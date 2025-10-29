Spezia-Padova 1-1: Lasagna risponde a Lapadula

Diretta di Spezia-Padova di Mercoledì 29 ottobre 2025: vantaggio dei liguri dopo 17 minuti con Lapadula, pareggio di Lasagna al 21′ della ripresa
LA SPEZIA – Nella decima giornata di Serie B, Spezia e Padova si dividono la posta in palio al Picco con un pareggio per 1-1 che lascia l’amaro in bocca ai liguri. Dopo il vantaggio firmato da Lapadula, un errore clamoroso di Sarr consente a Lasagna di riportare il match in equilibrio. Gara intensa, con occasioni da entrambe le parti, ma senza vincitori.
Cronaca della partita
Lo Spezia parte meglio e al 17’ trova il vantaggio con Lapadula, bravo a sfruttare un cross di Di Serio e insaccare di testa da pochi passi. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con lo stesso Lapadula e con Di Serio, ma Fortin è reattivo e salva i suoi. Il Padova cresce nella ripresa e al 21’ trova il pari: Lasagna approfitta di una gaffe di Sarr, che sbaglia il rinvio e regala palla all’attaccante veneto, abile a insaccare.
Nel finale, lo Spezia prova a tornare avanti con Soleri e Kouda, ma la difesa ospite regge. Padova pericoloso con Buonaiuto e Di Maggio, ma senza trovare il colpo vincente. Il match si chiude con un punto per parte, utile più agli ospiti che ai liguri.
Tabellino
SPEZIA: Sarr M., Mateju A., Wisniewski P., Fellipe Jack, Aurelio G., Vignali L. (dal 41′ st Candela A.), Esposito Sa. (dal 41′ st Kouda R.), Nagy A. (dal 36′ st Cassata F.), Beruatto P. (dal 31′ st Candelari P.), Lapadula G., Di Serio G. (dal 35′ st Soleri E.). A disposizione: Candela A., Candelari P., Cassata F., Hristov P., Kouda R., Lorenzelli E., Loria L., Mascardi D., Soleri E., Vlahovic V. Allenatore: D’Angelo L..
PADOVA: Fortin M., Belli F. (dal 30′ st Faedo C.), Sgarbi F., Perrotta M., Favale G. (dal 10′ st Varas K.), Fusi P. (dal 10′ st Capelli A.), Crisetig L. (dal 23′ st Harder J.), Di Maggio L., Barreca A., Lasagna K., Bortolussi M. (dal 23′ st Buonaiuto C.). A disposizione: Buonaiuto C., Capelli A., Faedo C., Ghiglione P., Harder J., Mouquet L., Pastina C., Seghetti A., Sorrentino A., Tumiatti F., Varas K., Villa L. Allenatore: Andreoletti M..
Reti: al 17′ pt Lapadula G. (Spezia) , al 21′ st Lasagna K. (Padova) .
Ammonizioni: al 26′ st Nagy A. (Spezia) al 8′ pt Belli F. (Padova), al 30′ pt Fusi P. (Padova), al 14′ st Perrotta M. (Padova), al 38′ st Barreca A. (Padova), al 45’+4 st Harder J. (Padova), al 45’+4 st Varas K. (Padova).
Le formazioni ufficiali di Spezia-Padova
Convocati Padova
Portieri: 14 Fortin, 1 Mouquet, 22 Sorrentino
Difensori: 3 Barreca, 4 Belli, 72 Faedo, 30 Favale, 18 Ghiglione, 58 Pastina, 5 Perrotta, 32 Sgarbi, 55 Villa
Centrocampisti: 21 Bacci, 17 Capelli, 6 Crisetig, 23 Di Maggio, 8 Fusi, 44 Harder, 77 Tumiatti, 7 Varas
Attaccanti: 20 Bortolussi, 92 Buonaiuto, 15 Lasagna, 11 Seghetti
Presentazione del match
Questa sera, mercoledì 29 ottobre alle ore 20:30, lo stadio “Armando Picco” ospita la sfida tra Spezia e Padova, valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati di forma differenti e obiettivi da consolidare.
Lo Spezia ha raccolto finora 6 punti in nove giornate, frutto di una vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte. La squadra ligure ha trovato il successo nell’ultima trasferta ad Avellino, imponendosi per 4-0, risultato che rappresenta quasi la metà dei gol segnati finora (9). In casa, però, il rendimento è stato finora negativo: un solo punto in cinque gare, con tre reti all’attivo e nove subite.
Il Padova occupa attualmente la decima posizione in classifica con 12 punti, frutto di tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. In trasferta ha ottenuto due successi, un pareggio e due sconfitte, con un bilancio reti di 4-5. Nell’ultimo turno ha pareggiato 2-2 in casa contro la Carrarese. Out anche Daniele Baselli, Christian Pastina e Jonathan Silva.
A dirigere la gara sarà Ivano Pezzuto, della sezione AIA di Lecce, affiancato dagli assistenti Mondin ed El Filali, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Cerbasi. A presidiare la sala VAR ci sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria, con Gariglio in qualità di assistente VAR.
COME ARRIVA LO SPEZIA – Non saranno a disposizione Bandinelli, Zurkowski e Artistico. Lo Spezia si affida al 3-5-2, con Sarr tra i pali e una linea difensiva composta da Wisniewski, Hristov e Mateju. Sulle corsie esterne spazio a Vignali e Aurelio, mentre in mezzo al campo agiranno Nagy, Esposito e Cassata, chiamati a garantire equilibrio e costruzione. In avanti, fiducia alla coppia Lapadula–Soleri, pronta a sfruttare le occasioni in area.
COME ARRIVA IL PADOVA – Il Padova risponde con lo stesso modulo, il 3-5-2, con Fortin in porta e il terzetto difensivo formato da Belli, Sgarbi e Perrotta. A centrocampo, sulle fasce ci saranno Ghiglione e Barreca, mentre Fusi, Harder e Varas comporranno la linea centrale. In attacco, spazio a Lasagna e Bortolussi, quest’ultimo tra i migliori marcatori del torneo.
Probabili formazioni di Spezia-Padova
SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Vignali, Nagy, Esposito, Cassata, Aurelio; Lapadula, Soleri. Allenatore: D’Angelo
PADOVA (3-5-2): Fortin; Belli, Sgarbi, Perrotta; Ghiglione, Fusi, Harder, Varas, Barreca; Lasagna, Bortolussi. Allenatore: Andreoletti
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta su:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
- LaB Channel, il nuovo canale della Lega B disponibile su Prime Video. Per accedere al canale di Lega B su Prime Video, è necessario essere abbonati a Amazon Prime (amazon.it/amazonprime) e aggiungere al proprio abbonamento il canale LaB Channel, al costo di 4,99 € al mese per i primi tre mesi e 9,99 € al mese a partire dal quarto mese.