Pavia - Ciserano-Bergamo 1-0 (*)

Scanzorosciate - USD Casatese 0-0 (*)

Sondrio - Real Calepina 0-0 (*)

Varesina - Breno 0-0 (*)

Villa Valle - Oltrepo 0-0 (*)

Vogherese - Caldiero Terme 0-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Altavilla - Mestre 0-0 (*)

Brian Lignano - Bassano 0-0 (*)

Calvi Noale - Campodarsego 0-0 (*)

Cjarlins Muzane - San Luigi 0-0 (*)

FC Obermais - Conegliano 1-0 (*)

Legnago Salus - Portogruaro 2-0 (*)

Luparense - Vigasio 0-0 (*)

Treviso - Este 0-0 (*)

Union Clodiense - Adriese 0-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Cittadella Vis Modena - Pro Palazzolo 1-0 (*)

Crema - Correggese 0-0 (*)

Desenzano - Pistoiese 0-0 (*)

Pro Sesto - Tuttocuoio 0-0 (*)

Rovato Vertovese - Sangiuliano City 2-0 (*)

Sant'Angelo - SCD Progresso 0-0 (*)

Sasso Marconi - Imolese 0-0 (*)

Trevigliese - Lentigione 0-1 (*)

Tropical Coriano - Piacenza 0-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Camaiore - Siena 0-0 (*)

Cannara - Poggibonsi 0-0 (*)

Grosseto - San Donato 0-1 (*)

Montevarchi - Ghiviborgo 0-0 (*)

Orvietana - Vivi Altotevere 0-0 (*)

Scandicci - Follonica Gavorrano 1-1 (*)

Seravezza Pozzi - Foligno 0-0 (*)

Tau - Terranuova Traiana 1-0 (*)

Trestina - Prato 0-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Fossombrone - Castelfidardo 0-0 (*)

L'Aquila - Ancona 0-0 (*)

Maceratese - Giulianova 0-0 (*)

Notaresco Calcio - San Marino Calcio 0-1 (*)

Ostiamare - Termoli 0-0 (*)

Sammaurese - Atletico Ascoli 0-0 (*)

Sora - Unipomezia 0-0 (*)

Teramo - Recanatese 0-0 (*)

Vigor Senigallia - Chieti 0-2 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Monastir - Nocerina 1-0 (*)

Atl. Lodigiani - Real Monterotondo 0-0 (Aggiornamentoin corso)

Flaminia - Budoni 0-0 (Aggiornamentoin corso)

Ischia - Montespaccato 0-0 (Aggiornamentoin corso)

Latte Dolce - Cassino 1-0 (*)

Olbia - Anzio Calcio 1924 0-0 (Aggiornamentoin corso)

Scafatese - Palmese 1914 0-0 (Aggiornamentoin corso)

Valmontone - Sarrabus Ogliastra 0-0 (*)

Trastevere Calcio - Albalonga 17:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

Afragolese - Gravina 0-1 (*)

Barletta - Acerrana 1-0 (*)

Ferrandina - A.C Nardò 0-0 (Aggiornamentoin corso)

Manfredonia - Fidelis Andria 0-0 (*)

Martina Calcio - Heraclea 2-0 (*)

Paganese - SS Nola 1925 0-0 (*)

Pompei - Virtus Francavilla 0-1 (*)

Real Normanna - Citta di Fasano 0-0 (*)

Sarnese - Francavilla 1-1 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - USD Ragusa 0-0 (*)

Athletic Palermo - Savoia 0-1 (*)

Enna - Gelbison 0-0 (Aggiornamentoin corso)

Gela - Vibonese 0-0 (*)

Igea Virtus - ACR Messina 0-0 (Aggiornamentoin corso)

Milazzo - Reggina 0-0 (*)

Paternò - Castrumfavara 0-0 (Aggiornamentoin corso)

Sambiase - Nissa 0-0 (*)

Sancataldese - Vigor Lamezia 1-0 (*)



MAROCCO: BOTOLA PRO

Renaissance Zemamra - Maghreb Fez 17:00

Raja Casablanca - FUS Rabat 19:00

Yacoub El Mansour - FAR Rabat 19:00

Berkane - Dcheira 21:00



OLANDA: EREDIVISIE

Excelsior - Utrecht 5-0 (Finale)

Heracles - FC Volendam 0-0 (Intervallo)



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Estoril - Famalicao 16:30

Estrela - FC Porto 19:00

Santa Clara - Braga 19:00

AFS - Sporting 21:30



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Pari NN - Sp. Mosca 1-2 (Finale)

Din. Mosca - Sochi 16:00

Krasnodar - Dynamo Makhachkala 16:00

Zenit - Akhmat Grozny 18:30



SPAGNA: LALIGA

Vallecano - Real Sociedad 1-2 (*)

Oviedo - Elche 16:15

Osasuna - Siviglia 18:30

Villarreal - Celta Vigo 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Cordoba - Gijon 1-1 (*)

Granada - Almeria 16:15

Mirandes - Cultural Leonesa 16:15

Huesca - Saragozza 18:30

Leganes - Andorra 18:30

Ceuta - Racing Santander 21:00



SVEZIA: ALLSVENSKAN

Djurgarden - Hammarby 1-1 (*)

Brommapojkarna - Västerås SK 16:30

Göteborg - GAIS 16:30



SVIZZERA: SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Servette - Winterthur 16:30



SVIZZERA: SUPER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Basilea - Sion 0-2 (*)

Young Boys - St. Gallen 16:30



TURCHIA: SUPER LIG

Genclerbirligi - Kocaelispor 1-0 (Finale)

Galatasaray - Fenerbahce 19:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kryvbas - Dyn. Kyiv 5-6 (Finale)

LNZ Cherkasy - Metalist 1925 0-0 (Intervallo)

Kudrivka - Shakhtar 17:00

Polissya Zhytomyr - Obolon 17:00



UNGHERIA: NB I.

Ferencvaros - Paks 17:00

Debrecen - Győr 19:30



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

Nacional - Danubio 1-2 (Finale)

Central Esp. - Cerro CA 0-0 (*)

Cerro Largo - Racing Montevideo 20:30

