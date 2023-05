La 34esima di Serie A si apre con Milan-Lazio a seguire Roma-Inter, Real Madrid-Osauna per la finale della Coppa del Re. Pareggio tra Aguilas e La Equidad in Colombia, successo dell’Orense in Ecuador

Il calcio in Sud America apre questo sabato 6 maggio. Nella notte si è giocato in Colombia dove per la Primera A c’è stato il pareggio per 1-1 tra Aguilas e La Equidad: succede tutto nella ripresa con le reti di Hernandez al 4′, pareggio al 14′ di Castano Gil e al 25′ rosso diretto per Pineda. In Ecuador successo per 2-1 dell’Orense sul Tecnico U. per la Liga Pro: dopo 9 minuti sblocca il punteggio Burbano su rigore quindi prima dell’intervallo arriva il pareggio di Estupinan e nella ripresa al 39′ gol decisivo di Calderon. Stesso punteggio in Venezuela tra Portuguesa e Zamora mentre in Uruguay pareggiano 2-2 Cerro Largo e Boston River. In Paraguay una rete di Fleitas al 41′ del primo tempo decide la sfida tra Nacional Asuncion e Ameliano e in Bolivia troviamo il 2-2 tra Guabira e Vaca Diez. Nella Canadian Premier League successo esterno per 1-0 del Forte sullo York United mentre nella Liga de Expansion MX il Celaya ha avuto la meglio in casa sempre per 1-0 su Leones Negros. Nella ULS Champioship troviamo i colpi esterni di El Paso sul Colorado Springs e del Charleston su Las Vegas Lights mentre pareggiano 2-2 Rio Grande-New Mexico e Monterey Bay-Pittsburgh. Nella J1 League netto successo per 5-1 del Sapporo sul Tokyo e di misura il Jeju ha la meglio 2-1 sul Pohang nella K League 1. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo che in Serie A sono previsti tre anticipi con le milanesi nello scontro incrociato con le romane. Pertanto alle 15 si apre con Milan-Lazio, alle 18 Roma-Inter mentre alle 20.45 sfida salvezza tra Cremonese e Spezia. Si gioca anche il turno di Serie B, i playout di Lega Pro, i Campionati Primavera 1 e 2 e la Serie A femminile. In Europa spicca alle ore 22 Real Madrid-Osasuna, finale della Coppa del Re, si gioca anche in Bundesliga, Premier League e Ligue 1.

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia - Bylis 14:00

Kastrioti - Vllaznia 14:00

Partizani - Kukesi 18:00

Teuta - Tirana 18:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Lanus - Huracan 20:30

Belgrano - Atl. Tucuman 23:00

Colon - Banfield 23:00



ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF

Urawa (Jpn) - Al-Hilal (Sau) 11:00



AUSTRALIA A-LEAGUE - PLAY OFF

WS Wanderers - Sydney FC 11:45



AUSTRIA BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

A. Lustenau - Ried 17:00

Hartberg - Tirol 17:00



BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Azampur Uttara - Rahmatgonj MFS 12:00

Mohammedan - Sheikh Russel 12:00



BELGIO JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

St. Liege - Gent 20:45



BELGIO JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Club Brugge - Royale Union SG 18:15



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Dynamo Brest - Neman 13:00

Belshina - BATE 15:00

FC Minsk - Gomel 17:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Guabira - Vaca Diez 2-2 (Finale)

Santa Cruz - Always Ready 21:00

Tomayapo - Wilstermann 23:30



BRASILE SERIE A

Cruzeiro - Santos 21:00



BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Sofia - Arda 16:30

CSKA 1948 Sofia - Slavia Sofia 19:00



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd - Forge 0-1 (Finale)

Valour - HFX Wanderers 22:00



CINA SUPER LEAGUE

Meizhou Hakka - Shandong Taishan 0-1 (*)

Chengdu Rongcheng - Qingdao Hainiu 13:35

Nantong Zhiyun - Changchun Yatai 13:35

Tianjin Jinmen Tiger - Shanghai Port 13:35



CIPRO FIRST DIVISION - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

AEK Larnaca - Aris 18:00

Paphos - APOEL 18:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Aguilas - La Equidad 1-1 (Finale)

