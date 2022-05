Questa sera si decide per l’ultima promossa in Serie A nella sfida tra Pisa e Monza. Playoff anche in Lega Pro, si gioca in Liga2, spareggio in Ligue 1. Due pareggi in Brasile, successo del Messico sulla Nigeria

Grande attesa per la partita di questa sera tra Pisa e Monza dove uscirà fuori la terza promossa in Serie A dopo Lecce e Cremonese. Non sarà l’unico evento di questa domenica 29 maggio. Infatti restando in Italia dalle 19 in programma le due semifinali di ritorno per i playoff di Lega Pro ovvero Padova – Catanzaro e Palermo – FeralpiSalò. Nel resto d’Europa in particolare ci sarà da una parte lo spareggio di Ligue 1 tra St. Etienne e Auxerre e dall’altra le ultime gare di campionato in Liga2. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale di oggi, spazio a chi è già sceso in campo. Nella Serie A in Brasile due pareggi: da una parte 2-2 tra Sao Paulo e Ceara e dell’altro 1-1 tra Fortaleza e Juventude. Nel primo si sblocca dopo 9 minuti con Calleri quindi prima dell’intervallo il pari di Cleber e nuovo vantaggio della squadra di casa con Rodrigo Nestor. Nella ripresa al 27′ arriva il nuovo pari di Mendoza con Igor Gomes che lascia i suoi in 10 al 90esimo per doppio giallo. Nel secondo botta e risposta nella ripresa tra Vitor Gabriel e Welison. Nella Canadian Premier League 2-2 tra Pacific e Valour mentre in Cile 2-1 casalingo dello Huachipato sul Palestino. In Ecuador finisce 1-1 tra Tecnico ed Emelec mentre in Perù una rete di Rivera in pieno recupero decide la sfida tra Carlos Mannucci e Grau. In Uruguray tris del Nacional e Cerrito con le reti Gigliotti nel primo tempo e doppietta di Ramirez nella ripresa. Nella MLS in USA vittoria fuori casa per Columbus Crew, Dallas, New York City, Nashville e Vancouver Whitecaps. In K League 1 successo di misura dell’Incheon sul Seongnam con l’autorete decisiva di Lee Jae-Won al 34′ della ripresa. Nella J1 League colpo esterno sia per il C-Osaka che per lo Yokohama mentre l’amichevole tra Messico e Nigeria si chiude 2-1: nel primo tempo sblocca la rete di Gimenez al 12′ quindi pareggio temporaneo di Dessers al 9′ della ripresa ma autorete di Troost-Ekong all’11.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 29 MAGGIO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



ALGERIA LIGUE 1

Tlemcen - Chlef 17:45

Setif - Saoura 21:00



ANDORRA PRIMERA DIVISIÓ - SPAREGGIO

La Massana - UE Engordany 20:00



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Damac - Al-Fateh 18:15

Al Feiha - Al-Taawon 18:20

Al Taee - Al-Ittihad FC 20:00

Al-Hilal - Abha 20:00



AUSTRIA BUNDESLIGA - CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Rapid Vienna - Tirol 17:00



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Energetik-BGU - Slavia Mozyr 15:00

Neman - Belshina 17:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - APERTURA - PLAY OFFS

Always Ready - Palmaflor 21:00



BRASILE SERIE A

Sao Paulo - Ceara 2-2 (Finale)

Fortaleza - Juventude 1-1 (Finale)

Coritiba - Botafogo RJ 21:00

Santos - Palmeiras 21:00

Corinthians - America MG 23:00

Cuiaba - Athletico-PR 23:00

Fluminense - Flamengo 23:00



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Pacific FC - Valour 2-2 (Finale)

York Utd - Cavalry 20:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Huachipato - Palestino 2-1 (Finale)

U. Catolica - Antofagasta 23:30



DANIMARCA SUPERLIGA - CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Aalborg - Viborg 18:30



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Tecnico U. - Emelec 1-1 (Finale)



EGITTO PREMIER LEAGUE

Future FC - Eastern Company 16:00

Pyramids - Al Masry 18:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Kalju - Paide 13:30

