Le partite di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025: turno infrasettimanale di Serie A

Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 29 ottobre 2025: Roma, Inter, Juve, Bologna e Como vanno a caccia di punti pesanti per l’alta classifica, si chiude la decima giornata di Serie B

Ancora tanta, tantissima Serie A in primo piano quest’oggi mercoledì 29 ottobre. Il motivo? E’ in corso da ieri il primo turno infrasettimanale della nuova stagione, con tante altre squadre pronte a scendere in campo per conquistare punti sia per la parte alta, che per la parte bassa della classifica. Per il resto il programma non sarà però molto dissimile da quello apprezzato ieri, dal momento che protagonista sarà la Serie B, così come moltre altre gare di coppa nazionale italiane ed europee: anche in tal caso a partire dalla Coppa Italia Serie C per finire alla EFL Cup inglese. Procediamo con la rubrica.

Indice

Tutti gli obiettivi in gioco nelle gare del pomeriggio di Serie A

C’è ovviamente sempre e comunque la nona giornata di Serie A al centro della nostra trattazione. 6 le gare in programma, le prime 3 in contemporanea alle 18.30: Como-Hellas Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma. Rivoluzione totale sulla panchina della Juve. Il k.o dell’Olimpico per mano della Lazio, il terzo di fila in una settimana, alla fine ha prodotto come effetto l’esonero di Igor Tudor, a cui è subentrato il tecnico della Next Gen Massimo Brambilla. Una soluzione evidentemente temporanea che però i bianconeri dovranno utilizzare come scossa per rialzarsi dal deludente ottavo posto occupato, ritrovare il successo mancante dal Derby d’Italia con l’Inter dello scorso settembre e soprattutto il gol dopo quasi 360 minuti di astinenza.

Stessi punti in classifica, 12, per l’altra bianconera Udinese, tornata al successo grazie al 3-2 sul Lecce, uno in più invece per il Como, da inizio stagione stabilmente a ridosso della zona Champions ma frenato nello scorso turno dal mezzo passo falso di Parma. A tal proposito sarà davvero proibitiva la trasferta che attenderà i gialloblù in quel dell’Olimpico contro la Roma, compagine galvanizzata dal successo col Sassuolo valso nuovamente il primato in graduatoria a pari merito col Napoli. Nel mirino degli emiliani dell’ossigeno salvezza al pari del Verona, anch’essa in lotta per un posto nella prossima Serie A e ancora in cerca di un’affermazione in stagione.

Il focus sulle partite serali di Serie A

Intrigante però anche il piano serale, che ricalcherà il pomeridiano con 3 gare in risalto alle 20.45: Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter-Fiorentina. Rialzare subito la testa grazie alla medicina dei 3 punti. Non avrà altre strade l’Inter se vorrà ripresentarsi come candidata credibile in ottica titolo. Cosa che prima della debacle di Napoli era riuscita a fare anche bene, come evidenziato dal filotto di 7 gare consecutive vinte contando anche la Champions. Il meno 3 dalla vetta l’unica buona notizia per i nerazzurri, un po’ meno invece quella relativa allo stato mentale della Fiorentina, ancora molto stizzita per la vittoria sfumata in extremis sul Bologna.

Sarebbe stata infatti la prima di questa stagione sponda Viola, fin qui reduce da un avvio disastroso, uno dei peggiori di sempre, tale da rimanere sempre ancorata ai bassifondi di classifica. Situazione identica per il Genoa fanalino di coda, diametralmente opposta invece in casa Cremonese: parlano chiaro gli 11 punti fin qui incamerati e il rassicurante gap di più 7 sulla zona salvezza. Morale altissimo infine lato Bologna e Torino. Nel mirino dei granata la terza affermazione consecutiva dopo quelle esaltanti contro Napoli e Genoa, mentre in quello dei felsinei l’inserimento in top 4.

Il piano completo della Serie B, della Coppa Italia Serie C, della Coppa Italia Serie D e Primavera

Giù il sipario poi sulla due giorni infrasettimanele di Serie B. 3 le partite a chiusura della decima giornata. In realtà si sarebbe dovuta disputare anche Bari-Juve Stabia, ma la sfida è stata rinviata a causa dell’amministrazione giudiziaria che ha colpito il club campano. Spazio dunque innanzitutto a Venezia-Südtirol: per i lagunari un’occasione importantissima da sfruttare per rifarsi dello scivolone con la Cararrese e riproiettarsi così in piena zona play off. Scontro tra due squadre in risalita dai bassifondi quello tra Spezia e Padova, con l’incrocio play out tra il Bari e il Mantova ultimo in graduatoria a completare il tutto.

