Risultati calcio live, mercoledì 29 ottobre 2025: Inter-Fiorentina in evidenza

Turno infrasettimanale di Serie A con sei incontri, si gioca anche in B, Coppa Italia C e in Europa. Successo dell’Atletico-MG in Copa Sudamericana
Copa Sudamericana in apertura del programma di questo mercoledì 29 ottobre. Successo per 3-1 dell’Atletico-MG sull’Ind. del Valle per 3-1 nel match di ritorno della semifinale dopo l’1-1 del’andata: vantaggio dei padroni di casa al 36′ di gioco con Guilherme Arana, raddoppio di Bernard al 43′ e nella ripresa prima accorcia Spinelli al 18′ quindi chiude i giochi Hulk al 28′. Nella CONCACAF Central America Cup colpo esterno del Cartagines sul Motagua per 3-1 e in Colombia di misura l’Alianza passa 1-0 in casa del Deportivo Cali.
In Coppa di Turchia vittoria in trasferta e qualificazione conquistata per Beyoglu Yeni Carsi, Yesil, Yalova FK, Keciorengucu e Alanyaspor. In Coppa di Croazia goleada del Gorica in casa del Rudes e in Coppa Ucraina bene l’Inhulets sul Viktoria 1-0. Diverse le partite disputate in mattinata nella Coppa Italia Primavera con le vittorie e qualificazioni conquistate per Entella (3-0) sul Palermo, Cosenza (1-0 ai rigori con il Genoa), Lazio (2-1 al Vicenza), Lecce (3-0 all’Avellino), Monza (3-0 al Catanzaro), Torino (2-1 al Pescara) e Udinese (2-1 al Benevento).
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, spazio ai principali appuntamenti. In Serie A bene sei incontri per il turno infrasettimanale. Alle ore 18:30 troviamo Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma mentre alle ore 20:45 Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e il big match Inter-Fiorentina. Si giocano tre posticipi in Serie B e la Coppa Serie C mentre in Europa spazio al turno infrasettimanale di Ligue 1, in Inghilterra c’è l’EFL Cup e Coppa in Germania mentre in Liga ricco turno di Copa del Rey.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 29 OTTOBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Flamurtari – Vllaznia 1-0 (Finale)
Din. Tirana – Partizani 2-0 (Finale)
Tirana – AF Elbasani 1-4 (Finale)
ALGERIA: LIGUE 1
Saoura – JS Kabylie 2-2 (Finale)
Chlef – Belouizdad 0-1 (Finale)
Setif – USM Alger 1-3 (Finale)
AUSTRIA: ÖFB CUP
Admira – Sturm Graz [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
Amstetten – Wolfsberger [Qualificato] 2-3 (Dopo Suppl.)
Bregenz – Ried [Qualificato] 0-1 (Dopo Suppl.)
St. Polten – SK Rapid [Qualificato] 0-1 (Finale)
BELGIO: COPPA DEL BELGIO
Anversa [Qualificato] – Eupen 3-1 (Finale)
Belisia Bilzen – Waregem [Qualificato] 1-4 (Finale)
Club Brugge [Qualificato] – Eendracht Aalst 6-1 (Finale)
Genk [Qualificato] – RWDM Brussels 3-0 (Finale)
Heist – RAAL La Louviere [Qualificato] 1-2 (Finale)
Tubize-Braine – Royale Union SG [Qualificato] 0-3 (Finale)
BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA
Zhodino – Gomel 0-1 (Finale)
