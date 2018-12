Risultati calcio live 5 dicembre 2018

Nuova giornata di Coppa Italia con tre partita ma anche calcio inglese e francese nel programma del giorno

Prosegue il turno infrasettimanale di Coppa Italia con tre partite da seguire in tempo reale: la prima, Novara – Pisa, dal primo pomeriggio, a seguire Sassuolo – Catania e Chievo – Cagliari con questi ultime due da poter seguire anche con la nostra web cronaca. Ma non si gioca solo in Italia. Spazio infatti anche alla Copa del Rey in Spagna oltre alla partite di Ligue 1 e Premier League. Tanti gli incontri previsti in Africa con la CAF Champions Legue e CAF Confederation Cup. Ma andiamo come di consueto a seguire in tempo reale i risultati di questo mercoledì 5 dicembre 2018.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

