I risultati del 3 maggio 2026: Inter-Parma per il tricolore

In Serie A in campo anche Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan e Juventus-Verona, playoff Serie C. Successo per l’Estudiantes in Argentina
Calcio argentino in apertura del programma di questa domenica 3 maggio. Nella Liga Profesional argentina successo esterno per 2-0 dell’Estudiantes sulla Platense: succede tutto nella ripresa con la rete di Castro al 25′ e Alario al 33′ della ripresa. Nella Serie A Betano senza reti tra Athletico-PR e Gremio mentre l’Atletico-MG ha superato 3-1 il Cruzeiro: dopo 12 minuti Minda sblocca il punteggio, raddoppio di Mayon su rigore al 32′ quindi nella ripresa il tris di Cassierra al 27′ e in mezzo il rosso prima a Arroyo per doppia ammonizione quindi a Kaiki, c’è ancora tempo per vedere l’espulsione di Lyanco e il rigore trasformato da Kaio Jorge al 41′.
In Bolivia 3-1 dell’Oriente Petrolero sul Tomayapo e in Costa Rica 1-0 dell’Herediano in casa del Cartagines mentre in Ecuador pareggiano 1-1 Barcellona SC e Manta. Nella J1 League unico colpo esterno del Nagoya sul V-Varen Nagasaki 2-1 quindi tre successi interni di Verdy, C-Osaka e Kashima questi ultimi due ai rigori.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti in programma. In Serie A si parte dal lunch match tra Bologna e Cagliari quindi alle 15 Sassuolo-Milan, turno casalingo della Juventus con il Verona alle ore 18 e dell’Inter a un passo dallo scudetto con il Parma alle 20:45. Al via i playoff di Serie C e in turno conclusivo della regular season in Serie D. Spazio anche a Primavera 1 e Serie A Femminile con Parma-Lazio delle ore 12:30 e Fiorentina-Como delle ore 15. Nel resto d’Europa ricordiamo la trasferta del Real Madrid con l’Espanyol alle ore 21 mentre in Premier League spicca alle 16:30 Manchester United-Liverpool.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 3 MAGGIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Shabab - Al-Taawon 18:00
Al Ahli SC - Al Okhdood 20:00
Al Qadsiah - Al Nassr FC 20:00
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Platense - Estudiantes 0-2 (Finale)
Aldosivi - Ind. Rivadavia 18:30
Belgrano - Sarmiento Junin 21:00
Gimnasia L.P. - Argentinos Jrs 21:00
Racing Club - Huracan 21:00
Rosario - Tigre 21:00
River Plate - Atl. Tucuman 23:30
BELGIO: JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI
Anversa - St. Liege 16:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
Dender - RAAL La Louviere 19:15
BELGIO: JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
KV Mechelen - Gent 1-0 (*)
Anderlecht - Club Brugge 18:30
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Oriente Petrolero - Tomayapo 3-1 (Finale)
GV San Jose - Bolivar 21:00
BRASILE: SERIE A BETANO
Athletico-PR - Gremio 0-0 (Finale)
Cruzeiro2 - Atletico-MG 1-3 (Finale)
Flamengo - Vasco 21:00
Sao Paulo - Bahia 21:00
Chapecoense-SC - Bragantino 23:30
Internacional - Fluminense 23:30
CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:
Supra du Quebec - Cavalry 21:00
CILE: LIGA DE PRIMERA
Colo Colo - Coquimbo 23:30
CROAZIA: HNL
Lok. Zagreb - Rijeka 16:00
Hajduk Split - Varazdin 18:45
DANIMARCA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Odense - Silkeborg 14:00
Randers - Vejle 14:00
Fredericia - FC Copenhagen 16:00
DANIMARCA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Aarhus - Sonderjyske 18:00
EGITTO: PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
Haras El Hodood - El Gaish 16:00
ZED - El Gounah 16:00
Ghazl El Mahallah - Ismaily 19:00
National Bank Egypt - Modern Sport 19:00
EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - PLAY OFF
Barcellona D - Bayern D 16:30
FRANCIA: LIGUE 1
Lilla - Le Havre 15:00
Auxerre - Angers 17:15
Paris FC - Brest 17:15
Strasburgo - Tolosa 17:15
Lione - Rennes 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Elversberg - Paderborn 2-0 (*)
Furth - Norimberga 1-0 (*)
Hannover - Munster 0-0 (*)
Karlsruher - Darmstadt 0-0 (*)
Magdeburg - Hertha 0-0 (*)
GERMANIA: BUNDESLIGA
St. Pauli - Magonza 15:30
Monchengladbach - Dortmund 17:30
