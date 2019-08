In evidenza le gare del terzo turno preliminare mentre in Coppa Italia si chiude il primo turno con la sfida Reggina – Vicenza

Martedì 6 agosto si è aperto con la Superliga argentina dove l’Arsenal Sarandi ha superato 2-0 il Godoy Cruz. Nella Serie A brasialina invece pirotecnico 3-3 tra Gremo e Chapecoense-SC. Grande parte delle reti nel primo tempo con un doppio botta e risposta Geromel – Everaldo e Everton – Campanharo. Nella ripresa Arthur ribalta la situazione ma a dieci minuti dalla fine arriva la rete di Tardelli. In Ecuador successo esterno del Tecnico U. contro Olmedo mentre in Paraguay 2-0 del Libertad contro l’Olimpia Asuncion. Nel programma odierno si giocano le partite di andata del terzo turno preliminare Champions League. Chiude il quadro la Coppa Italia che completa il primo turno con la sfida Reggina – Vicenza. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati aggiornati in tempo reale di questa giornata.

