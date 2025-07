I rossoneri affrontano il Liverpool, il giallorossi il Kaiserslautern, pre season anche per il Napoli. Successo per il Sarmiento Junin in Argentina

Il programma di sabato 26 luglio si è aperto con il calcio argentino nella notte. Tre gli incontri disputati per il Torneo Betano. Successo esterno per 2-0 del Lanus sul Sarmiento Junin: le reti nel primo tempo a firma di Castillo al 10′ e 43′. Finiscono senza reti le altre due gare ovvero Ind. Rivadavia-Belgrano e Union Santa Fe-Tigre. In Cile vittoria esterna di misura della Nublense sul Limache e in Colombia il Tolima piega 1-0 a domicilio il Pereira mentre Atletico Nacional e Santa Fe pareggiano 1-1.

In Costa Rica vittoria per 1-0 della Liberia sul Cartagines e in Ecuador pareggio per 2-2 tra El Nacional e Libertad. Nella Canadian Premier Leaague due colpi esterni ovvero del Forge sull’HFX Wanderers 2-1 e del Valour sul Vancouver per 3-1. In Venezuela tris casalingo del Puerto Cabello sullo Zamora e in Perù senza reti tra Binacional e Cajamarca. Nella Liga MX troviamo la vittoria del Puebla sul Santos Laguna e dell’U.N.A.M. sul Queretaro mentre Tijuana e Juarez fanno 1-1.

Nella MLS in USA colpo esterno per Orlando City, CF Montreal, New York City e Portland Timbers mentre nella Copa America Femminile pareggiano 0-0 Brasile e Colombia mentre il Paraguay supera 2-1 il Venezuela. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. Si gioca in Svezia, Serbia, Svizzera e tante amichevoli con protagoniste squadre di club italiane. Si parte alle ore 13:30 con Liverpool-Milan, test importante anche per la Roma impegnata alle ore 18 con il Kaiserslauten. Stesso orario per Napoli-Catanzaro.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 26 LUGLIO 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA TORNEO BETANO - CLAUSURA

Sarmiento Junin - Lanus 0-2 (Finale)

Ind. Rivadavia - Belgrano 0-0 (Finale)

Union Santa Fe - Tigre 0-0 (Finale)

Aldosivi - Newells Old Boys 19:30

Rosario - San Martin S.J. 21:45



BELGIO JUPILER LEAGUE

Dender - Cercle Brugge 16:00

Waregem - KV Mechelen 18:15

RAAL La Louviere - St. Liege 20:45



BIELORUSSIA PERSHAYA LIGA

Lokomotiv Gomel - Baranovici 0-0 (*)

Lida - Gomel 2 14:00

FC Slonim - Bielorussia U19 15:00

Ostrovets - Orsha 15:00

Osipovichi - Din. Minsk 2 16:00

BumProm Gomel - Niva Dolbizno 16:45



BRASILE SERIE A BETANO

Botafogo RJ - Corinthians 23:30

Fortaleza - Bragantino 23:30

Mirassol - Vitoria 23:30

Sport Recife - Santos 23:30



BULGARIA PARVA LIGA

Beroe - CSKA 1948 Sofia 18:00

CSKA Sofia - Spartak Varna 20:15



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

HFX Wanderers - Forge 1-2 (Finale)

Vancouver FC - Valour 1-3 (Finale)

Cavalry - York Utd 23:00



CILE LIGA DE PRIMERA

Limache - Nublense 0-1 (Finale)

La Serena - Cobresal 21:00

Everton - Huachipato 23:30



CINA SUPER LEAGUE

Shanghai Port - Qingdao West Coast 13:00

Chengdu Rongcheng - Beijing Guoan 13:35

Yunnan Yukun - Shenzhen Xinpengcheng 14:00



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Tolima - Pereira2 1-0 (Finale)

Atl. Nacional - Santa Fe 1-1 (Finale)

Chico - Pasto 23:00



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Liberia - Cartagines 1-0 (Finale)



DANIMARCA 1ST DIVISION

Esbjerg - Hvidovre IF 14:00

Hillerod - Aalborg 14:00



DANIMARCA SUPERLIGA

FC Copenhagen - Vejle 18:00



ECUADOR LIGA PRO

El Nacional - Libertad 2-2 (Finale)

