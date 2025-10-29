Risultati calcio live, mercoledì 29 ottobre 2025: Inter-Fiorentina in evidenza

Turno infrasettimanale di Serie A con sei incontri, si gioca anche in B, Coppa Italia C e in Europa. Successo dell’Atletico-MG in Copa Sudamericana

Copa Sudamericana in apertura del programma di questo mercoledì 29 ottobre. Successo per 3-1 dell’Atletico-MG sull’Ind. del Valle per 3-1 nel match di ritorno della semifinale dopo l’1-1 del’andata: vantaggio dei padroni di casa al 36′ di gioco con Guilherme Arana, raddoppio di Bernard al 43′ e nella ripresa prima accorcia Spinelli al 18′ quindi chiude i giochi Hulk al 28′. Nella CONCACAF Central America Cup colpo esterno del Cartagines sul Motagua per 3-1 e in Colombia di misura l’Alianza passa 1-0 in casa del Deportivo Cali.

In Coppa di Turchia vittoria in trasferta e qualificazione conquistata per Beyoglu Yeni Carsi, Yesil, Yalova FK, Keciorengucu e Alanyaspor. In Coppa di Croazia goleada del Gorica in casa del Rudes e in Coppa Ucraina bene l’Inhulets sul Viktoria 1-0. Diverse le partite disputate in mattinata nella Coppa Italia Primavera con le vittorie e qualificazioni conquistate per Entella (3-0) sul Palermo, Cosenza (1-0 ai rigori con il Genoa), Lazio (2-1 al Vicenza), Lecce (3-0 all’Avellino), Monza (3-0 al Catanzaro), Torino (2-1 al Pescara) e Udinese (2-1 al Benevento).

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, spazio ai principali appuntamenti. In Serie A bene sei incontri per il turno infrasettimanale. Alle ore 18:30 troviamo Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma mentre alle ore 20:45 Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e il big match Inter-Fiorentina. Si giocano tre posticipi in Serie B e la Coppa Serie C mentre in Europa spazio al turno infrasettimanale di Ligue 1, in Inghilterra c’è l’EFL Cup e Coppa in Germania mentre in Liga ricco turno di Copa del Rey.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 29 OTTOBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Flamurtari – Vllaznia 1-0 (Finale)

Din. Tirana – Partizani 2-0 (Finale)

Tirana – AF Elbasani 1-4 (Finale)

ALGERIA: LIGUE 1

Saoura – JS Kabylie 2-2 (Finale)

Chlef – Belouizdad 0-1 (Finale)

Setif – USM Alger 1-3 (Finale)

AUSTRIA: ÖFB CUP

Admira – Sturm Graz [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Amstetten – Wolfsberger [Qualificato] 2-3 (Dopo Suppl.)

Bregenz – Ried [Qualificato] 0-1 (Dopo Suppl.)

St. Polten – SK Rapid [Qualificato] 0-1 (Finale)

BELGIO: COPPA DEL BELGIO

Anversa [Qualificato] – Eupen 3-1 (Finale)

Belisia Bilzen – Waregem [Qualificato] 1-4 (Finale)

Club Brugge [Qualificato] – Eendracht Aalst 6-1 (Finale)

Genk [Qualificato] – RWDM Brussels 3-0 (Finale)

Heist – RAAL La Louviere [Qualificato] 1-2 (Finale)

Tubize-Braine – Royale Union SG [Qualificato] 0-3 (Finale)

BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA

Zhodino – Gomel 0-1 (Finale)

Neman – Din. Minsk 0-0 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Fluminense – Ceara 1-0 (Finale)

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA

Dep. Cali – Alianza 0-1 (Finale)

La Equidad – Fortaleza 0-1 (Finale)

CROAZIA: COPPA DI CROAZIA

Rudes – Gorica [Qualificato] 0-6 (Finale)

Bijelo Brdo – Slaven Belupo [Qualificato] 0-3 (Finale)

Cibalia – Hajduk Split [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)

Lok. Zagreb [Qualificato] – Varteks Varazdin 4-0 (Finale)

DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA

Hobro – FC Copenhagen [Qualificato] 1-4 (Finale)

Fredericia – Viborg [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)

Lyseng – Vejle [Qualificato] 0-4 (Finale)

