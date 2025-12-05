Risultati calcio live, venerdì 5 dicembre 2025: anticipi in Europa e Lega Pro

Si gioca in Ligue 1, Bundesliga e Liga, due anticipi in Serie C. Pareggio tra Milan e Verona nel Campionato Primavera 1

Il programma di venerdì 5 dicembre si è aperto con il calcio sudamericano. In Bolivia 5-2 del Bolivar sul Nacional Potosi mentre in Colombia sempre a domicilio si sono imposti per 2-1 l’Atletico Nacional e Junior rispettivamente su Ind. Medellin e America de Cali. Nella K League 1 lo spareggio tra Bucheon e Suwon si è concluso sul punteggio di 1-0. In A-League senza reti il confronto tra Macarthur e Melbourne Victory mentre una rete di Despotovski alla mezz’ora di gioco ha deciso Perth Glory-WS Wanderes con i padroni di casa in 10 dal 40′ sempre del primo tempo per l’espulsione per dopppia ammonizione di Ostler. Nel campionato Primavera 1 l’anticipo Milan-Verona si è concluso sul punteggio di 1-1 con il vantaggio gialloblù al 16′ di gioco grazie a Pavanati, pareggio rossonero con Scotti al 2′ della ripresa.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Italia si apre il nuovo turno di Lega Pro con due anticipi riguardanti il girone A con Trento-Cittadella e C con Catania-Crotone, entrambi alle ore 20:30. In Europa ricordiamo due anticipi di Ligue 1 con Brest-Monaco alle 19 e Lilla-Marsiglia alle 21. In Bundesliga spazio a Mainz 05-Monchengladbach delle 20:30 e in Inghilterra c’è Championship e una gara di FA Cup. Nella Liga alle ore 21 in campo Oviedo e Maiorca mentre nella Liga Portugal alle ore 21:15 si affrontano Benfica e Sporting.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 5 DICEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Macarthur FC – Melbourne Victory 0-0 (Finale)

Perth Glory – WS Wanderers 1-0 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

RAAL La Louviere – Dender 1-2 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Bolivar – Nacional Potosi 5-2 (Finale)

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Atl. Nacional – Ind. Medellin 2-1 (Finale)

Junior – America De Cali 2-1 (Finale)

CROAZIA: HNL

Slaven Belupo – Gorica 2-1 (Finale)

DANIMARCA: SUPERLIGA

Fredericia – Odense 1-3 (Finale)

EUROPA: UEFA YOUTH LEAGUE – PLAY OFF VINCENTI

Din. Minsk U19 – Din. Tbilisi U19 0-2 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Brest – Monaco 1-0 (Finale)

Lilla – Marsiglia 1-0 (Finale)

GALLES: CYMRU PREMIER

Bala Town – Haverfordwest 0-2 (Finale)

Caernarfon – Flint 1-1 (Finale)

Cardiff Metropolitan – Llanelli 2-1 (Finale)

Connah’s Q. – Colwyn Bay 2-1 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Dusseldorf – Schalke 0-2 (Finale)

Munster – Hannover 2-2 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Magonza – Monchengladbach 0-1 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Wolfsburg D – Freiburg D 3-1 (Finale)

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Hull – Middlesbrough 1-4 (Finale)

INGHILTERRA: FA CUP

Salford [Qualificato] – Leyton Orient 4-0 (Finale)

IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Persepolis – Esteghlal F.C. 0-0 (Finale)

Foolad – Aluminium Arak 0-0 (Finale)

Malavan – Mes Rafsanjan 2-1 (Finale)

Sepahan – Fajr Sepasi 2-0 (Finale)

IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP

Larne – Linfield 0-0 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Milan U20 – Verona U20 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Trento – Cittadella 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Catania – Crotone 2-0 (Finale)

MONDO: FIFA ARAB CUP

Oman – Marocco 0-0 (Finale)

Comoros – Arabia Saudita 1-3 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Excelsior – Groningen 0-2 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Benfica – Sporting 1-1 (Finale)

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Teplice – Slavia Praga 1-2 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

Otelul – Unirea Slobozia 3-0 (Finale)

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Akhmat Grozny – Orenburg 1-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Oviedo2 – Maiorca 0-0 (Finale)

SUD COREA: K LEAGUE 1 – SPAREGGIO

Bucheon – Suwon FC 1-0 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Galatasaray – Samsunspor 3-2 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Zorya – Karpaty Lviv 1-0 (Finale)