Neman – Din. Minsk 0-0 (Finale)
BRASILE: SERIE A BETANO
Fluminense – Ceara 1-0 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA
Dep. Cali – Alianza 0-1 (Finale)
La Equidad – Fortaleza 0-1 (Finale)
CROAZIA: COPPA DI CROAZIA
Rudes – Gorica [Qualificato] 0-6 (Finale)
Bijelo Brdo – Slaven Belupo [Qualificato] 0-3 (Finale)
Cibalia – Hajduk Split [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)
Lok. Zagreb [Qualificato] – Varteks Varazdin 4-0 (Finale)
DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA
Hobro – FC Copenhagen [Qualificato] 1-4 (Finale)
Fredericia – Viborg [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)
Lyseng – Vejle [Qualificato] 0-4 (Finale)
Esbjerg [Qualificato] – Randers 1-0 (Dopo Rigori)
Aarhus [Qualificato] – Sonderjyske 2-1 (Finale)
EGITTO: PREMIER LEAGUE
Petrojet – Al Ahly 1-1 (Finale)
EUROPA: PREMIER LEAGUE INTERNATIONAL CUP
Southampton U21 – Real Madrid U21 1-1 (Finale)
Sunderland U21 – Anderlecht 2 2-2 (Finale)
West Brom U21 – Monchengladbach II 2-3 (Finale)
EUROPA: UEFA NATIONS LEAGUE – FEMMINILE – LEAGUE A/B – RETROCESSIONE
Islanda DVincitore – Irlanda del Nord D 3-0 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
Le Havre – Brest 1-0 (Finale)
Lorient – PSG 1-1 (Finale)
Metz – Lens 2-0 (Finale)
Nizza – Lilla 2-0 (Finale)
Marsiglia – Angers 2-2 (Finale)
Nantes – Monaco 3-5 (Finale)
Paris FC – Lione 3-3 (Finale)
Strasburgo – Auxerre 3-0 (Finale)
Tolosa – Rennes 2-2 (Finale)
GERMANIA: DFB POKAL
Furth – Kaiserslautern [Qualificato] 0-1 (Finale)
Illertissen – Magdeburg [Qualificato] 0-3 (Finale)
Magonza – Stoccarda [Qualificato] 0-2 (Finale)
Paderborn – Leverkusen [Qualificato] 2-4 (Dopo Suppl.)
Colonia – Bayern [Qualificato] 1-4 (Finale)
Darmstadt [Qualificato] – Schalke 4-0 (Finale)
Dusseldorf – Friburgo [Qualificato] 1-3 (Finale)
Union Berlino [Qualificato] – Bielefeld 2-1 (Dopo Suppl.)
GRECIA: COPPA DI GRECIA
PAE Egaleo – Aris 1-3 (Finale)
Ilioupoli – AEK 0-1 (Finale)
Olympiakos – Volos 5-0 (Finale)
Levadiakos – Asteras T. 1-0 (Finale)
Atromitos – Panathinaikos 1-2 (Finale)
PAOK – AEL Larissa 4-1 (Finale)
INGHILTERRA: EFL CUP
Arsenal [Qualificato] – Brighton 2-0 (Finale)
Liverpool – Crystal Palace [Qualificato] 0-3 (Finale)
Swansea – Manchester City [Qualificato] 1-3 (Finale)
Wolves – Chelsea [Qualificato] 3-4 (Finale)
Newcastle [Qualificato] – Tottenham 2-0 (Finale)
IRLANDA: PREMIER DIVISION
Shamrock Rovers – Galway 1-0 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA
Entella U19 [Qualificato] – Palermo U19 3-0 (Finale)
Genoa U20 – Cosenza U19 [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)
Lazio U20 [Qualificato] – Vicenza U19 2-1 (Finale)
Lecce U20 [Qualificato] – Avellino U19 3-0 (Finale)
Sampdoria U19 [Qualificato] – Südtirol U19 2-1 (Dopo Rigori)
Monza U20 [Qualificato] – Catanzaro U19 3-0 (Finale)
Torino U20 [Qualificato] – Pescara U19 2-1 (Finale)