Esbjerg [Qualificato] – Randers 1-0 (Dopo Rigori)

Aarhus [Qualificato] – Sonderjyske 2-1 (Finale)

EGITTO: PREMIER LEAGUE

Petrojet – Al Ahly 1-1 (Finale)

EUROPA: PREMIER LEAGUE INTERNATIONAL CUP

Southampton U21 – Real Madrid U21 1-1 (Finale)

Sunderland U21 – Anderlecht 2 2-2 (Finale)

West Brom U21 – Monchengladbach II 2-3 (Finale)

EUROPA: UEFA NATIONS LEAGUE – FEMMINILE – LEAGUE A/B – RETROCESSIONE

Islanda DVincitore – Irlanda del Nord D 3-0 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Le Havre – Brest 1-0 (Finale)

Lorient – PSG 1-1 (Finale)

Metz – Lens 2-0 (Finale)

Nizza – Lilla 2-0 (Finale)

Marsiglia – Angers 2-2 (Finale)

Nantes – Monaco 3-5 (Finale)

Paris FC – Lione 3-3 (Finale)

Strasburgo – Auxerre 3-0 (Finale)

Tolosa – Rennes 2-2 (Finale)

GERMANIA: DFB POKAL

Furth – Kaiserslautern [Qualificato] 0-1 (Finale)

Illertissen – Magdeburg [Qualificato] 0-3 (Finale)

Magonza – Stoccarda [Qualificato] 0-2 (Finale)

Paderborn – Leverkusen [Qualificato] 2-4 (Dopo Suppl.)

Colonia – Bayern [Qualificato] 1-4 (Finale)

Darmstadt [Qualificato] – Schalke 4-0 (Finale)

Dusseldorf – Friburgo [Qualificato] 1-3 (Finale)

Union Berlino [Qualificato] – Bielefeld 2-1 (Dopo Suppl.)

GRECIA: COPPA DI GRECIA

PAE Egaleo – Aris 1-3 (Finale)

Ilioupoli – AEK 0-1 (Finale)

Olympiakos – Volos 5-0 (Finale)

Levadiakos – Asteras T. 1-0 (Finale)

Atromitos – Panathinaikos 1-2 (Finale)

PAOK – AEL Larissa 4-1 (Finale)

INGHILTERRA: EFL CUP

Arsenal [Qualificato] – Brighton 2-0 (Finale)

Liverpool – Crystal Palace [Qualificato] 0-3 (Finale)

Swansea – Manchester City [Qualificato] 1-3 (Finale)

Wolves – Chelsea [Qualificato] 3-4 (Finale)

Newcastle [Qualificato] – Tottenham 2-0 (Finale)

IRLANDA: PREMIER DIVISION

Shamrock Rovers – Galway 1-0 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA

Entella U19 [Qualificato] – Palermo U19 3-0 (Finale)

Genoa U20 – Cosenza U19 [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)

Lazio U20 [Qualificato] – Vicenza U19 2-1 (Finale)

Lecce U20 [Qualificato] – Avellino U19 3-0 (Finale)

Sampdoria U19 [Qualificato] – Südtirol U19 2-1 (Dopo Rigori)

Monza U20 [Qualificato] – Catanzaro U19 3-0 (Finale)

Torino U20 [Qualificato] – Pescara U19 2-1 (Finale)

Udinese U19 [Qualificato] – Benevento U19 2-1 (Finale)

Cesena U20 [Qualificato] – Modena U19 3-0 (Finale)

Atalanta U20 [Qualificato] – Pro Vercelli U19 6-1 (Finale)

Empoli U19 [Qualificato] – Pisa U19 2-1 (Finale)

ITALIA: COPPA ITALIA SERIE C

Atalanta U23 [Qualificato] – Alcione Milano 2-1 (Finale)

Renate [Qualificato] – Juventus U23 2-1 (Dopo Rigori)

Sambenedettese [Qualificato] – Ascoli 2-1 (Finale)

Arezzo [Qualificato] – Torres 2-0 (Finale)

Ravenna [Qualificato] – Rimini 3-0 (Finale)

Sorrento [Qualificato] – Trapani 2-1 (Dopo Rigori)

Audace Cerignola [Qualificato] – Casarano 2-1 (Finale)

Giugliano [Qualificato] – Benevento 2-0 (Finale)