Aucas - Delfin 21:00

Manta - Emelec 23:30



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Haka - KTP 14:00

Mariehamn - Oulu 15:00



GUATEMALA LIGA NACIONAL - APERTURA

Deportivo Mixco - Comunicaciones 22:00



HONDURAS LIGA NACIONAL - APERTURA

Genesis - Motagua 23:00



KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Tobol - Kairat Almaty 15:00

Yelimay Semey - Zhetysu 15:00

Kaisar - Kyzylzhar 17:00



LETTONIA VIRSLIGA

Super Nova - Grobina 16:00

RFS - Tukums 2000 18:00



MESSICO LIGA MX - APERTURA

Puebla - Santos Laguna 1-0 (Finale)

Queretaro - U.N.A.M. 0-2 (Finale)

Tijuana - Juarez 1-1 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Qatar - Udinese 16:00



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Murcia (Esp) - Albacete (Esp) 1-2 (Finale)

Andorra (And) - Al-Rayyan (Qat) 10:30SRF

Alaves (Esp) - Castellon (Esp) 0-1 (*)

Espanyol (Esp) - Southampton (Eng) 0-0 (*)

Feyenoord (Ned) - Nizza (Fra) 1-1 (*)

Guimaraes (Por) - Estrela (Por) 11:00SRF

Ferreira (Por) - Torreense (Por) 11:30SRF

Tottenham (Eng) - Wycombe (Eng) 12:00

Liverpool (Eng) - Milan (Ita) 13:30

Aachen (Ger) - Dusseldorf (Ger) 14:00

Casa Pia (Por) - Portimonense (Por) 14:00

Dunkerque (Fra) - Annecy (Fra) Rinviata

Exeter (Eng) - Swansea (Wal) 14:00

Furth (Ger) - Union Berlino (Ger) 14:00

Hannover (Ger) - Cagliari (Ita) 14:00

Ingolstadt (Ger) - Heidenheim (Ger) 14:00

Nijmegen (Ned) - PAOK (Gre) 14:00

Norimberga (Ger) - Monchengladbach (Ger) 14:00

Rio Ave (Por) - Benfica B (Por) 14:00

Liefering (Aut) - Feyenoord (Ned) 14:30

Alkmaar (Ned) - Olympiakos (Gre) 15:00

Amburgo (Ger) - Lione (Fra) 15:00

Bielefeld (Ger) - Monaco (Fra) 15:00

Brema (Ger) - Parma (Ita) 15:00

Le Havre (Fra) - Angers (Fra) 15:00

Rangers (Sco) - Middlesbrough (Eng) 15:00

St. Pauli (Ger) - Nizza (Fra) 15:00

Zwolle (Ned) - Vallecano (Esp) 15:00

Magdeburg (Ger) - Wolfsburg (Ger) 15:30

RB Lipsia (Ger) - Tolosa (Fra) 15:30

Stoccarda (Ger) - Celta Vigo (Esp) 15:30

Burton (Eng) - Derby (Eng) 16:00

Genoa (Ita) - Mantova (Ita) 16:00

Huddersfield (Eng) - Burnley (Eng) 16:00

Luton (Eng) - Tottenham (Eng) 16:00

Northampton (Eng) - Birmingham (Eng) 16:00

Padova (Ita) - Dolomiti Bellunesi (Ita) 16:00

Sholing (Eng) - Chelsea (Eng) 16:00

Shrewsbury (Eng) - Burnley (Eng) 16:00

Stoke (Eng) - Wolves (Eng) 16:00

Umraniyespor (Tur) - Trabzonspor (Tur) 16:00

Hoffenheim (Ger) - Darmstadt (Ger) 16:30

Atalanta U23 (Ita) - Atalanta (Ita) 17:00

Clermont (Fra) - Auxerre (Fra) 17:00

Lens (Fra) - Metz (Fra) 17:00

Nantes (Fra) - Rennes (Fra) 17:00

Schalke (Ger) - Siviglia (Esp) 17:00

Bastia (Fra) - Montpellier (Fra) 17:15

Bari (Ita) - Campobasso (Ita) 17:30

Modena (Ita) - Cittadella Vis Modena (Ita) 17:30

AlbinoLeffe (Ita) - Sondrio (Ita) 18:00

Kaiserslautern (Ger) - Roma (Ita) 18:00

Napoli (Ita) - Catanzaro (Ita) 18:00

Pau FC (Fra) - Eibar (Esp) 18:00

Empoli (Ita) - Entella (Ita) 18:30

Neom SC (Sau) - Levante (Esp) 19:00

Osasuna (Esp) - Huesca (Esp) 19:00

Racing Santander (Esp) - Gijon (Esp) 19:00

Cadice (Esp) - Granada (Esp) 19:45

