Elenco delle partite previste per oggi, sabato 6 maggio 2023: due big match in Serie A, finale di Copa del Rey tra Real Madrid e Osasuna

Sabato 6 maggio in Serie A sono attesi due incontri importanti per la lotta alla Champions League, si partirà con l’anticipo tra Milan e Lazio delle 15 per proseguire con Roma-Inter delle 18 mentre alle 20.45 in chiave salvezza sfida delicata tra Cremonese e Spezia. In Spagna spazio alla finale di Copa del Rey con Real Madrid-Osasuna alla ore 22. Si gioca sul campo neutro dell’Estadio de La Cartuja questa partita secca diretta dall’arbitro Sanchez. Le squadre si ritrovano dopo la vittoria del Real in campionato del 18 febbraio scorso per 2-0 in trasferta e sempre in Liga questa stagione c’è stato il pareggio per 1-1 a Madrid. Favori del pronostico nettamente a favore della squadra di Ancellotti che punta a centrare sia la Champions League che questo trofeo. In Ligue 1 tre anticipi con Lens-Marsiglia delle ore 21 in primo piano. In classifica sono un punto separa le due squadra in lotta per il secondo posto che vuol dire qualificazione diretta in Champions League. Gli ospiti hanno approfittato tre giornate fa della sconfitta con il PSG del Lens per effettuare il sorpasso ora c’è la chance per la squadra di casa di ribaltare la situazione. In Bundeslinga sei partite tutte alle 15.30 tranne Brema-Bayern Monaco delle 18.30. Spicca lo scontro diretto tra Friburbo e RB Lipsia per la conquista della top 4. In Premier League si giocano cinque partite di cui 4 alle 16 e una alle 18.30. Il City ospita il Leeds mentre il Tottenham difende il settimo posto affrontando in casa il Crystal Palace.

Indice



Passiamo al calcio italiano partendo dai tre anticipi nominati in apertura. Milan–Lazio apre la 34esima giornata. Il pareggio casalingo con la Cremonese nel turno infrasettimanale ha rallentato ulteriormente la corsa alla Champions League che si fa ora più difficile con l’Atalanta lanciatissima. Pertanto questa con i laziali resta un incontro clou anche per riscattare il pesante 4-0 dell’andata all’Olimpico. La squadra di Sarri torna al San Siro una settimana dopo la sconfitta per 3-1 contro i nerazzurri dopo essere passati in vantaggio. Resta la squadra migliore in trasferta a parimerito ma nei tre precedenti esterni ha sempre perso. Altro snodo cruciale della stagione sarà Roma–Inter. I tre successi consecutivi hanno consentito alla squadra di Inzaghi di proiettarsi in 4° posizione sopravanzando anche quella di Mourinho che invece non vince da 3 turni. Resta importante il fattore Olimpico con ben 8 successi nelle ultime dieci partite ufficiali lì. All’andata i giallorossi hanno fatto un bello scherzetto vincendo 2-1. Terzo incontro è Cremonese–Spezia, un vero e proprio spareggio in particolare per i bianconeri in 17esima posizione pari merito con il Verona. Per i grigiorossi, dopo il pari prezioso al Meazza il classico incontro da ultima spiaggia. Infatti con il pareggio si porterebbero a sole 3 lunghezze fermo restando il risultato del Verona di domenica impegnato a Lecce. Si prevede un match molto equilibrato sulla falsa gira di quello dell’andata dove chiusero sul 2-2.

In Serie B la 36esima giornata si è aperta con i roboante successo esterno del Cagliari in casa del Perugia. Alle 14 ben sette incontro mentre alle 16.15 chiuderà Palermo-SPAL. Se Benevento-Cittadella sarà la sfida principali in chiave salvezza, giornata probabilmente per il futuro di Genoa e Bari. I rossoblù sono a un passo dalla promozione diretta ma ospitano un Ascoli deciso a conservare la posizione playoff mentre il Bari proverà a centrare i 3 punti a Modena. Molto delicata la sfida tra Reggina e Como. I calabresi dopo aver fatto un inizio stagione tra le big e conservato una posizione playoff alla luce delle ultime partite si ritrova addirittura a rischio di essere risucchiato dalla zona playout. Infatti il trio Cittadella, Brescia e Cosenza sono a soli 4 punti. In Lega Pro è tempo di playout con le gare d’andata: alle 15 aprono Gelbison-Messina e Imolese-Vis Pesaro. Si giocano alcune partite in Serie D e nel Campionato Primavera 1 e 2. In particolare nel primo troviamo alle 11 il derby Bologna-Sassuolo quindi alle 13 Lecce-Juventus, alle 15 sia Cesena-Sampdoria che Verona-Udinese. Nella Serie A femminile alle 12.30 Sassuolo-Parma per il gruppo retrocessione e alle 14.30 Juventus-Inter per la Championship.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15.00