Udinese U19 [Qualificato] – Benevento U19 2-1 (Finale)
Cesena U20 [Qualificato] – Modena U19 3-0 (Finale)
Atalanta U20 [Qualificato] – Pro Vercelli U19 6-1 (Finale)
Empoli U19 [Qualificato] – Pisa U19 2-1 (Finale)
ITALIA: COPPA ITALIA SERIE C
Atalanta U23 [Qualificato] – Alcione Milano 2-1 (Finale)
Renate [Qualificato] – Juventus U23 2-1 (Dopo Rigori)
Sambenedettese [Qualificato] – Ascoli 2-1 (Finale)
Arezzo [Qualificato] – Torres 2-0 (Finale)
Ravenna [Qualificato] – Rimini 3-0 (Finale)
Sorrento [Qualificato] – Trapani 2-1 (Dopo Rigori)
Audace Cerignola [Qualificato] – Casarano 2-1 (Finale)
Giugliano [Qualificato] – Benevento 2-0 (Finale)
L.R. Vicenza – Pro Vercelli [Qualificato] 0-1 (Finale)
Monopoli – Potenza [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)
ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D
Milan U23 – Varesina [Qualificato] 2-3 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Como – Verona 3-1 (Finale)
Juventus – Udinese 3-1 (Finale)
Roma – Parma 2-1 (Finale)
Bologna – Torino 0-0 (Finale)
Genoa – Cremonese 0-2 (Finale)
Inter – Fiorentina 3-0 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Juve Stabia – Bari Posticipata
Mantova – Catanzaro 1-3 (Finale)
Spezia – Padova 1-1 (Finale)
Venezia – Südtirol 3-0 (Finale)
MACEDONIA DEL NORD: 1. MFL
Arsimi – Rabotnicki 2-2 (Finale)
Makedonija GP – Bashkimi 1-1 (Finale)
MAROCCO: BOTOLA PRO
FAR Rabat – Agadir 3-0 (Finale)
Wydad – Raja Casablanca 0-0 (Finale)
MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI
Svizzera U18 – Marocco U17 0-2 (Finale)
MONDO: MONDIALI U17 – FEMMINILE – PLAY OFF
Messico U17 D [Qualificato] – Paraguay U17 D 1-0 (Finale)
Spagna U17 D – Francia U17 D [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)
Canada U17 D [Qualificato] – Zambia U17 D 6-0 (Finale)
Giappone U17 D [Qualificato] – Colombia U17 D 4-0 (Finale)
MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA
Arsenal Tivat – Petrovac 3-2 (Finale)
Decic – Buducnost Posticipata
NIGERIA: NPFL
Rivers United – Ikorodu City 0-0 (Finale)
NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY-IN
Motagua (Hon) – Cartagines (Cos)Vincitore 1-3 (Finale)
NORVEGIA: ELITESERIEN
Brann – Bodo/Glimt 1-2 (Finale)
Rosenborg – Sandefjord 1-1 (Finale)
OLANDA: KNVB BEKER
Quick Boys – FC Volendam [Qualificato] 1-2 (Finale)
Breda – Heracles [Qualificato] 1-4 (Finale)
Genemuiden [Qualificato] – Halsteren 1-0 (Finale)
Hoek [Qualificato] – Eindhoven 3-2 (Dopo Suppl.)
HSC ’21 [Qualificato] – HFC 3-0 (Finale)
Lisse – Telstar [Qualificato] 0-5 (Finale)
Waalwijk [Qualificato] – Cambuur 3-2 (Finale)
Excelsior Maassluis [Qualificato] – Excelsior 1-0 (Dopo Suppl.)
POLONIA: COPPA DI POLONIA
Avia Swidnik [Qualificato] – Swinoujscie 3-0 (Finale)
Hutnik Krakow – Wisla [Qualificato] 0-1 (Finale)
Widzew Lodz [Qualificato] – Zaglebie 1-0 (Dopo Suppl.)
Puszcza – Lechia [Qualificato] 1-3 (Dopo Suppl.)
