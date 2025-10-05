In Serie A spicca anche Fiorentina-Roma, si gioca anche Napoli-Genoa, Bologna-Pisa e Udinese-Cagliari, trasferta per City, Barça e PSG. Sconfitta per l’Italia U20 nel Mondiale

Il programma di questa domenica 5 ottobre si è aperto con il Mondiale U20. Partiamo dalla sconfitta per 1-0 dell’Italia contro l’Argentina per la rete di Gorosito al 29′ della ripresa. Nell’altro incontro 3-1 dell’Australi su Cuba. Nel Torneo Betano in Argentina tre successi a domicilio. 2-0 dell’Atletico Tucuman sulla Platense con reti di Ruiz e Galvan al 3′ e 8′ della ripresa con gli ospiti in dieci dal 41′ di gioco per il rosso a Lozano. Una rete di Gimenez prima dell’intervallo ha deciso Huracan-Banfield mentre nel 2-1 del Lanus sul San Lorenzo reti dei locali con Marcich al 29′ di gioco e all’8′ della ripresa con Bou mentre gli ospiti accorciano al 33′ con Herazo.

Nella Serie A Betano brasiliana vittoria casalinga per 3-0 del Corinthians sul Mirassol: al 18′ di gioco Maycon sblocca il punteggio su rigore quindi nella ripresa le reti di Yuri Alberto al 27′ e Andre nel recupero. In Colombia senza reti tra Llaneros e Fortaleza e altro pareggio in Ecuador tra U. Catolica e LDU Quito. Nella Liga MX colpo esterno del Toluca, 4-2 sul Leon mentre Queretaro supera Puebla 3-1 e il Club America il Santos Laguna 3-0; pareggio per 1-1 tra Tigres e Cruz Azul.

In Paraguay 2-1 casalingo dell’Olimpia Asuncion sull’Ameliano e in Perù stesso punteggio tra Sport Boys e Huancayo. In Venezuela due vittorie interne ovvero del Deportivo Tachira per 3-0 sul Carabobo e de La Guaira su Zamaro per 2-0. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, spazio ai principali appuntamenti. In Serie A già in campo Udinese a Cagliari quindi alle ore 15 troviamo Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa; alle 18 c’è Napoli-Genoa mentre il big match Juventus-Milan è alle 20:45. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro e Serie D mentre in Europa trasferta per Manchester City, PSG e Barcellona.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 5 OTTOBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]