In Coppa Italia Serie C si procederà invece sulla falsariga di ieri con altri 16esimi di finale, tutti da disputarsi in gara secca tra le 15 e le 20.30: Atalanta U23-Alcione Milano, Renate-Juventus Next Gen, Sambenedettese-Ascoli, Torres-Arezzo, Ravenna-Rimini, Sorrento-Trapani, Audace Cerignola-Casarano, Giugliano-Benevento, L. R. Vicenza-Pro Vercelli e Monopoli-Potenza. Alle 14.30 si giocherà anche Milan U23-Varesina, recupero dei 32esimi di Coppa Italia Serie D, oltre ad altri 11 match validi anche in tal caso per i 32esimi della Coppa Italia Primavera.

Tutte le altre sfide europee

Turno infrasettimanale tutto da vivere però anche in Ligue 1, dove il Paris Saint Germain, riappropriatosi del primo posto grazie ai risultati del week end, farà visita alle 19 al Lorient, sperando in un nuovo inciampo delle inseguitrici Lens e Olympique Marsiglia, che se la vedranno rispettivamente alle 19 e alle 21.05 con Metz e Angers. A completare il palinsesto ci penseranno poi Le Havre-Brest, Nizza-Lilla, Nantes-Monaco, Paris FC-Lione, Strasburgo-Auxerre e Tolosa-Rennes.

Ben più corposa invece l’agenda dei 64esimi di finale di Copa del Rey, in cui spiccheranno gli impegni di 4 squadre di Liga, Osasuna, Elche, Maiorca e Villarreal. Ultimi pass con vista sui quarti di finale invece in EFL Cup, la Coppa di Lega inglese, nota anche come Carabao Cup. Tutti match che vedranno scendere in campo compagini di Premier quelli in agenda tra le 20.45 e le 21: Arsenal-Brighton, Liverpool-Crystal Palace, Wolverhampton-Chelsea e Newcastle-Tottenham. A far eccezione il solo Swansea, chiamato ad affrontare tra le mura amiche il super ostacolo Manchester City. In via di definizione anche i 16esimi di DFB Pokal, la coppa nazionale tedesca. Qui sarà il Bayern Monaco a catturare tutte le attenzioni nel match contro il Colonia delle 20.45.

Breve cenno, per concludere, a quanto avverrà nella notte in Sud America. Solo una tra i brasiliani dell’Atletico Mineiro e gli ecuadoriani dell’Indepenidente del Valle avrà l’onore di partecipare alla finalissima di Copa Sudamericana, competizione omologa alla nostra Europa League. Le due squadre si affronteranno alle 01.30 italiane e riprenderanno il match dall’1-1 dell’andata. Interessate ovviamente anche Lanùs e Universidad De Chile, che si affronteranno invece domani nell’altra semifinale di ritorno.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