18.00

20.45

COPA DEL REY – FINALE



22.00

SERIE B

14.00

16.15

SUPERCOPPA SERIE C

18.00

FeralpiSalò-Reggina

PLAYOUT SERIE C

15.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 6 maggio 2023

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Bylis 14:00

Kastrioti – Vllaznia 14:00

Partizani – Kukesi 18:00

Teuta – Tirana 18:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Lanus – Huracan 20:30

Belgrano – Atl. Tucuman 23:00

Colon – Banfield 23:00

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Urawa (Jpn) – Al-Hilal (Sau) 11:00

AUSTRALIA A-LEAGUE – PLAY OFF

WS Wanderers – Sydney FC 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

A. Lustenau – Ried 17:00

Hartberg – Tirol 17:00

BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Azampur Uttara – Rahmatgonj MFS 12:00

Mohammedan – Sheikh Russel 12:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

St. Liege – Gent 20:45

BELGIO JUPILER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Club Brugge – Royale Union SG 18:15

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Dynamo Brest – Neman 13:00

Belshina – BATE 15:00

FC Minsk – Gomel 17:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Guabira – Vaca Diez 01:00

Santa Cruz – Always Ready 21:00

Tomayapo – Wilstermann 23:30

BRASILE SERIE A

Cruzeiro – Santos 21:00

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Sofia – Arda 16:30

CSKA 1948 Sofia – Slavia Sofia 19:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd – Forge 01:30

Valour – HFX Wanderers 22:00

CINA SUPER LEAGUE

Meizhou Hakka – Shandong Taishan 09:30

Chengdu Rongcheng – Qingdao Hainiu 13:35

Nantong Zhiyun – Changchun Yatai 13:35

Tianjin Jinmen Tiger – Shanghai Port 13:35

CIPRO FIRST DIVISION – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

AEK Larnaca – Aris 18:00

Paphos – APOEL 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Aguilas – La Equidad 01:30

Bucaramanga – U. Magdalena 23:05

CROAZIA HNL

Gorica – Slaven Belupo 17:00

Rijeka – Istra 1961 19:10

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Orense – Tecnico U. 02:00

U. Catolica – Dep. Cuenca 20:00

Guayaquil City – Libertad 22:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Harju JK Laagri – Levadia 16:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Hawassa – Sidama Bunna 14:00

Wolkite Ketema – St. George 17:00

FRANCIA LIGUE 1

Nizza – Rennes 17:00

Reims – Lilla 19:00

Lens – Marsiglia 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Bordeaux – Caen 15:00

Amiens – Sochaux 19:00

Annecy – Dijon 19:00

Laval – Bastia 19:00

Nimes – Valenciennes 19:00

Niort – Metz 19:00

Paris FC – Grenoble 19:00

Pau FC – Quevilly Rouen 19:00

St. Etienne – Guingamp 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dusseldorf – Kiel 13:00

Karlsruher – Hannover 13:00

Rostock – Regensburg 13:00

Darmstadt – St. Pauli 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – Union Berlino 15:30

Friburgo – RB Lipsia 15:30

Hertha – Stoccarda 15:30

Hoffenheim – Francoforte 15:30

Monchengladbach – Bochum 15:30

Brema – Bayern 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Leverkusen D – Eintracht Frankfurt D 13:00

SGS Essen D – Bayern D 13:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Sapporo – Tokyo 07:00

Nagoya – G-Osaka 12:00

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Atromitos – Panetolikos 19:00

Giannina – Asteras T. 19:00

Lamia – Levadiakos 19:00

OFI Crete – Ionikos 19:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Bournemouth – Chelsea 16:00

Manchester City – Leeds 16:00

Tottenham – Crystal Palace 16:00

Wolves – Aston Villa 16:00

Liverpool – Brentford 18:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Gol Gohar – Aluminium Arak 16:30

Nassaji Mazandaran – Havadar SC 16:30

Peykan – Persepolis 16:30

IRLANDA PREMIER DIVISION

Sligo Rovers – Dundalk 20:45

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Klaksvik – Fuglafjordur 19:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

H. Haifa – Nes Tziona 15:30

B. Jerusalem – Maccabi Bnei Raina 17:45

H. Tel Aviv – Kiryat Shmona 17:45

Sakhnin – Hapoel Hadera 17:45

ITALIA PRIMAVERA 1

Bologna U19 – Sassuolo U19 11:00

Lecce U19 – Juventus U19 13:00

Cesena U19 – Sampdoria U19 15:00

Verona U19 – Udinese U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Crotone U19 – Spezia U19 11:00