Friburgo - Wolfsburg 19:30
GIAPPONE: J1 LEAGUE
Verdy - Kashiwa 1-0 (Finale)
C-Osaka - Avispa Fukuoka 2-1 (Dopo Rigori)
Kashima - Machida 2-1 (Dopo Rigori)
V-Varen Nagasaki - Nagoya 1-2 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Bournemouth - Crystal Palace 15:00
Manchester Utd - Liverpool 16:30
Aston Villa - Tottenham 20:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Juventus U20 - Frosinone U20 1-1 (Finale)
Atalanta U20 - Fiorentina U20 13:00SRF
ITALIA: SERIE A
Bologna - Cagliari 0-0 (*)
Sassuolo - Milan 15:00
Juventus - Verona 18:00
Inter - Parma 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Parma D - Lazio D 1-2 (*)
Fiorentina D - Como D 15:00
ITALIA: SERIE C - PLAY OFF PROMOZIONE
Cittadella - Arzignano 17:30
Casertana - Atalanta U23 20:00
Crotone - Audace Cerignola 20:00
Lumezzane - Alcione Milano 20:00
Monopoli - Casarano 20:00
Pianese - Ternana 20:00
Pineto - Gubbio 20:00
Trento - Giana Erminio 20:00
Juventus U23 - Vis Pesaro 20:45
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Club Milano - Asti 15:00
Gozzano - Cairese 15:00
Imperia - Celle Varazze 15:00
Lavagnese - Varese FC 15:00
Ligorna - NovaRomentin 15:00
Saluzzo - Derthona FbC 15:00
Sestri Levante - Sanremese 15:00
Vado - AS Biellese 15:00
Valenzana - Chisola 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Breno - Villa Valle 15:00
Caldiero Terme - Varesina 15:00
Chievo - Pavia 15:00
Ciserano-Bergamo - Castellanzese 15:00
Milan U23 - Vogherese 15:00
Oltrepo - Brusaporto 15:00
Real Calepina - Scanzorosciate 15:00
USD Casatese - Leon 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Adriese - Brian Lignano 15:00
Bassano - Calvi Noale 15:00
Campodarsego - Cjarlins Muzane 15:00
Conegliano - Altavilla 15:00
Este - Luparense 15:00
Mestre - Treviso 15:00
Portogruaro - Union Clodiense 15:00
San Luigi - FC Obermais 15:00
Vigasio - Legnago Salus 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Correggese - Pro Sesto 15:00
Imolese - Rovato Vertovese 15:00
Lentigione - Sant'Angelo 15:00
Piacenza - Crema 15:00
Pistoiese - Cittadella Vis Modena 15:00
Pro Palazzolo - Tropical Coriano 15:00
Sangiuliano City - Desenzano 15:00
SCD Progresso - Sasso Marconi 15:00
Tuttocuoio - Trevigliese 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Foligno - Cannara 15:00
Follonica Gavorrano - Tau 15:00
Poggibonsi - Scandicci 15:00
Prato - Montevarchi 15:00
San Donato - Seravezza Pozzi 15:00
Siena - Trestina 15:00
Terranuova Traiana - Orvietana 15:00
Vivi Altotevere - Camaiore 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Ancona - Notaresco Calcio 15:00
Atletico Ascoli - Teramo 15:00
Castelfidardo - Sora 15:00
Chieti - Maceratese 15:00
Giulianova - Ostiamare 15:00
Recanatese - Fossombrone 15:00
San Marino Calcio - Sammaurese 15:00
Termoli - L'Aquila 15:00
Unipomezia - Vigor Senigallia 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Albalonga - Scafatese 15:00
Anzio Calcio 1924 - Trastevere Calcio 15:00
Budoni - Latte Dolce 15:00
Cassino - Atl. Lodigiani 15:00
Montespaccato - Flaminia 15:00
Nocerina - Ischia 15:00
Real Monterotondo - Valmontone 15:00
Sarrabus Ogliastra - Olbia 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
A.C Nardò - Barletta 15:00
Acerrana - Manfredonia 15:00
Citta di Fasano - Paganese 15:00
Fidelis Andria - Pompei 15:00
Francavilla - Afragolese 15:00
Gravina - Real Normanna 15:00
Heraclea - Ferrandina 15:00
SS Nola 1925 - Martina Calcio 15:00
Virtus Francavilla - Sarnese 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
ACR Messina - Milazzo 15:00
Castrumfavara - Enna 15:00
Gelbison - Gela 15:00
Nissa - Paternò 15:00
Reggina - Sambiase 15:00
Savoia - Sancataldese 15:00
USD Ragusa - Athletic Palermo 15:00
Vibonese - AS Acireale 15:00
Vigor Lamezia - Igea Virtus 15:00
OLANDA: EREDIVISIE
FC Volendam - Heerenveen 0-1 (*)
Sittard - Feyenoord 14:30
Zwolle - Heracles 14:30
Alkmaar - Twente 16:45
Sparta Rotterdam - G.A. Eagles 16:45
SPAGNA: LALIGA
Celta Vigo - Elche 14:00
Getafe - Vallecano 16:15
Betis - Oviedo 18:30
Espanyol - Real Madrid 21:00