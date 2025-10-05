In Serie A spicca anche Fiorentina-Roma, si gioca anche Napoli-Genoa, Bologna-Pisa e Udinese-Cagliari, trasferta per City, Barça e PSG. Sconfitta per l’Italia U20 nel Mondiale
Il programma di questa domenica 5 ottobre si è aperto con il Mondiale U20. Partiamo dalla sconfitta per 1-0 dell’Italia contro l’Argentina per la rete di Gorosito al 29′ della ripresa. Nell’altro incontro 3-1 dell’Australi su Cuba. Nel Torneo Betano in Argentina tre successi a domicilio. 2-0 dell’Atletico Tucuman sulla Platense con reti di Ruiz e Galvan al 3′ e 8′ della ripresa con gli ospiti in dieci dal 41′ di gioco per il rosso a Lozano. Una rete di Gimenez prima dell’intervallo ha deciso Huracan-Banfield mentre nel 2-1 del Lanus sul San Lorenzo reti dei locali con Marcich al 29′ di gioco e all’8′ della ripresa con Bou mentre gli ospiti accorciano al 33′ con Herazo.
Nella Serie A Betano brasiliana vittoria casalinga per 3-0 del Corinthians sul Mirassol: al 18′ di gioco Maycon sblocca il punteggio su rigore quindi nella ripresa le reti di Yuri Alberto al 27′ e Andre nel recupero. In Colombia senza reti tra Llaneros e Fortaleza e altro pareggio in Ecuador tra U. Catolica e LDU Quito. Nella Liga MX colpo esterno del Toluca, 4-2 sul Leon mentre Queretaro supera Puebla 3-1 e il Club America il Santos Laguna 3-0; pareggio per 1-1 tra Tigres e Cruz Azul.
In Paraguay 2-1 casalingo dell’Olimpia Asuncion sull’Ameliano e in Perù stesso punteggio tra Sport Boys e Huancayo. In Venezuela due vittorie interne ovvero del Deportivo Tachira per 3-0 sul Carabobo e de La Guaira su Zamaro per 2-0. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, spazio ai principali appuntamenti. In Serie A già in campo Udinese a Cagliari quindi alle ore 15 troviamo Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa; alle 18 c’è Napoli-Genoa mentre il big match Juventus-Milan è alle 20:45. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro e Serie D mentre in Europa trasferta per Manchester City, PSG e Barcellona.
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE - QUALIFICAZIONE
Pyramids (Egy) - APR (Rwa) 19:00
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Vora - Egnatia 0-1 (*)
Teuta - Bylis 17:00
ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA
Atl. Tucuman - Platense 2-0 (Finale)
Huracan - Banfield 1-0 (Finale)
Lanus - San Lorenzo 2-1 (Finale)
Godoy Cruz - Independiente 19:30
Estudiantes - Barracas Central 21:30
Talleres Cordoba - Belgrano 21:45
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Altach - Sturm Graz 0-0 (Intervallo)
LASK - Hartberg 0-1 (Intervallo)
Salzburg - SK Rapid 17:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Anderlecht - St. Liege 1-0 (*)
Genk - Dender 16:00
Club Brugge - Royale Union SG 18:30
Westerlo - Leuven 19:15
BRASILE: SERIE A BETANO
Corinthians - Mirassol 3-0 (Finale)
Sao Paulo - Palmeiras 21:00
Vasco - Vitoria 21:00
Bahia - Flamengo 23:30
Juventude - Fortaleza 23:30
BULGARIA: PARVA LIGA
Dobrudzha - Arda 0-1 (*)
