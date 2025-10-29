Spezia-Padova 1-1: Lasagna risponde a Lapadula

Diretta di Spezia-Padova di Mercoledì 29 ottobre 2025: vantaggio dei liguri dopo 17 minuti con Lapadula, pareggio di Lasagna al 21′ della ripresa

LA SPEZIA – Nella decima giornata di Serie B, Spezia e Padova si dividono la posta in palio al Picco con un pareggio per 1-1 che lascia l’amaro in bocca ai liguri. Dopo il vantaggio firmato da Lapadula, un errore clamoroso di Sarr consente a Lasagna di riportare il match in equilibrio. Gara intensa, con occasioni da entrambe le parti, ma senza vincitori.

Cronaca della partita

Lo Spezia parte meglio e al 17’ trova il vantaggio con Lapadula, bravo a sfruttare un cross di Di Serio e insaccare di testa da pochi passi. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con lo stesso Lapadula e con Di Serio, ma Fortin è reattivo e salva i suoi. Il Padova cresce nella ripresa e al 21’ trova il pari: Lasagna approfitta di una gaffe di Sarr, che sbaglia il rinvio e regala palla all’attaccante veneto, abile a insaccare.

Nel finale, lo Spezia prova a tornare avanti con Soleri e Kouda, ma la difesa ospite regge. Padova pericoloso con Buonaiuto e Di Maggio, ma senza trovare il colpo vincente. Il match si chiude con un punto per parte, utile più agli ospiti che ai liguri.

Tabellino

SPEZIA: Sarr M., Mateju A., Wisniewski P., Fellipe Jack, Aurelio G., Vignali L. (dal 41′ st Candela A.), Esposito Sa. (dal 41′ st Kouda R.), Nagy A. (dal 36′ st Cassata F.), Beruatto P. (dal 31′ st Candelari P.), Lapadula G., Di Serio G. (dal 35′ st Soleri E.). A disposizione: Candela A., Candelari P., Cassata F., Hristov P., Kouda R., Lorenzelli E., Loria L., Mascardi D., Soleri E., Vlahovic V. Allenatore: D’Angelo L..

PADOVA: Fortin M., Belli F. (dal 30′ st Faedo C.), Sgarbi F., Perrotta M., Favale G. (dal 10′ st Varas K.), Fusi P. (dal 10′ st Capelli A.), Crisetig L. (dal 23′ st Harder J.), Di Maggio L., Barreca A., Lasagna K., Bortolussi M. (dal 23′ st Buonaiuto C.). A disposizione: Buonaiuto C., Capelli A., Faedo C., Ghiglione P., Harder J., Mouquet L., Pastina C., Seghetti A., Sorrentino A., Tumiatti F., Varas K., Villa L. Allenatore: Andreoletti M..

Reti: al 17′ pt Lapadula G. (Spezia) , al 21′ st Lasagna K. (Padova) .

Ammonizioni: al 26′ st Nagy A. (Spezia) al 8′ pt Belli F. (Padova), al 30′ pt Fusi P. (Padova), al 14′ st Perrotta M. (Padova), al 38′ st Barreca A. (Padova), al 45’+4 st Harder J. (Padova), al 45’+4 st Varas K. (Padova).

Le formazioni ufficiali di Spezia-Padova

SPEZIA: 1 Sarr, 2 Wisniewski, 5 Esposito, 6 Fellipe Jack, 8 Nagy, 10 Lapadula, 11 Beruatto, 20 Di Serio, 31 Aurelio, 32 Vignali, 37 Mateju. A disposizione: 12 Mascardi, 16 Loria, 23 Candela, 27 Soleri, 29 Cassata, 36 Candelari, 55 Hristov, 77 Lorenzelli, 80 Kouda, 99 Vlahovic. Allenatore: D’Angelo

PADOVA: 14 Fortin, 3 Barreca, 4 Belli, 5 Perrotta, 6 Crisetig, 8 Fusi, 15 Lasagna, 20 Bortolussi, 23 Di Maggio, 30 Favale, 32 Sgarbi. A disposizione: 1 Mouquet, 22 Sorrentino, 7 Varas, 11 Seghetti, 17 Capelli, 18 Ghiglione, 44 Harder, 55 Villa, 58 Pastina, 72 Faedo, 77 Tumiatti, 92 Buonaiuto. Allenatore: Andreoletti