18:30

20:45

SERIE B

20:30

COPPA ITALIA SERIE C

15:00

18:30

20:30

COPPA ITALIA SERIE D

14:30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 29 ottobre 2025

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Flamurtari – Vllaznia 17:00

Din. Tirana – Partizani 19:30

Tirana – AF Elbasani 19:30

ALGERIA: LIGUE 1

Saoura – JS Kabylie 16:00

Chlef – Belouizdad 17:00

Setif – USM Alger 18:00

AUSTRIA: ÖFB CUP

Admira – Sturm Graz 18:00

Amstetten – Wolfsberger 19:00

Bregenz – Ried 19:00

St. Polten – SK Rapid 20:30

BELGIO: COPPA DEL BELGIO

Anversa – Eupen 20:30

Belisia Bilzen – Waregem 20:30

Club Brugge – Eendracht Aalst 20:30

Genk – RWDM Brussels 20:30

Heist – RAAL La Louviere 20:30

Tubize-Braine – Royale Union SG 20:30

BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA

Zhodino – Gomel 16:00

Neman – Din. Minsk 18:00

BRASILE: SERIE A BETANO

Fluminense – Ceara 23:00

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA

Dep. Cali – Alianza 00:10

La Equidad – Fortaleza 22:00

CROAZIA: COPPA DI CROAZIA

Rudes – Gorica 13:00

Bijelo Brdo – Slaven Belupo 14:00

Cibalia – Hajduk Split 15:30

Lok. Zagreb – Varteks Varazdin 17:00

DANIMARCA: COPPA DI DANIMARCA

Hobro – FC Copenhagen 17:45

Fredericia – Viborg 18:00

Lyseng – Vejle 18:00

Esbjerg – Randers 19:00

Aarhus – Sonderjyske 20:45

EGITTO: PREMIER LEAGUE

Petrojet – Al Ahly 18:00

EUROPA: PREMIER LEAGUE INTERNATIONAL CUP

Southampton U21 – Real Madrid U21 20:00

Sunderland U21 – Anderlecht 2 20:00

West Brom U21 – Monchengladbach II 20:00

EUROPA: UEFA NATIONS LEAGUE – FEMMINILE – LEAGUE A/B – RETROCESSIONE

Islanda D – Irlanda del Nord D 18:00

FRANCIA: LIGUE 1

Le Havre – Brest 19:00

Lorient – PSG 19:00

Metz – Lens 19:00

Nizza – Lilla 19:00

Marsiglia – Angers 21:05

Nantes – Monaco 21:05

Paris FC – Lione 21:05

Strasburgo – Auxerre 21:05

Tolosa – Rennes 21:05

GERMANIA: DFB POKAL

Furth – Kaiserslautern 18:00

Illertissen – Magdeburg 18:00

Magonza – Stoccarda 18:00

Paderborn – Leverkusen 18:00

Colonia – Bayern 20:45

Darmstadt – Schalke 20:45

Dusseldorf – Friburgo 20:45

Union Berlino – Bielefeld 20:45

GRECIA: COPPA DI GRECIA

PAE Egaleo – Aris 14:00

Ilioupoli – AEK 14:30

Olympiakos – Volos 16:30

Levadiakos – Asteras T. 17:30

Atromitos – Panathinaikos 18:30

PAOK – AEL Larissa 20:30

INGHILTERRA: EFL CUP

Arsenal – Brighton 20:45

Liverpool – Crystal Palace 20:45

Swansea – Manchester City 20:45

Wolves – Chelsea 20:45

Newcastle – Tottenham 21:00

IRLANDA: PREMIER DIVISION

Shamrock Rovers – Galway 21:00

ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA

Entella U19 – Palermo U19 11:00

Genoa U20 – Cosenza U19 11:00

Lazio U20 – Vicenza U19 11:00

Lecce U20 – Avellino U19 11:00

Sampdoria U19 – Südtirol U19 11:00

Monza U20 – Catanzaro U19 11:30

Torino U20 – Pescara U19 11:30

Udinese U19 – Benevento U19 11:30

Cesena U20 – Modena U19 14:30

Atalanta U20 – Pro Vercelli U19 15:00

Empoli U19 – Pisa U19 15:00

ITALIA: COPPA ITALIA SERIE C

Atalanta U23 – Alcione Milano 15:00

Renate – Juventus U23 15:00

Sambenedettese – Ascoli 15:00

Arezzo – Torres 18:30

Ravenna – Rimini 18:30

Sorrento – Trapani 18:30

Audace Cerignola – Casarano 20:30

Giugliano – Benevento 20:30

L.R. Vicenza – Pro Vercelli 20:30

Monopoli – Potenza 20:30

ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D

Milan U23 – Varesina 14:30

ITALIA: SERIE A

Como – Verona 18:30

Juventus – Udinese 18:30

Roma – Parma 18:30

Bologna – Torino 20:45

Genoa – Cremonese 20:45

Inter – Fiorentina 20:45

ITALIA: SERIE B

Juve Stabia – Bari Posticipata

Mantova – Catanzaro 20:30

Spezia – Padova 20:30

Venezia – Südtirol 20:30

MACEDONIA DEL NORD: 1. MFL

Arsimi – Rabotnicki 13:30

Makedonija GP – Bashkimi 13:30

MAROCCO: BOTOLA PRO

FAR Rabat – Agadir 18:00

Wydad – Raja Casablanca 20:00

MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Svizzera U17 – Marocco U17 13:00SRF