Bucaramanga - U. Magdalena 23:05



CROAZIA HNL

Gorica - Slaven Belupo 17:00

Rijeka - Istra 1961 19:10



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Orense - Tecnico U. 2-1 (Finale)

U. Catolica - Dep. Cuenca 20:00

Guayaquil City - Libertad 22:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Harju JK Laagri - Levadia 16:00



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Hawassa - Sidama Bunna 14:00

Wolkite Ketema - St. George 17:00



FRANCIA LIGUE 1

Nizza - Rennes 17:00

Reims - Lilla 19:00

Lens - Marsiglia 21:00



FRANCIA LIGUE 2

Bordeaux - Caen 15:00

Amiens - Sochaux 19:00

Annecy - Dijon 19:00

Laval - Bastia 19:00

Nimes - Valenciennes 19:00

Niort - Metz 19:00

Paris FC - Grenoble 19:00

Pau FC - Quevilly Rouen 19:00

St. Etienne - Guingamp 19:00



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dusseldorf - Kiel 13:00

Karlsruher - Hannover 13:00

Rostock - Regensburg 13:00

Darmstadt - St. Pauli 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta - Union Berlino 15:30

Friburgo - RB Lipsia 15:30

Hertha - Stoccarda 15:30

Hoffenheim - Francoforte 15:30

Monchengladbach - Bochum 15:30

Brema - Bayern 18:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Leverkusen D - Eintracht Frankfurt D 13:00

SGS Essen D - Bayern D 13:00



GIAPPONE J1 LEAGUE

Sapporo - Tokyo 5-1 (Finale)

Nagoya - G-Osaka 12:00



GRECIA SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Atromitos - Panetolikos 19:00

Giannina - Asteras T. 19:00

Lamia - Levadiakos 19:00

OFI Crete - Ionikos 19:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Bournemouth - Chelsea 16:00

Manchester City - Leeds 16:00

Tottenham - Crystal Palace 16:00

Wolves - Aston Villa 16:00

Liverpool - Brentford 18:30



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Gol Gohar - Aluminium Arak 16:30

Nassaji Mazandaran - Havadar SC 16:30

Peykan - Persepolis 16:30



IRLANDA PREMIER DIVISION

Sligo Rovers - Dundalk 20:45



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Klaksvik - Fuglafjordur 19:00



ISRAELE LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE

H. Haifa - Nes Tziona 15:30

B. Jerusalem - Maccabi Bnei Raina 17:45

H. Tel Aviv - Kiryat Shmona 17:45

Sakhnin - Hapoel Hadera 17:45



ITALIA PRIMAVERA 1

Bologna U19 - Sassuolo U19 11:00

Lecce U19 - Juventus U19 13:00

Cesena U19 - Sampdoria U19 15:00

Verona U19 - Udinese U19 15:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Crotone U19 - Spezia U19 11:00SRF

Ascoli U19 - Monopoli U19 15:00SRF

Benevento U19 - Reggina U19 15:00SRF

Brescia U19 - Cittadella U19 15:00SRF

Cremonese U19 - FeralpiSalò U19 15:00SRF

Entella U19 - Perugia U19 15:00SRF

Lazio U19 - Cosenza U19 15:00SRF

Monza U19 - Reggiana U19 15:00SRF

Padova U19 - AlbinoLeffe U19 15:00SRF

Parma U19 - Spal U19 15:00SRF

Pisa U19 - Pescara U19 15:00SRF

Pordenone U19 - Alessandria U19 15:00SRF

Salernitana U19 - Viterbese U19 15:00SRF

Ternana U19 - Imolese U19 15:00SRF

Venezia U19 - Como U19 15:00SRF

Vicenza U19 - Genoa U19 15:00SRF



ITALIA SERIE A

Milan - Lazio 15:00

Roma - Inter 18:00

Cremonese - Spezia 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE - GRUPPO RETROCESSIONE

Sassuolo D - Parma D 12:30



ITALIA SERIE A FEMMINILE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Juventus D - Inter D 14:30



