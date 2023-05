Il 6 maggio 2023 gli anticipi della trentaquattresima giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN; Cremonese – Spezia anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 6 maggio 2023 ci sono gli anticipi della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 15 Milan – Lazio. Nel turno infrasettimanale i rossoneri hanno compiuto un mezzo passo falso, non riuscendo ad andare oltre l’1-1 a San Siro contro la Cremonese. E poteva andare anche peggio visto che quel punto é stato strappato soltanto al 93′ grazie a un gol di Messias in risposta a quello del vantaggio di Okereke. I biancocelesti, invece, dopo in due k.o. di fila contro Torino e Inter, sono tornati a vincere per 2-0 contro il Sassuolo, posticipando di qualche ora la festa Scudetto del Napoli. La squadra di Pioli ora é sesta, a pari merito con Atalanta e Roma, con 58 punti, che sono il frutto di sedici vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte, trentanove gol fatti e cinquantotto subiti. Quella di Sarri é seconda a quota 64, con un percorso di diciannove partite vinte, sette pareggiate e sette perse, cinquantadue reti realizzate e ventiquattro incassate.

Alle 18 tocca a Roma – Inter. I giallorossi vengono da due pareggi consecutivi, contro il Milan e contro il Monza nel turno infrasettimanale. I nerazzurri, dopo i successi contro l’Empoli (0-3) e in rimonta contro la Lazio (3-1). hanno letteralmente travolto il Verona con il risultato tennistico di 0-6. La squadra di Mourinho é quinta, a pari merito Atalanta e Milan e a quota 58, grazie a un percorso di diciassette partite vinte, sette pareggiate e nove perse, quarantacinque reti realizzate e trentuno incassate. Quella di Simone Inzaghi é quarta con 60 punti, frutto di diciannove vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte, sessanta gol fatti e trentasette subiti.

In serata va in scena Cremonese – Spezia. I grigiorossi sono reduci dal pareggio per 1-1 ottenuto a San Siro contro il Milan. Sono penultimi, a sei lunghezze proprio dallo Spezia e dal Verona, con 21 punti, frutto di tre vittorie, dodici pareggi e diciotto partite perse, ventinove gol fatti e cinquantanove subiti. In campionato non perdono dallo scorso 1 aprile quando vennero battuti dall’Atalanta. Gli Aquilotti sono reduci da due k.o. di fila, per 0-2 contro il Monza e per 3-2 contro l’Atalanta; non vincono dallo scorso 10 marzo quando ebbero la meglio sull’Inter. Il loro percorso é di cinque partite vinte, dodici pareggiate e sedici perse, ventotto reti realizzate e cinquantaquattro incassate.

Si gioca la trentaseiesima giornata di Serie B. Occhi puntati sullo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova perché Genoa e Bari si contenderanno il secondo e ultimo posto disponibile per la promozione diretta. Il Grifone ha sei punti di vantaggio sui Galletti, oltre ad aver vinto il primo scontro diretto al San Nicola col risultato di 1-2 e l’opportunità di disputare davanti al proprio pubblico quello di ritorno. Contro l’Ascoli, la squadra di Gilardino avrà a disposizione, per usare un termine tennistico, il primo matchpoint. Sarebbe, infatti, matematicamente promosso se vincesse e il Bari non dovesse conquistare i tre punti oppure se pareggiasse e i biancorossi dovessero perdere contro il Modena. Il Sudtirol, sorprendentemente quarto nonostante un periodo di flessione, farà visita alla Ternana, a caccia dei punti decisivi per la matematica salvezza. Il Pisa affronterà la capolista Frosinone mentre il Cagliari aprirà le danze a Perugia. Nella zona bassa della classifica il Benevento cercherà di evitare la matematica retrocessione in quel di Cittadella. La Spal farà visita al Palermo mentre il Cosenza riceverà il Venezia.

Calcio in tv oggi 6 maggio 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

09.30

Meizhou Hakka-Shandong Taishan (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

11.00

Bologna-Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Urawa Red Diamonds-Al Hilal (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

11.45

Western Sydney Wanderers-Sydney (A-League) – ONEFOOTBALL

12.30

Sassuolo-Parma (Serie A femminile) – TIMVISION

13.00

Lecce-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Digione-Lione (Division Feminine 1) – DAZN

14.00

Zona Gol Serie B – DAZN

14.00

Genoa-Ascoli (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Pisa-Frosinone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Cosenza-Venezia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Modena-Bari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Ternana-Sudtirol (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Reggina-Como (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Cittadella-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 257), ONEFOOTBALL e HELBIZ

14.30

Juventus-Inter (Serie A femminile) – JUVENTUS TV, INTER TV, LA7D e TIMVISION

15.00

Milan-Lazio (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Gelbison-Messina (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Cesena-Sampdoria (Campionato Primavera) – SI LIVE 24

Verona-Udinese (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

16.00

Manchester City-Leeds (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Tottenham-Crystal Palace (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Feralpisalò-Reggiana (Supercoppa Serie C) – ELEVEN SPORTS

16.15

Palermo-SPAL (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

16.30

Triestina-Sangiuliano (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

17.00

Albinoleffe-Mantova (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

17.30

Alessandria-San Donato Tavarnelle (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

18.00

Roma-Inter (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.15

Bruges-Union St. Gilloise (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

Real Sociedad-Barcellona (Liga femminile) – DAZN

18.30

Liverpool-Brentford (Premier League) – SKY SPORT ARENA

Werder-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

18.45

Sparta-PSV (Eredivisie) – MOLA

19.00

Pas Lamia-Levadiakos (Campionato greco) – MOLA

Washington Spirit-San Diego Wave (NWSL) – DAZN

20.45

Cremonese-Spezia (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

21.00

Lens-Marsiglia (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Ajax-AZ (Eredivisie) – MOLA

Cruzeiro-Santos (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

21.30

Benfica-Braga (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

22.00

Real Madrid-Osasuna (Finale Coppa del Re) – TELELOMBARDIA

23.00

d,.Colon-Banfield (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

Gli incontri trasmessi da potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull'app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.