Botev Vratsa - Botev Plovdiv 16:30
CSKA Sofia - Ludogorets 19:15
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Valour - Atl. Ottawa 21:00
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Llaneros - Fortaleza 0-0 (Finale)
Pasto - Alianza 22:00
CROAZIA: HNL
Gorica - Rijeka 15:45
Lok. Zagreb - Din. Zagabria 18:45
ECUADOR: LIGA PRO - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
U. Catolica - LDU Quito 2-2 (Finale)
Libertad - Orense 21:30
ECUADOR: LIGA PRO - POSTI
Macara - Aucas 19:00
EGITTO: PREMIER LEAGUE
Enppi - ZED 16:00
Pharco - Wadi Degla 19:00
FINLANDIA: VEIKKAUSLIIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Inter Turku - KuPS 16:00
FRANCIA: LIGUE 1
Lione - Tolosa 0-0 (*)
Le Havre - Rennes 17:15
Monaco - Nizza 17:15
Strasburgo - Angers 17:15
Lilla - PSG 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bielefeld - Schalke 1-2 (*)
Furth - Hannover 2-2 (*)
Magdeburg - Elversberg 0-4 (*)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Stoccarda - Heidenheim 15:30
Amburgo - Magonza 17:30
Monchengladbach - Friburgo 19:30
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Chapelton - Montego Bay 22:00
Portmore - Racing United 22:00
Spanish Town Police - Molynes 22:00
Tivoli - Cavalier 22:00
GIAPPONE: J1 LEAGUE
Kashima - G-Osaka 0-0 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
Kifisia - AEK 17:00
Levadiakos - Panetolikos 17:00
PAOK - Olympiakos 19:30
Panathinaikos - Atromitos 20:30
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Ipswich - Norwich 3-1 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Aston Villa - Burnley 0-0 (*)
Everton - Crystal Palace 0-0 (*)
Newcastle - Nottingham 0-0 (*)
Wolves - Brighton 0-0 (*)
Brentford - Manchester City 17:30
ISRAELE: LIGAT HA'AL
Netanya - Sakhnin 19:00
M. Tel Aviv - M. Haifa 19:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Cagliari U20 - Torino U20 0-1 (Finale)
Juventus U20 - Lecce U20 3-3 (Finale)
Napoli U20 - Roma U20 0-2 (Finale)
Frosinone U20 - Cesena U20 0-1 (*)
ITALIA: PRIMAVERA 2
Reggiana U19 - Renate U19 15:00
ITALIA: SERIE A
Udinese - Cagliari 1-1 (Finale)
Bologna - Pisa 0-0 (*)
Fiorentina - Roma 1-0 (*)
Napoli - Genoa 18:00
Juventus - Milan 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Como D - Lazio D 1-2 (Finale)
Genoa D - Milan D 0-0 (*)
ITALIA: SERIE B
Carrarese - Juve Stabia 1-0 (*)
Südtirol - Empoli 0-0 (*)
Sampdoria - Pescara 17:15
Modena - Entella 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Novara - Triestina 0-0 (Finale)
Pro Patria - Trento 1-0 (Intervallo)
Pro Vercelli - Dolomiti Bellunesi 2-0 (45 4 )
Alcione Milano - L.R. Vicenza 17:30
Arzignano - AlbinoLeffe 20:30
Inter U23 - Ospitaletto 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Juventus U23 - Ravenna 2-4 (Finale)
Carpi - Perugia 17:30
Forlì - Guidonia 17:30
Gubbio - Pontedera 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Casertana - Casarano 0-0 (45 4 )
Catania - Siracusa 1-0 (Intervallo)
Salernitana - Cavese 0-0 (45 3 )
Trapani - Giugliano 1-1 (45 3 )
Altamura - Potenza 17:30
Sorrento - Monopoli 17:30