ITALIA SERIE B

Cittadella - Benevento 14:00

Cosenza - Venezia 14:00

Genoa - Ascoli 14:00

Modena - Bari 14:00

Pisa - Frosinone 14:00

Reggina - Como 14:00

Ternana - Südtirol 14:00

Palermo - Spal 16:15



ITALIA SERIE C - PLAY OUT

Gelbison - ACR Messina 15:00

Imolese - Vis Pesaro 15:00

Triestina - Sangiuliano City 16:30

AlbinoLeffe - Mantova 17:00

San Donato - Alessandria 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Puteolana - Matera 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Santa Maria Cilento - Mariglianese 17:00



ITALIA SUPERCOPPA (SERIE C)

FeralpiSalò - Reggiana 18:00



LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Niedercorn - Differdange 18:00



MAROCCO BOTOLA PRO

Raja Casablanca - Khouribga 18:00

Berkane - Maghreb Fez 20:15

Chabab Mohammedia - Wydad 22:30

FAR Rabat - Jeunesse Sportive Soualem 22:30



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Celaya - Leones Negros 1-0 (Finale)

Atlante - Raya2 20:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Rosenborg - Vålerenga 18:00



OLANDA EREDIVISIE

Sparta Rotterdam - PSV 18:45

Cambuur - Utrecht 20:00

Nijmegen - Heerenveen 20:00

Ajax - Alkmaar 21:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Nacional Asuncion - Ameliano 1-0 (Finale)

Sp. Luqueno - Guarani 23:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Alianza Atl. - ADT Tarma 20:00

Huancayo - Grau 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Radomiak Radom - Piast 15:00

Lech - Cracovia 17:30

Lechia - Zaglebie 20:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Santa Clara - Gil Vicente 16:30

Boavista - Estoril 19:00

Benfica - Braga 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Ostrava - Brno 15:00

Teplice - Pardubice 15:00

Zlin - Jablonec 15:00



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Plzen - Slovacko 18:00



ROMANIA LIGA 1 - GRUPPO RETROCESSIONE

Botosani - U. Cluj 11:30



ROMANIA LIGA 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Farul Constanta - Rapid Bucarest 20:30



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Khimki - Din. Mosca 13:00

Torpedo Moscow - Akhmat Grozny 15:30

FK Rostov - F. Voronezh 18:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE - PLAY OFF

Cosmos - Libertas 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP - GRUPPO RETROCESSIONE

Motherwell - Kilmarnock 16:00

Ross County - Livingston 16:00

St. Johnstone - Dundee Utd 16:00



SCOZIA PREMIERSHIP - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Hibernian - St. Mirren 16:00



SPAGNA COPA DEL REY

Real Madrid - Osasuna 22:00



SPAGNA LALIGA2

Mirandes - Racing Santander 16:15

Leganes - Huesca 18:30

Tenerife - Levante 18:30



SUD COREA K LEAGUE 1

Jeju - Pohang 2-1 (Finale)

Suwon FC - Gangwon 1-0 (*)

Gwangju - Daejeon 12:00



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Marumo Gallants - Mamelodi 19:00



SVEZIA SUPERETTAN

Gefle - Västerås SK 15:00

Östersund - Jonkoping 15:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Sion - Winterthur 18:00

St. Gallen - Young Boys 20:30



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

US Tataouine - CS Sfaxien 17:00



TURCHIA SUPER LIG

Antalyaspor - Besiktas 18:00

Adana Demirspor - Alanyaspor 20:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Cerro Largo - Boston River 2-2 (Finale)

Wanderers - Fenix 22:30



USA USL CHAMPIONSHIP

Rio Grande - New Mexico 2-2 (Finale)

Colorado Springs - El Paso 2-3 (Finale)

Monterey Bay - Pittsburgh 2-2 (Finale)

Las Vegas Lights - Charleston 0-1 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Bunyodkor - Olympic 15:30

Turon - Pakhtakor 16:00



VENEZUELA LIGA FUTVE

Portuguesa - Zamora 2-1 (Finale)

La Guaira - Rayo Zuliano 23:00