Rakow [Qualificato] – Cracovia 3-0 (Finale)
PORTOGALLO: COPPA DI LEGA
Braga [Qualificato] – Santa Clara 5-0 (Finale)
Benfica – Tondela 3-0 (Finale)
RUSSIA: COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH
Torpedo Moscow [Qualificato] – Kholding 2-1 (Dopo Rigori)
SCOZIA: PREMIERSHIP
Celtic – Falkirk 4-0 (Finale)
Hibernian – Rangers 0-1 (Finale)
Kilmarnock – Aberdeen 0-1 (Finale)
Motherwell – Dundee Utd 2-0 (Finale)
St. Mirren – Hearts 2-2 (Finale)
SERBIA: COPPA DI SERBIA
Borac 1926 [Qualificato] – Cukaricki 3-2 (Dopo Rigori)
Buducnost Dobanovci [Qualificato] – OFK Belgrado 2-1 (Dopo Rigori)
Graficar Beograd [Qualificato] – TSC 2-0 (Finale)
Mokra Gora – Sp. Subotica [Qualificato] 0-2 (Finale)
Naftagas – Novi Pazar [Qualificato] 0-1 (Finale)
Zemun [Qualificato] – Radnicki 1923 2-1 (Finale)
Trayal Krusevac [Qualificato] – Napredak 3-0 (Finale)
Radnik – IMT Novi Beograd [Qualificato] 0-1 (Finale)
Mladost GAT – Vojvodina [Qualificato] Vittoria per Ritiro
SPAGNA: COPA DEL REY
Poblense – Sabadell [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)
CD Sant Jordi – Osasuna [Qualificato] 0-5 (Finale)
Ebro [Qualificato] – Tarazona 2-1 (Dopo Rigori)
Mutilvera – Saragozza [Qualificato] 1-3 (Finale)
UD Los Garres – Elche [Qualificato] 0-4 (Finale)
La Union – Ceuta [Qualificato] 0-2 (Finale)
Atl. Astorga – Mirandes [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
Azuaga – Leganes [Qualificato] 1-4 (Finale)
Caudal Deportivo – Gijon [Qualificato] 0-1 (Finale)
Ciudad Cieza [Qualificato] – Cordoba 1-0 (Finale)
Lorca Deportiva – Almeria [Qualificato] 0-2 (Finale)
Navalcarnero [Qualificato] – Merida AD 2-1 (Finale)
Naxara – Eibar [Qualificato] 2-4 (Finale)
Numancia [Qualificato] – Arenas Getxo 3-0 (Finale)
Portugalete [Qualificato] – Valladolid 1-0 (Finale)
Sant Andreu [Qualificato] – Teruel 2-1 (Dopo Suppl.)
Sant Just – Maiorca [Qualificato] 0-2 (Finale)
Torrent [Qualificato] – Torremolinos 3-1 (Finale)
Puente Genil – Cartagena [Qualificato] 0-1 (Finale)
Reus FCR [Qualificato] – CE Europa 3-2 (Dopo Rigori)
UD Ourense – Pontevedra [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
CD Yuncos – Vallecano [Qualificato] 1-6 (Finale)
Ciudad de Lucena – Villarreal [Qualificato] 0-6 (Finale)
Jaen – Eldense [Qualificato] 1-3 (Finale)
Quintanar del Rey [Qualificato] – UD Ibiza 2-1 (Dopo Rigori)
SUD AMERICA: CONMEBOL NATIONS LEAGUE WOMEN
Ecuador D – Colombia D 1-2 (Finale)
Paraguay D – Venezuela D 1-2 (Finale)
SUD AMERICA: COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF
Atletico-MG (Bra) [Qualificato] – Ind. del Valle (Ecu) 3-1 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Basilea – Zurigo 2-0 (Finale)
Lausanne – Servette 1-3 (Finale)
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
Marsa – Etoile Sahel 0-2 (Finale)
Monastir – Ben Guerdane 0-0 (Finale)
Stade Tunisien – CS Sfaxien 0-0 (Finale)
TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – QUALIFICAZIONE
Isparta 32 Spor – Beyoglu Yeni Carsi [Qualificato] 0-2 (Finale)
Kahta [Qualificato] – Kasimpasa 3-1 (Finale)
Beykoz Anadolu – Yesil Yalova FK [Qualificato] 1-3 (Finale)
Cankaya FK [Qualificato] – Trabzon FK 2-0 (Finale)
Erciyes 38 – Keciorengucu [Qualificato] 2-5 (Finale)
Karacabey Bld. [Qualificato] – Malatya 3-1 (Finale)
Musspor [Qualificato] – Menemenspor 1-0 (Dopo Suppl.)
Silifke [Qualificato] – Amedspor 3-0 (Finale)
Bursa Yildirimspor – Alanyaspor [Qualificato] 1-2 (Finale)
Corum [Qualificato] – Kutahyaspor 3-0 (Finale)
Orduspor 1967 [Qualificato] – Erbaaspor 4-2 (Finale)
Pendikspor [Qualificato] – Corluspor 3-2 (Finale)
Manisa FK – Muglaspor [Qualificato] 0-2 (Finale)
Antalyaspor [Qualificato] – Bursaspor 3-0 (Finale)
UCRAINA: COPPA DI UCRAINA
Viktoria – Inhulets [Qualificato] 0-1 (Finale)
LNZ Cherkasy [Qualificato] – Rukh Lviv 1-0 (Finale)
Dyn. Kyiv [Qualificato] – Shakhtar 2-1 (Finale)