Audace Cerignola - Cosenza 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Asti - Chisola 0-0 (*)
Derthona FbC - Gozzano 0-0 (*)
Imperia - Ligorna 0-0 (*)
NovaRomentin - Cairese 0-0 (*)
Saluzzo - Vado 0-0 (*)
Sanremese - Lavagnese 0-0 (*)
Varese FC - AS Biellese 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Castellanzese - Real Calepina 0-0 (*)
Ciserano-Bergamo - Milan U23 0-0 (*)
Leon - Oltrepo 0-0 (*)
Pavia - Folgore Caratese 0-0 (*)
Scanzorosciate - Villa Valle 0-0 (*)
USD Casatese - Breno 0-0 (*)
Varesina - Brusaporto 0-0 (*)
Vogherese - Sondrio 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Altavilla - Calvi Noale 0-0 (*)
Conegliano - Adriese 0-0 (*)
Este - Vigasio 1-1 (*)
FC Obermais - Campodarsego 0-0 (*)
Legnago Salus - Cjarlins Muzane 0-1 (*)
Mestre - Portogruaro 2-0 (*)
San Luigi - Bassano 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Camaiore - Seravezza Pozzi 0-0 (*)
Cannara - Montevarchi 0-0 (*)
Follonica Gavorrano - Siena 0-0 (*)
Poggibonsi - Prato 0-0 (*)
Scandicci - Ghiviborgo 1-0 (*)
Tau - San Donato 0-0 (*)
Terranuova Traiana - Vivi Altotevere 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
Afragolese - Manfredonia 0-0 (*)
Citta di Fasano - A.C Nardò 0-0 (*)
Ferrandina - Sarnese 0-0 (*)
Paganese - Virtus Francavilla 0-0 (*)
Real Normanna - Fidelis Andria 0-0 (*)
SS Nola 1925 - Heraclea 0-0 (*)
Gravina - Acerrana 15:30
Martina Calcio - Francavilla 16:00
MAROCCO: BOTOLA PRO
Agadir - Difaa El Jadidi 17:00
Yacoub El Mansour - Dcheira 17:00
Union Touarga - Berkane 19:00
Safi - FAR Rabat 21:00
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Atlante - Tlaxcala 3-0 (Finale)
Leones Negros - Dorados 2-0 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - APERTURA
Queretaro - Puebla 3-1 (Finale)
Leon - Toluca 2-4 (Finale)
Tigres - Cruz Azul 1-1 (Finale)
Club America - Santos Laguna 3-0 (Finale)
MONDO: MONDIALI U20
Argentina U20 - Italia U20 1-0 (Finale)
Australia U20 - Cuba U20 3-1 (Finale)
Nuova Caledonia U20 - Francia U20 22:00
Sudafrica U20 - USA U20 22:00
NIGERIA: NPFL
Barau - Warri Wolves 17:00
Bayelsa United - Ikorodu City 17:00
Enyimba - Rivers United 17:00
Kwara - Abia Warriors 17:00
Niger - Kun Khalifa 17:00
Rangers Int'l - Katsina Utd 17:00
Shooting Stars - Plateau 17:00
NORVEGIA: ELITESERIEN
Viking - Brann 2-0 (Intervallo)
Bodo/Glimt - Haugesund 17:00
Fredrikstad - HamKam 17:00
Strömsgodset - KFUM Oslo 17:00
Rosenborg - Sarpsborg 08 19:15
OLANDA: EREDIVISIE
Twente - Heracles 2-1 (Finale)
Feyenoord - Utrecht 1-0 (45 2 )
Alkmaar - Telstar 16:45
G.A. Eagles - Nijmegen 20:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Olimpia Asuncion - Ameliano 2-1 (Finale)
Guarani - Atl. Tembetary 22:30
PERU: LIGA 1 - CLAUSURA
Sport Boys - Huancayo 2-1 (Finale)
Alianza Huanuco - A. Lima 19:00
Grau - Melgar 22:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Arouca - Famalicao 16:30
Rio Ave - Tondela 18:30
Sporting - Braga 20:15
FC Porto - Benfica 22:15
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Zlin - Ostrava 1-1 (Finale)
Plzen - Hradec Kralove 15:30