MONDO: MONDIALI U17 – FEMMINILE – PLAY OFF

Messico U17 D – Paraguay U17 D 16:30

Spagna U17 D – Francia U17 D 16:30

Canada U17 D – Zambia U17 D 20:00

Giappone U17 D – Colombia U17 D 20:00

MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA

Arsenal Tivat – Petrovac 14:30

Decic – Buducnost 18:00

NIGERIA: NPFL

Rivers United – Ikorodu City 16:00

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY-IN

Motagua (Hon) – Cartagines (Cos) 03:00

NORVEGIA: ELITESERIEN

Brann – Bodo/Glimt 19:00

Rosenborg – Sandefjord 21:00

OLANDA: KNVB BEKER

Quick Boys – FC Volendam 18:45

Breda – Heracles 20:00

Genemuiden – Halsteren 20:00

Hoek – Eindhoven 20:00

HSC ’21 – HFC 20:00

Lisse – Telstar 20:00

Waalwijk – Cambuur 20:00

Excelsior Maassluis – Excelsior 21:00

POLONIA: COPPA DI POLONIA

Avia Swidnik – Swinoujscie 12:00

Hutnik Krakow – Wisla 13:00

Widzew Lodz – Zaglebie 17:30

Puszcza – Lechia 19:15

Rakow – Cracovia 20:30

PORTOGALLO: COPPA DI LEGA

Braga – Santa Clara 20:15

Benfica – Tondela 21:45

RUSSIA: COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH

Torpedo Moscow – Kholding 17:30

SCOZIA: PREMIERSHIP

Celtic – Falkirk 20:45

Hibernian – Rangers 20:45

Kilmarnock – Aberdeen 20:45

Motherwell – Dundee Utd 20:45

St. Mirren – Hearts 20:45

SERBIA: COPPA DI SERBIA

Borac 1926 – Cukaricki 13:00

Buducnost Dobanovci – OFK Belgrado 13:00

Graficar Beograd – TSC 13:00

Mokra Gora – Sp. Subotica 13:00

Naftagas – Novi Pazar 13:00

Zemun – Radnicki 1923 13:00

Trayal Krusevac – Napredak 15:30

Radnik – IMT Novi Beograd 16:00

Mladost GAT – VojvodinaQualificato Vittoria per Ritiro

SPAGNA: COPA DEL REY

Poblense – Sabadell 18:00

CD Sant Jordi – Osasuna 19:00

Ebro – Tarazona 19:00

Mutilvera – Saragozza 19:00

UD Los Garres – Elche 19:00

La Union – Ceuta 19:30

Atl. Astorga – Mirandes 20:00

Azuaga – Leganes 20:00

Caudal Deportivo – Gijon 20:00

Ciudad Cieza – Cordoba 20:00

Lorca Deportiva – Almeria 20:00

Navalcarnero – Merida AD 20:00

Naxara – Eibar 20:00

Numancia – Arenas Getxo 20:00

Portugalete – Valladolid 20:00

Sant Andreu – Teruel 20:00

Sant Just – Maiorca 20:00

Torrent – Torremolinos 20:00

Puente Genil – Cartagena 20:30

Reus FCR – CE Europa 20:30

UD Ourense – Pontevedra 20:30

CD Yuncos – Vallecano 21:00

Ciudad de Lucena – Villarreal 21:00

Jaen – Eldense 21:00

Quintanar del Rey – UD Ibiza 21:00

SUD AMERICA: CONMEBOL NATIONS LEAGUE WOMEN

Ecuador D – Colombia D 00:00

Paraguay D – Venezuela D 00:00

SUD AMERICA: COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF

Atletico-MG (Bra) – Ind. del Valle (Ecu) 01:30

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Basilea – Zurigo 20:30

Lausanne – Servette 20:30

TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Marsa – Etoile Sahel 14:30

Monastir – Ben Guerdane 14:30

Stade Tunisien – CS Sfaxien 14:30

TURCHIA: COPPA DI TURCHIA – QUALIFICAZIONE

Isparta 32 Spor – Beyoglu Yeni Carsi 10:00

Kahta – Kasimpasa 11:00

Beykoz Anadolu – Yesil Yalova FK 11:30

Cankaya FK – Trabzon FK 11:30

Erciyes 38 – Keciorengucu 11:30

Karacabey Bld. – Malatya 11:30

Musspor – Menemenspor 11:30

Silifke – Amedspor 11:30

Bursa Yildirimspor – Alanyaspor 13:00

Corum – Kutahyaspor 13:30

Orduspor 1967 – Erbaaspor 13:30

Pendikspor – Corluspor 13:30

Manisa FK – Muglaspor 16:00

Antalyaspor – Bursaspor 18:30

UCRAINA: COPPA DI UCRAINA

Viktoria – Inhulets 11:00

LNZ Cherkasy – Rukh Lviv 13:30

Dyn. Kyiv – Shakhtar 17:00