L.R. Vicenza – Pro Vercelli [Qualificato] 0-1 (Finale)

Monopoli – Potenza [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)

ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D

Milan U23 – Varesina [Qualificato] 2-3 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Como – Verona 3-1 (Finale)

Juventus – Udinese 3-1 (Finale)

Roma – Parma 2-1 (Finale)

Bologna – Torino 0-0 (Finale)

Genoa – Cremonese 0-2 (Finale)

Inter – Fiorentina 3-0 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Juve Stabia – Bari Posticipata

Mantova – Catanzaro 1-3 (Finale)

Spezia – Padova 1-1 (Finale)

Venezia – Südtirol 3-0 (Finale)

MACEDONIA DEL NORD: 1. MFL

Arsimi – Rabotnicki 2-2 (Finale)

Makedonija GP – Bashkimi 1-1 (Finale)

MAROCCO: BOTOLA PRO

FAR Rabat – Agadir 3-0 (Finale)

Wydad – Raja Casablanca 0-0 (Finale)

MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Svizzera U18 – Marocco U17 0-2 (Finale)

MONDO: MONDIALI U17 – FEMMINILE – PLAY OFF

Messico U17 D [Qualificato] – Paraguay U17 D 1-0 (Finale)

Spagna U17 D – Francia U17 D [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)

Canada U17 D [Qualificato] – Zambia U17 D 6-0 (Finale)

Giappone U17 D [Qualificato] – Colombia U17 D 4-0 (Finale)

MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA

Arsenal Tivat – Petrovac 3-2 (Finale)

Decic – Buducnost Posticipata

NIGERIA: NPFL

Rivers United – Ikorodu City 0-0 (Finale)

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY-IN

Motagua (Hon) – Cartagines (Cos)Vincitore 1-3 (Finale)

NORVEGIA: ELITESERIEN

Brann – Bodo/Glimt 1-2 (Finale)

Rosenborg – Sandefjord 1-1 (Finale)

OLANDA: KNVB BEKER

Quick Boys – FC Volendam [Qualificato] 1-2 (Finale)

Breda – Heracles [Qualificato] 1-4 (Finale)

Genemuiden [Qualificato] – Halsteren 1-0 (Finale)

Hoek [Qualificato] – Eindhoven 3-2 (Dopo Suppl.)

HSC ’21 [Qualificato] – HFC 3-0 (Finale)

Lisse – Telstar [Qualificato] 0-5 (Finale)

Waalwijk [Qualificato] – Cambuur 3-2 (Finale)

Excelsior Maassluis [Qualificato] – Excelsior 1-0 (Dopo Suppl.)

POLONIA: COPPA DI POLONIA

Avia Swidnik [Qualificato] – Swinoujscie 3-0 (Finale)

Hutnik Krakow – Wisla [Qualificato] 0-1 (Finale)

Widzew Lodz [Qualificato] – Zaglebie 1-0 (Dopo Suppl.)

Puszcza – Lechia [Qualificato] 1-3 (Dopo Suppl.)

Rakow [Qualificato] – Cracovia 3-0 (Finale)

PORTOGALLO: COPPA DI LEGA

Braga [Qualificato] – Santa Clara 5-0 (Finale)

Benfica – Tondela 3-0 (Finale)

RUSSIA: COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH

Torpedo Moscow [Qualificato] – Kholding 2-1 (Dopo Rigori)

SCOZIA: PREMIERSHIP

Celtic – Falkirk 4-0 (Finale)

Hibernian – Rangers 0-1 (Finale)

Kilmarnock – Aberdeen 0-1 (Finale)

Motherwell – Dundee Utd 2-0 (Finale)

St. Mirren – Hearts 2-2 (Finale)

SERBIA: COPPA DI SERBIA

Borac 1926 [Qualificato] – Cukaricki 3-2 (Dopo Rigori)

Buducnost Dobanovci [Qualificato] – OFK Belgrado 2-1 (Dopo Rigori)

Graficar Beograd [Qualificato] – TSC 2-0 (Finale)

Mokra Gora – Sp. Subotica [Qualificato] 0-2 (Finale)

Naftagas – Novi Pazar [Qualificato] 0-1 (Finale)

Zemun [Qualificato] – Radnicki 1923 2-1 (Finale)