Sigma Olomouc - Jablonec 15:30
Sparta Praga - Slavia Praga 18:30
ROMANIA: SUPERLIGA
CFR Cluj - FC Hermannstadt 2-1 (*)
FCSB - Univ. Craiova 19:30
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Orenburg - FK Rostov 0-1 (Finale)
Sochi - Pari NN 2-1 (Finale)
CSKA Mosca - Sp. Mosca 15:30
Baltika - Dynamo Makhachkala 18:00
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Domagnano - Tre Fiori 15:00
Murata - Libertas 15:00
Tre Penne - Pennarossa 15:00
SCOZIA: PREMIERSHIP
Aberdeen - Dundee FC 16:00
Celtic - Motherwell 16:00
Falkirk - Rangers 16:00
SPAGNA: LALIGA
Alaves - Elche 0-0 (*)
Siviglia - Barcellona 16:15
Espanyol - Betis 18:30
Real Sociedad - Vallecano 18:30
Celta Vigo - Atl. Madrid 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Saragozza - Cordoba 0-0 (*)
Castellon - Gijon 16:15
Racing Santander - Malaga 18:30
Valladolid - Mirandes 18:30
Las Palmas - Cadice 21:00
SUD COREA: K LEAGUE 1
Gimcheon Sangmu - Ulsan HD 3-0 (Finale)
Pohang - Daejeon 1-3 (Finale)
Gangwon - Anyang 1-1 (Finale)
Suwon FC - Seoul 1-1 (Finale)
SVEZIA: ALLSVENSKAN
AIK Stockholm - Värnamo 0-3 (*)
Göteborg - Hammarby 0-1 (*)
Brommapojkarna - Hacken 16:30
Sirius - Malmo FF 16:30
SVEZIA: SUPERETTAN
Landskrona - Varberg 19:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Lausanne - Young Boys 3-0 (*)
Servette - Basilea 16:30
Winterthur - Lugano 16:30
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
Esperance Tunis - Etoile Sahel 16:00
Kairouanaise - CS Sfaxien 16:00
Monastir - JS Omrane 16:00
TURCHIA: SUPER LIG
Kasimpasa - Konyaspor 1-1 (*)
Karagumruk - Gaziantep 16:00
Goztepe - Basaksehir 19:00
Samsunspor - Fenerbahce 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Kryvbas - Kudrivka 3-1 (Finale)
Dyn. Kyiv - Metalist 1925 1-0 (45 3 )
Shakhtar - LNZ Cherkasy 17:00
UNGHERIA: NB I.
Ferencvaros - Paks 16:30
Kisvarda - DVTK 19:00
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA
Progreso - Cerro CA 15:30
Racing Montevideo - Plaza Colonia 20:30
Penarol - Danubio 23:00
USA: MLS
Inter Miami - New England Revolution 4-1 (Finale)
New York Red Bulls - Cincinnati 0-1 (Finale)
Orlando City - Columbus Crew 1-1 (Finale)
Philadelphia Union - New York City 1-0 (Finale)
Austin FC - St. Louis City 1-3 (Finale)
Chicago Fire - Toronto FC 2-2 (Finale)
Houston Dynamo - San Diego FC 2-4 (Finale)
Minnesota - Sporting Kansas City 3-0 (Finale)
Real Salt Lake - Colorado Rapids 1-0 (Finale)
Seattle Sounders - Portland Timbers 1-0 (Finale)
USA: USL CHAMPIONSHIP
Miami FC - Pittsburgh 3-1 (Finale)
Louisville City - Indy Eleven 2-0 (Finale)
Tampa Bay - Monterey Bay 4-0 (Finale)
Colorado Springs - San Antonio 1-0 (Finale)
FC Tulsa - Lexington 3-0 (Finale)
Orange County SC - El Paso 0-0 (Finale)
Phoenix Rising - New Mexico 0-1 (Finale)
Rhode Island - Las Vegas Lights 23:00
VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA
Dep. Tachira - Carabobo2 3-0 (Finale)
La Guaira - Zamora 2-0 (Finale)
Anzoategui FC - Monagas 21:30
Caracas - Universidad Central 21:30
Estudiantes M. - Yaracuyanos 21:30
Portuguesa - Puerto Cabello 21:30
Rayo Zuliano - Metropolitanos 21:30