I risultati del 3 maggio 2026: Inter-Parma per il tricolore

In Serie A in campo anche Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan e Juventus-Verona, playoff Serie C. Successo per l’Estudiantes in Argentina

Calcio argentino in apertura del programma di questa domenica 3 maggio. Nella Liga Profesional argentina successo esterno per 2-0 dell’Estudiantes sulla Platense: succede tutto nella ripresa con la rete di Castro al 25′ e Alario al 33′ della ripresa. Nella Serie A Betano senza reti tra Athletico-PR e Gremio mentre l’Atletico-MG ha superato 3-1 il Cruzeiro: dopo 12 minuti Minda sblocca il punteggio, raddoppio di Mayon su rigore al 32′ quindi nella ripresa il tris di Cassierra al 27′ e in mezzo il rosso prima a Arroyo per doppia ammonizione quindi a Kaiki, c’è ancora tempo per vedere l’espulsione di Lyanco e il rigore trasformato da Kaio Jorge al 41′.

In Bolivia 3-1 dell’Oriente Petrolero sul Tomayapo e in Costa Rica 1-0 dell’Herediano in casa del Cartagines mentre in Ecuador pareggiano 1-1 Barcellona SC e Manta. Nella J1 League unico colpo esterno del Nagoya sul V-Varen Nagasaki 2-1 quindi tre successi interni di Verdy, C-Osaka e Kashima questi ultimi due ai rigori.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti in programma. In Serie A si parte dal lunch match tra Bologna e Cagliari quindi alle 15 Sassuolo-Milan, turno casalingo della Juventus con il Verona alle ore 18 e dell’Inter a un passo dallo scudetto con il Parma alle 20:45. Al via i playoff di Serie C e in turno conclusivo della regular season in Serie D. Spazio anche a Primavera 1 e Serie A Femminile con Parma-Lazio delle ore 12:30 e Fiorentina-Como delle ore 15. Nel resto d’Europa ricordiamo la trasferta del Real Madrid con l’Espanyol alle ore 21 mentre in Premier League spicca alle 16:30 Manchester United-Liverpool.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 3 MAGGIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Shabab - Al-Taawon 18:00

Al Ahli SC - Al Okhdood 20:00

Al Qadsiah - Al Nassr FC 20:00



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Platense - Estudiantes 0-2 (Finale)

Aldosivi - Ind. Rivadavia 18:30

Belgrano - Sarmiento Junin 21:00

Gimnasia L.P. - Argentinos Jrs 21:00

Racing Club - Huracan 21:00

Rosario - Tigre 21:00

River Plate - Atl. Tucuman 23:30



BELGIO: JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Anversa - St. Liege 16:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Dender - RAAL La Louviere 19:15



BELGIO: JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

KV Mechelen - Gent 1-0 (*)

Anderlecht - Club Brugge 18:30



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Oriente Petrolero - Tomayapo 3-1 (Finale)

GV San Jose - Bolivar 21:00



BRASILE: SERIE A BETANO

Athletico-PR - Gremio 0-0 (Finale)

Cruzeiro2 - Atletico-MG 1-3 (Finale)

Flamengo - Vasco 21:00

Sao Paulo - Bahia 21:00

Chapecoense-SC - Bragantino 23:30

Internacional - Fluminense 23:30



CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:

Supra du Quebec - Cavalry 21:00



CILE: LIGA DE PRIMERA

Colo Colo - Coquimbo 23:30



CROAZIA: HNL

Lok. Zagreb - Rijeka 16:00

Hajduk Split - Varazdin 18:45



DANIMARCA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Odense - Silkeborg 14:00

Randers - Vejle 14:00

Fredericia - FC Copenhagen 16:00



DANIMARCA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Aarhus - Sonderjyske 18:00



EGITTO: PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Haras El Hodood - El Gaish 16:00

ZED - El Gounah 16:00

Ghazl El Mahallah - Ismaily 19:00

National Bank Egypt - Modern Sport 19:00



EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - PLAY OFF

Barcellona D - Bayern D 16:30



FRANCIA: LIGUE 1

Lilla - Le Havre 15:00

Auxerre - Angers 17:15

Paris FC - Brest 17:15

Strasburgo - Tolosa 17:15

Lione - Rennes 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Elversberg - Paderborn 2-0 (*)

Furth - Norimberga 1-0 (*)

Hannover - Munster 0-0 (*)

Karlsruher - Darmstadt 0-0 (*)

Magdeburg - Hertha 0-0 (*)



GERMANIA: BUNDESLIGA

St. Pauli - Magonza 15:30

Monchengladbach - Dortmund 17:30

Friburgo - Wolfsburg 19:30



GIAPPONE: J1 LEAGUE

Verdy - Kashiwa 1-0 (Finale)

C-Osaka - Avispa Fukuoka 2-1 (Dopo Rigori)

Kashima - Machida 2-1 (Dopo Rigori)

