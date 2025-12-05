Risultati calcio live, venerdì 5 dicembre 2025: anticipi in Europa e Lega Pro

Si gioca in Ligue 1, Bundesliga e Liga, due anticipi in Serie C. Pareggio tra Milan e Verona nel Campionato Primavera 1
Il programma di venerdì 5 dicembre si è aperto con il calcio sudamericano. In Bolivia 5-2 del Bolivar sul Nacional Potosi mentre in Colombia sempre a domicilio si sono imposti per 2-1 l’Atletico Nacional e Junior rispettivamente su Ind. Medellin e America de Cali. Nella K League 1 lo spareggio tra Bucheon e Suwon si è concluso sul punteggio di 1-0. In A-League senza reti il confronto tra Macarthur e Melbourne Victory mentre una rete di Despotovski alla mezz’ora di gioco ha deciso Perth Glory-WS Wanderes con i padroni di casa in 10 dal 40′ sempre del primo tempo per l’espulsione per dopppia ammonizione di Ostler. Nel campionato Primavera 1 l’anticipo Milan-Verona si è concluso sul punteggio di 1-1 con il vantaggio gialloblù al 16′ di gioco grazie a Pavanati, pareggio rossonero con Scotti al 2′ della ripresa.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Italia si apre il nuovo turno di Lega Pro con due anticipi riguardanti il girone A con Trento-Cittadella e C con Catania-Crotone, entrambi alle ore 20:30. In Europa ricordiamo due anticipi di Ligue 1 con Brest-Monaco alle 19 e Lilla-Marsiglia alle 21. In Bundesliga spazio a Mainz 05-Monchengladbach delle 20:30 e in Inghilterra c’è Championship e una gara di FA Cup. Nella Liga alle ore 21 in campo Oviedo e Maiorca mentre nella Liga Portugal alle ore 21:15 si affrontano Benfica e Sporting.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 5 DICEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Macarthur FC – Melbourne Victory 0-0 (Finale)
Perth Glory – WS Wanderers 1-0 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
RAAL La Louviere – Dender 1-2 (Finale)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Bolivar – Nacional Potosi 5-2 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE
Atl. Nacional – Ind. Medellin 2-1 (Finale)
Junior – America De Cali 2-1 (Finale)
CROAZIA: HNL
Slaven Belupo – Gorica 2-1 (Finale)
DANIMARCA: SUPERLIGA
Fredericia – Odense 1-3 (Finale)
EUROPA: UEFA YOUTH LEAGUE – PLAY OFF VINCENTI
Din. Minsk U19 – Din. Tbilisi U19 0-2 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
Brest – Monaco 1-0 (Finale)
Lilla – Marsiglia 1-0 (Finale)
GALLES: CYMRU PREMIER
Bala Town – Haverfordwest 0-2 (Finale)
Caernarfon – Flint 1-1 (Finale)
Cardiff Metropolitan – Llanelli 2-1 (Finale)
Connah’s Q. – Colwyn Bay 2-1 (Finale)
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Dusseldorf – Schalke 0-2 (Finale)
Munster – Hannover 2-2 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Magonza – Monchengladbach 0-1 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE
Wolfsburg D – Freiburg D 3-1 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Hull – Middlesbrough 1-4 (Finale)
INGHILTERRA: FA CUP
Salford [Qualificato] – Leyton Orient 4-0 (Finale)
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Persepolis – Esteghlal F.C. 0-0 (Finale)
Foolad – Aluminium Arak 0-0 (Finale)
Malavan – Mes Rafsanjan 2-1 (Finale)
Sepahan – Fajr Sepasi 2-0 (Finale)
IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP
Larne – Linfield 0-0 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Milan U20 – Verona U20 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
Trento – Cittadella 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Catania – Crotone 2-0 (Finale)
MONDO: FIFA ARAB CUP
Oman – Marocco 0-0 (Finale)
Comoros – Arabia Saudita 1-3 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Excelsior – Groningen 0-2 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Benfica – Sporting 1-1 (Finale)
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Teplice – Slavia Praga 1-2 (Finale)
ROMANIA: SUPERLIGA
Otelul – Unirea Slobozia 3-0 (Finale)
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Akhmat Grozny – Orenburg 1-0 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Oviedo2 – Maiorca 0-0 (Finale)
SUD COREA: K LEAGUE 1 – SPAREGGIO
Bucheon – Suwon FC 1-0 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Galatasaray – Samsunspor 3-2 (Finale)
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Zorya – Karpaty Lviv 1-0 (Finale)