Ascoli U19 – Monopoli U19 15:00

Benevento U19 – Reggina U19 15:00

Brescia U19 – Cittadella U19 15:00

Cremonese U19 – FeralpiSalò U19 15:00

Entella U19 – Perugia U19 15:00

Lazio U19 – Cosenza U19 15:00

Monza U19 – Reggiana U19 15:00

Padova U19 – AlbinoLeffe U19 15:00

Parma U19 – Spal U19 15:00

Pisa U19 – Pescara U19 15:00

Pordenone U19 – Alessandria U19 15:00

Salernitana U19 – Viterbese U19 15:00

Ternana U19 – Imolese U19 15:00

Venezia U19 – Como U19 15:00

Vicenza U19 – Genoa U19 15:00

ITALIA SERIE A

Milan – Lazio 15:00

Roma – Inter 18:00

Cremonese – Spezia 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Sassuolo D – Parma D 12:30

ITALIA SERIE A FEMMINILE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Juventus D – Inter D 14:30

ITALIA SERIE B

Cittadella – Benevento 14:00

Cosenza – Venezia 14:00

Genoa – Ascoli 14:00

Modena – Bari 14:00

Pisa – Frosinone 14:00

Reggina – Como 14:00

Ternana – Südtirol 14:00

Palermo – Spal 16:15

ITALIA SERIE C – PLAY OUT

Gelbison – ACR Messina 15:00

Imolese – Vis Pesaro 15:00

Triestina – Sangiuliano City 16:30

AlbinoLeffe – Mantova 17:00

San Donato – Alessandria 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Puteolana – Matera 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Santa Maria Cilento – Mariglianese 17:00

ITALIA SUPERCOPPA (SERIE C)

FeralpiSalò – Reggiana 18:00

LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Niedercorn – Differdange 18:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Raja Casablanca – Khouribga 18:00

Berkane – Maghreb Fez 20:15

Chabab Mohammedia – Wydad 22:30

FAR Rabat – Jeunesse Sportive Soualem 22:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA – PLAY OFFS

Celaya – Leones Negros 03:05

Atlante – Raya2 20:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Rosenborg – Vålerenga 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Sparta Rotterdam – PSV 18:45

Cambuur – Utrecht 20:00

Nijmegen – Heerenveen 20:00

Ajax – Alkmaar 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Nacional Asuncion – Ameliano 01:00

Sp. Luqueno – Guarani 23:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Alianza Atl. – ADT Tarma 20:00

Huancayo – Grau 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Radomiak Radom – Piast 15:00

Lech – Cracovia 17:30

Lechia – Zaglebie 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Santa Clara – Gil Vicente 16:30

Boavista – Estoril 19:00

Benfica – Braga 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Ostrava – Brno 15:00

Teplice – Pardubice 15:00

Zlin – Jablonec 15:00

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Plzen – Slovacko 18:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Botosani – U. Cluj 11:30

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Farul Constanta – Rapid Bucarest 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Khimki – Din. Mosca 13:00

Torpedo Moscow – Akhmat Grozny 15:30

FK Rostov – F. Voronezh 18:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE – PLAY OFF

Cosmos – Libertas 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP – GRUPPO RETROCESSIONE

Motherwell – Kilmarnock 16:00

Ross County – Livingston 16:00

St. Johnstone – Dundee Utd 16:00

SCOZIA PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Hibernian – St. Mirren 16:00

SPAGNA COPA DEL REY

Real Madrid – Osasuna 22:00

SPAGNA LALIGA2

Mirandes – Racing Santander 16:15

Leganes – Huesca 18:30

Tenerife – Levante 18:30

SUD COREA K LEAGUE 1

Jeju – Pohang 07:00

Suwon FC – Gangwon 09:30

Gwangju – Daejeon 12:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Marumo Gallants – Mamelodi 19:00

SVEZIA SUPERETTAN

Gefle – Västerås SK 15:00

Östersund – Jonkoping 15:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Sion – Winterthur 18:00

St. Gallen – Young Boys 20:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

US Tataouine – CS Sfaxien 17:00

TURCHIA SUPER LIG

Antalyaspor – Besiktas 18:00

Adana Demirspor – Alanyaspor 20:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro Largo – Boston River 00:00

Wanderers – Fenix 22:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Rio Grande – New Mexico 02:00

Colorado Springs – El Paso 03:00

Monterey Bay – Pittsburgh 04:00

Las Vegas Lights – Charleston 04:30

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Bunyodkor – Olympic 15:30

Turon – Pakhtakor 16:00

VENEZUELA LIGA FUTVE

Portuguesa – Zamora 01:15

La Guaira – Rayo Zuliano 23:00