V-Varen Nagasaki - Nagoya 1-2 (Finale)



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Bournemouth - Crystal Palace 15:00

Manchester Utd - Liverpool 16:30

Aston Villa - Tottenham 20:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Juventus U20 - Frosinone U20 1-1 (Finale)

Atalanta U20 - Fiorentina U20 13:00SRF



ITALIA: SERIE A

Bologna - Cagliari 0-0 (*)

Sassuolo - Milan 15:00

Juventus - Verona 18:00

Inter - Parma 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Parma D - Lazio D 1-2 (*)

Fiorentina D - Como D 15:00



ITALIA: SERIE C - PLAY OFF PROMOZIONE

Cittadella - Arzignano 17:30

Casertana - Atalanta U23 20:00

Crotone - Audace Cerignola 20:00

Lumezzane - Alcione Milano 20:00

Monopoli - Casarano 20:00

Pianese - Ternana 20:00

Pineto - Gubbio 20:00

Trento - Giana Erminio 20:00

Juventus U23 - Vis Pesaro 20:45



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Club Milano - Asti 15:00

Gozzano - Cairese 15:00

Imperia - Celle Varazze 15:00

Lavagnese - Varese FC 15:00

Ligorna - NovaRomentin 15:00

Saluzzo - Derthona FbC 15:00

Sestri Levante - Sanremese 15:00

Vado - AS Biellese 15:00

Valenzana - Chisola 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Breno - Villa Valle 15:00

Caldiero Terme - Varesina 15:00

Chievo - Pavia 15:00

Ciserano-Bergamo - Castellanzese 15:00

Milan U23 - Vogherese 15:00

Oltrepo - Brusaporto 15:00

Real Calepina - Scanzorosciate 15:00

USD Casatese - Leon 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Adriese - Brian Lignano 15:00

Bassano - Calvi Noale 15:00

Campodarsego - Cjarlins Muzane 15:00

Conegliano - Altavilla 15:00

Este - Luparense 15:00

Mestre - Treviso 15:00

Portogruaro - Union Clodiense 15:00

San Luigi - FC Obermais 15:00

Vigasio - Legnago Salus 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Correggese - Pro Sesto 15:00

Imolese - Rovato Vertovese 15:00

Lentigione - Sant'Angelo 15:00

Piacenza - Crema 15:00

Pistoiese - Cittadella Vis Modena 15:00

Pro Palazzolo - Tropical Coriano 15:00

Sangiuliano City - Desenzano 15:00

SCD Progresso - Sasso Marconi 15:00

Tuttocuoio - Trevigliese 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Foligno - Cannara 15:00

Follonica Gavorrano - Tau 15:00

Poggibonsi - Scandicci 15:00

Prato - Montevarchi 15:00

San Donato - Seravezza Pozzi 15:00

Siena - Trestina 15:00

Terranuova Traiana - Orvietana 15:00

Vivi Altotevere - Camaiore 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Ancona - Notaresco Calcio 15:00

Atletico Ascoli - Teramo 15:00

Castelfidardo - Sora 15:00

Chieti - Maceratese 15:00

Giulianova - Ostiamare 15:00

Recanatese - Fossombrone 15:00

San Marino Calcio - Sammaurese 15:00

Termoli - L'Aquila 15:00

Unipomezia - Vigor Senigallia 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Albalonga - Scafatese 15:00

Anzio Calcio 1924 - Trastevere Calcio 15:00

Budoni - Latte Dolce 15:00

Cassino - Atl. Lodigiani 15:00

Montespaccato - Flaminia 15:00

Nocerina - Ischia 15:00

Real Monterotondo - Valmontone 15:00

Sarrabus Ogliastra - Olbia 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

A.C Nardò - Barletta 15:00

Acerrana - Manfredonia 15:00

Citta di Fasano - Paganese 15:00

Fidelis Andria - Pompei 15:00

Francavilla - Afragolese 15:00

Gravina - Real Normanna 15:00

Heraclea - Ferrandina 15:00

SS Nola 1925 - Martina Calcio 15:00

Virtus Francavilla - Sarnese 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

ACR Messina - Milazzo 15:00

Castrumfavara - Enna 15:00

Gelbison - Gela 15:00

Nissa - Paternò 15:00

Reggina - Sambiase 15:00

Savoia - Sancataldese 15:00

USD Ragusa - Athletic Palermo 15:00

Vibonese - AS Acireale 15:00

Vigor Lamezia - Igea Virtus 15:00



OLANDA: EREDIVISIE

FC Volendam - Heerenveen 0-1 (*)

Sittard - Feyenoord 14:30

Zwolle - Heracles 14:30

Alkmaar - Twente 16:45

Sparta Rotterdam - G.A. Eagles 16:45



SPAGNA: LALIGA

Celta Vigo - Elche 14:00

Getafe - Vallecano 16:15

Betis - Oviedo 18:30

Espanyol - Real Madrid 21:00