Goztepe (Tur) - Antalyaspor (Tur) 19:45

Galatasaray (Tur) - Strasburgo (Fra) 20:00

Getafe (Esp) - R. Oviedo (Esp) 20:00

Marsiglia (Fra) - Girona (Esp) 20:00

Ourense CF (Esp) - La Coruna (Esp) 20:00

Villalonga (Esp) - Racing Club Ferrol (Esp) 20:00

Al Ahli SC (Sau) - Celtic (Sco) 20:30

Avellino (Ita) - Lazio (Ita) 20:30

Forlì (Ita) - Cesena (Ita) 20:30

Benfica (Por) - Fenerbahce (Tur) 21:00

Fulham (Eng) - Nottingham (Eng) 21:00



NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA

Managua FC - Rancho Santana 1-1 (Finale)

Matagalpa - Real Madriz 23:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Haugesund - HamKam 16:00

Kristiansund - KFUM Oslo 16:00

Sandefjord - Sarpsborg 08 16:00

Bodo/Glimt - Vålerenga 18:00



PARAGUAY COPA DE PRIMERA - CLAUSURA

Sportivo Trinidense - Libertad 21:00

Recoleta - Cerro Porteno 23:30



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

Binacional - Cajamarca 0-0 (Finale)

Alianza Huanuco - Ayacucho 20:00

Sport Boys - Sporting Cristal 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Piast - Gornik Zabrze 14:45

Pogon Szczecin - Motor Lublin 17:30

Lechia - Lech 20:15



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Hradec Kralove - Karvina 17:00

Plzen - Jablonec 17:00

Sigma Olomouc - Dukla Praga 17:00

Zlin - Slovacko 17:00

Bohemians - Slavia Praga 20:00



ROMANIA SUPERLIGA

UTA Arad - FC Hermannstadt 17:30

FCSB - Farul Constanta 20:30



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Sp. Mosca - Baltika 14:00

Din. Mosca - FK Rostov 16:30

Krasnodar - Lok. Mosca 18:00

Sochi - Akron Togliatti 19:30



SERBIA SUPER LIGA

Javor - Partizan Posticipata

Radnicki Nis - Mladost 20:00

Radnik - TSC 20:00

Stella Rossa - OFK Belgrado 20:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA

Dun. Streda - Michalovce 18:00

Komarno - Trencin 18:00

Presov - Slovan Bratislava 20:30



SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo - Mura 17:30

Aluminij - O. Ljubljana 20:15



SUD AMERICA COPA AMÉRICA WOMEN

Brasile D - Colombia D 0-0 (Finale)

Paraguay D - Venezuela D 2-1 (Finale)



SUD COREA K LEAGUE 1

Gimcheon Sangmu - Jeju SK 0-0 (*)

Gwangju - Jeonbuk 0-0 (*)

Suwon FC - Anyang 0-1 (*)



SVEZIA ALLSVENSKAN

Brommapojkarna - Malmo FF 15:00

GAIS - Halmstad 15:00

Degerfors - Norrkoping 17:30



SVEZIA SUPERETTAN

Oddevold - Sandviken 15:00

Sundsvall - Örebro 15:00

Brage - Umeå 17:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Grasshoppers - Luzern 18:00

St. Gallen - Basilea 18:00

Young Boys - Servette 20:30



UNGHERIA NB I.

Zalaegerszeg - Debrecen 17:45

MTK Budapest - Ferencvaros 20:15



USA MLS

Columbus Crew - Orlando City 1-3 (Finale)

New England Revolution - CF Montreal 1-3 (Finale)

FC Dallas - New York City 3-4 (Finale)

Houston Dynamo - Los Angeles Galaxy Posticipata

Los Angeles FC - Portland Timbers 0-1 (Finale)

San Diego FC - Nashville SC 1-0 (Finale)



USA USL CUP

Portland Hearts of Pine - Pittsburgh 3-2 (Dopo Rigori)

Oakland Roots - Orange County SC 22:00



VENEZUELA LIGA FUTVE - CLAUSURA

Puerto Cabello - Zamora 3-0 (Finale)