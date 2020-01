Calcio italiano protagonista con alcuni incontri serali. Il 27 gennaio si gioca anche in Inghilterra, Portogallo, Olanda. Nella notte il primi risultati

Lunedì 27 gennaio si è aperto con la Superliga argentina dove Boca Juniors e Independiente chiudono sullo 0-0. In Bolivia Santa Cruz supera 3-2 The Strongest, stesso risultato in Cile tra U. Espagnola e Deportes Iquique. In Colombia successo esterno del Pasto sul Millonarios per 2-1 mentre in Messico 3-0 dello Juarez sul Monarcas e 1-1 tra Necaxa e Atletico San Luis. In Paraguay successo di misura per il Guarani, 1-0 sul Cerro Porteno mentre in Nigaragua finisce 2-2 tra Ferretti e Jalapa. Il programma odierno vede la Serie B protagonista con il posticipo tra Perugia e Livorno mentre in Serie C sono due gli incontri previsti. Si gioca anche in altri campionato europai come in Inghilterrra, Portogallo e Olanda oltre ad altri in Egitto, Israele, Marocco e Turchia. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati in tempo reale.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



11:00 Valencia CF B - FC Liefering 2-5



13:00 Hobro IK - AC Horsens 4-2



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo A



20:00 Leicester City U23 - Dinamo Zagreb II



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo B



20:00 Brighton & Hove Albion U23 - VfL Wolfsburg II



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo D



20:00 Everton FC U23 - Swansea City U23



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45 Boca Juniors - Independiente 0-0



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



00:00



Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Sarmiento de Resistencia 0-0

Central Norte - Juventud Unida de Gualeguaychú 2-0



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



01:30 Juventud Unida Universitario - Huracán de Las Heras 3-0



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



00:30 Real Santa Cruz - The Strongest 3-2



Cile > Primera División 2020



00:30 Unión Española - Iquique 3-2



Colombia > Primera A 2020 Apertura



01:30 Millonarios - Deportivo Pasto 1-2



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



00:10 Santos de Guápiles - La U Universitarios 3-0



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 Haras El Hodood - Aswan 1-1 *



16:00 Misr lel-Maqasah SC - Tala'ea El-Gaish SC







Aswan - FC Masr rinv.

Tala'ea El-Gaish SC - ENPPI rinv.

El Gouna - Ittihad El-Iskandary rinv.

Al-Masry Club - Ismaily rinv.

El-Entag El-Harby - Al-Ahly rinv.

Pyramids FC - Tanta rinv.

Smouha Sporting Club - Al-Mokawloon rinv.

Wadi Degla FC - Haras El Hodood rinv.

Zamalek - Misr lel-Maqasah SC rinv.



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:45 Le Havre AC - ESTAC Troyes



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 1. FC Kaiserslautern - SG Sonnenhof Großaspach



Giamaica > National Premier League 2019/2020



02:00 Arnett Gardens - Tivoli Gardens 1-1



Grecia > Super League 2019/2020



17:00 PAOK Saloniki - Volos NFC



19:00 Lamia - Asteras Tripolis



Grecia > Super League 2 2019/2020



13:30 AO Kerkyra - Levadiakos 0-3 *



14:00 AE Karaiskakis - Panachaiki GE 1-0 *



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 ATK - NorthEast United FC 0-0 *



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 4. Giornata



21:00 AFC Bournemouth - Arsenal FC



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



20:45 Coleraine FC - Cliftonville FC



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



19:15 Bnei Yehuda Tel Aviv - Maccabi Haifa



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Perugia - Livorno



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



20:45 Reggiana - Südtirol



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



14:30 ASD Sicula Leonzio - Catanzaro 0-1 *



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



17:00 Olympique de Safi - Mouloudia Oujda



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00 Club Necaxa - Atlético San Luis 1-1



02:00 FC Juárez - Monarcas Morelia 3-0



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



Jong PSV - SBV Excelsior

AZ Alkmaar (J) - Almere City FC



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:15 Guaraní - Cerro Porteño 1-0



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



19:45 Vitória Guimarães - Rio Ave FC



22:00 Sporting CP - CS Marítimo



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



20:45 GD Estoril - SL Benfica B



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



16:00 CS Marítimo - GD Estoril



Turchia > SüperLig 2019/2020



Yeni Malatyaspor - Trabzonspor rinv.



18:00 Sivasspor - Çaykur Rizespor



Turchia > 1. Lig 2019/2020



17:00 Fatih Karagümrük SK - Altınordu FSG