Levadia - Flora 16:15

Kuressaare - Tammeka 18:30



EUROPA EUROPEI U17 - PLAY OFF

Francia U17 - Portogallo U17 16:30

Olanda U17 - Serbia U17 20:00



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

HIFK - Honka 15:00

KuPS - HJK 15:00

Mariehamn - VPS 17:30



FRANCIA LIGUE 1 - SPAREGGIO

St. Etienne - Auxerre 19:00



FRANCIA LIGUE 2 - SPAREGGIO

Quevilly Rouen - Villefranche 16:00



GIAPPONE J1 LEAGUE

Kobe - Sapporo 4-1 (Finale)

Kyoto - Kawasaki 1-0 (Finale)

Shonan - C-Osaka 0-2 (Finale)

Tokyo - Kashima 3-1 (Finale)

Iwata - Yokohama M. 0-2 (Finale)

Kashiwa - Shimizu 3-1 (Finale)

Sagan Tosu - G-Osaka 2-1 (Finale)



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP - PLAY OFF

Huddersfield - Nottingham 17:30



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal F.C. - Naft M.I.S Posticipata

Fajr Sepasi - Persepolis Posticipata

Foolad - Sepahan 17:30

Gol Gohar - Zob Ahan Posticipata

Havadar SC - Gol Gohar 17:30

Nassaji Mazandaran - Tractor-Sazi Posticipata

Persepolis - Shahr Khodrou 17:30

Peykan - Mes Rafsanjan Posticipata

Sanat-Naft - Havadar SC Posticipata

Sepahan - Aluminium Arak Posticipata

Shahr Khodrou - Foolad Posticipata



IRAQ SUPER LEAGUE

Al Kahraba - Al-Qassim 15:00

Newroz - Al Najaf 15:00

Zakho - Al Wasat 15:00

Naft Al-Basra - Al Quwa Al Jawiya 17:30

Al Shorta - Al Karkh 20:00



ITALIA PRIMAVERA 2 - PLAY OFF PROMOZIONE

Parma U19 - Frosinone U19 15:00SRF



ITALIA SERIE B - PLAY OFF

Pisa - Monza 20:30



ITALIA SERIE C - PLAY OFF PROMOZIONE

Padova - Catanzaro 19:00

Palermo - FeralpiSalò 20:30



ITALIA SERIE D - FASE VINCITORI

Novara - SG City Nova 16:00

Calcio Giugliano - Audace Cerignola 17:00

San Donato - Rimini 17:00



ITALIA SERIE D - GIRONE A - PLAY OFF

Sanremese - Citta di Varese 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B - PLAY OFF

Legnano - USD Casatese 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE C - PLAY OFF

Union Clodiense - Adriese 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE D - PLAY OFF

Ravenna - Lentigione 18:00



ITALIA SERIE D - GIRONE D - PLAY OUT

G.S. Bagnolese - Sasso Marconi 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE F - PLAY OFF

Trastevere Calcio - Sambenedettese 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE F - PLAY OUT

AJ Fano - Castelfidardo 16:00

Vastogirardi - Castelnuovo Vomano 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H - PLAY OFF

Francavilla - Bitonto 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H - PLAY OUT

A.C Nardò - San Giorgio 16:00

Lavello - Rotonda 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I - PLAY OFF

Cavese - AS Acireale 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I - PLAY OUT

Castrovillari - Rende 16:00



LITUANIA A LYGA

Jonava - Riteriai 16:30



MAROCCO BOTOLA PRO

Mouloudia Oujda - Berkane 21:30



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Messico - Nigeria 2-1 (Finale)

Emirati arabi uniti - Gambia 17:40



NORVEGIA ELITESERIEN

Haugesund - Aalesund 18:00

Jerv - Sarpsborg 08 18:00

Molde - Bodo/Glimt 18:00

Sandefjord - Kristiansund 18:00

Tromsø - Lilleström 18:00

Vålerenga - Rosenborg 20:00



OLANDA EREDIVISIE - CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Alkmaar - Vitesse 14:30