Trayal Krusevac [Qualificato] – Napredak 3-0 (Finale)

Radnik – IMT Novi Beograd [Qualificato] 0-1 (Finale)

Mladost GAT – Vojvodina [Qualificato] Vittoria per Ritiro

SPAGNA: COPA DEL REY

Poblense – Sabadell [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)

CD Sant Jordi – Osasuna [Qualificato] 0-5 (Finale)

Ebro [Qualificato] – Tarazona 2-1 (Dopo Rigori)

Mutilvera – Saragozza [Qualificato] 1-3 (Finale)

UD Los Garres – Elche [Qualificato] 0-4 (Finale)

La Union – Ceuta [Qualificato] 0-2 (Finale)

Atl. Astorga – Mirandes [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Azuaga – Leganes [Qualificato] 1-4 (Finale)

Caudal Deportivo – Gijon [Qualificato] 0-1 (Finale)

Ciudad Cieza [Qualificato] – Cordoba 1-0 (Finale)

Lorca Deportiva – Almeria [Qualificato] 0-2 (Finale)

Navalcarnero [Qualificato] – Merida AD 2-1 (Finale)

Naxara – Eibar [Qualificato] 2-4 (Finale)

Numancia [Qualificato] – Arenas Getxo 3-0 (Finale)

Portugalete [Qualificato] – Valladolid 1-0 (Finale)

Sant Andreu [Qualificato] – Teruel 2-1 (Dopo Suppl.)

Sant Just – Maiorca [Qualificato] 0-2 (Finale)

Torrent [Qualificato] – Torremolinos 3-1 (Finale)

Puente Genil – Cartagena [Qualificato] 0-1 (Finale)

Reus FCR [Qualificato] – CE Europa 3-2 (Dopo Rigori)

UD Ourense – Pontevedra [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

CD Yuncos – Vallecano [Qualificato] 1-6 (Finale)

Ciudad de Lucena – Villarreal [Qualificato] 0-6 (Finale)

Jaen – Eldense [Qualificato] 1-3 (Finale)

Quintanar del Rey [Qualificato] – UD Ibiza 2-1 (Dopo Rigori)

SUD AMERICA: CONMEBOL NATIONS LEAGUE WOMEN

Ecuador D – Colombia D 1-2 (Finale)

Paraguay D – Venezuela D 1-2 (Finale)

SUD AMERICA: COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF

Atletico-MG (Bra) [Qualificato] – Ind. del Valle (Ecu) 3-1 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Basilea – Zurigo 2-0 (Finale)

Lausanne – Servette 1-3 (Finale)

TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Marsa – Etoile Sahel 0-2 (Finale)

Monastir – Ben Guerdane 0-0 (Finale)

Stade Tunisien – CS Sfaxien 0-0 (Finale)

TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – QUALIFICAZIONE

Isparta 32 Spor – Beyoglu Yeni Carsi [Qualificato] 0-2 (Finale)

Kahta [Qualificato] – Kasimpasa 3-1 (Finale)

Beykoz Anadolu – Yesil Yalova FK [Qualificato] 1-3 (Finale)

Cankaya FK [Qualificato] – Trabzon FK 2-0 (Finale)

Erciyes 38 – Keciorengucu [Qualificato] 2-5 (Finale)

Karacabey Bld. [Qualificato] – Malatya 3-1 (Finale)

Musspor [Qualificato] – Menemenspor 1-0 (Dopo Suppl.)

Silifke [Qualificato] – Amedspor 3-0 (Finale)

Bursa Yildirimspor – Alanyaspor [Qualificato] 1-2 (Finale)

Corum [Qualificato] – Kutahyaspor 3-0 (Finale)

Orduspor 1967 [Qualificato] – Erbaaspor 4-2 (Finale)

Pendikspor [Qualificato] – Corluspor 3-2 (Finale)

Manisa FK – Muglaspor [Qualificato] 0-2 (Finale)

Antalyaspor [Qualificato] – Bursaspor 3-0 (Finale)

UCRAINA: COPPA DI UCRAINA

Viktoria – Inhulets [Qualificato] 0-1 (Finale)

LNZ Cherkasy [Qualificato] – Rukh Lviv 1-0 (Finale)

Dyn. Kyiv [Qualificato] – Shakhtar 2-1 (Finale)