OLANDA EREDIVISIE - SPAREGGIO

Den Haag - Excelsior 18:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Carlos Mannucci - Grau 1-0 (Finale)

AD Cantolao - Dep. Municipal 18:00

Carlos Stein - Cesar Vallejo 20:00

Melgar - U. de Deportes 22:30



POLONIA DIVISION 1 - PLAY OFF PROMOZIONE

Korona - Chrobry Glogow 20:45



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL - SPAREGGIO

Moreirense - Chaves 20:30



ROMANIA LIGA 1 - SPAREGGIO

Chindia Targoviste - Concordia 17:15

Din. Bucuresti - U. Cluj 20:00



RUANDA PREMIER LEAGUE

Kiyovu - Marines 12:30SRF

AS Kigali - Etoile de L'Est 15:00

Etincelles - Mukura Victory Sports 15:00

Gicumbi - Bugesera FC 15:00

Musanze - Rutsiro 15:00

Police - APR 18:00



RUSSIA COPPA DI RUSSIA - PLAY OFF

Sp. Mosca - Din. Mosca 16:00



SENEGAL LIGUE 1

Casa - ASEC Ndiambour 19:00

Generation F. - Guediawaye 19:00

Jaraaf - Dakar SC 19:00

Linguere - Teungueth 19:00

Mbour Petite Cote - Excellence 19:00

Pikine - US Goree 19:00

Douanes - Diambars 19:00



SERBIA SUPER LIGA - SPAREGGIO

Radnicki 1923 - Zeleznicar Pancevo 16:00

Novi Pazar - IMT Novi Beograd 18:30



SLOVENIA PRVA LIGA - SPAREGGIO

Triglav - Tabor Sezana 19:30



SPAGNA LALIGA2

Alcorcon - Eibar 20:00

Burgos CF - Girona 20:00

Gijon - Las Palmas 20:00

Leganes - Almeria 20:00

R. Oviedo - UD Ibiza 20:00

Tenerife - Cartagena 20:00

Valladolid - Huesca 20:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Incheon - Seongnam 1-0 (Finale)

Daegu - Pohang 2-2 (*)

Gangwon - Suwon 1-1 (*)



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Cape Town All Stars - Pretoria U. 15:00



SVEZIA ALLSVENSKAN

Degerfors - Malmo FF 15:00

Djurgarden - Varbergs 15:00

Norrkoping - Elfsborg 15:00

Helsingborg - AIK Stockholm 17:30

Värnamo - Hammarby 17:30



SVIZZERA SUPER LEAGUE - SPAREGGIO

Luzern - Schaffhausen 16:30



TAIWAN PREMIER LEAGUE

Hang Yuen - Taichung Posticipata

Taiwan Steel - Ming Chuan University 5-0 (Finale)

Taipower - Taiwan Shihu 0-1 (Finale)



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 - GRUPPO RETROCESSIONE

Metlaoui - Olympique Beja 17:00

Zarzis - Hamam-Sousse 17:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Nacional - Cerrito 3-0 (Finale)

Plaza Colonia - Wanderers 17:30

River Plate - Penarol 20:00

Defensor Sp. - Maldonado 22:30



USA MLS

Los Angeles FC - San Jose Earthquakes 3-2 (Finale)

Atlanta Utd - Columbus Crew 1-2 (Finale)

New York Red Bulls - DC United 4-1 (Finale)

Toronto FC - Chicago Fire 3-2 (Finale)

CF Montreal - Cincinnati 4-3 (Finale)

New England Revolution - Philadelphia Union 1-1 (Finale)

Orlando City - FC Dallas 1-3 (Finale)

Inter Miami - Portland Timbers 2-1 (Finale)

Minnesota - New York City 0-1 (Finale)

Colorado Rapids - Nashville SC 1-3 (Finale)

Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps 0-1 (Finale)

Real Salt Lake - Houston Dynamo 3-0 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Termez Surkhon - Bunyodkor 16:00



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Dep. Tachira - Monagas 4-2 (Finale)

Caracas - Universidad Central 22:00