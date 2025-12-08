Risultati calcio live, lunedì 8 dicembre 2025: posticipi in Serie A

Trasferta a Torino per il Milan, si gioca anche Pisa-Parma e Udinese-Genoa, turno quasi completo in B, posticipi in Europa
Calcio sudamericano in apertura di questo lunedì 8 dicembre. Partiamo dalla Bolivia dove in Division Profesional l’Aurora ha superato 2-0 in csa l’Universitario de Vinto. In Cile per i playoff retrocessione successo del Deportivo Conception sul Cobreloa 3-2 dopo che la sfida d’andata si era chiusa sul punteggio di 1-1. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti.
Coda alla 14esima giornata di Serie A con ben tre anticipi. Si parte alle ore 15 con Pisa-Parma quindi alle ore 18 Udinese-Genoa e alle 20:45 il Milan sfida il Torino in trasferta. Restando in Italia troviamo anche ben otto incontri di Serie B e in Lega Pro posticipi per il Girone A e B. Nella Serie A femminile spazio a Sassuolo-Lazio delle ore 12:30. Prosegue l’Arab Cup con Marocco-Arabia Saudita e Oman-Comoros delle ore 18 e in Europa posticipi in Premier League tra Wolverhampton e Manchester United delle ore 21. Stesso orario per Osasuna-Levante in Liga.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’8 DICEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Egnatia – Vora 2-0 (Finale)
AF Elbasani – Vllaznia 1-0 (Finale)
Flamurtari – Din. Tirana 0-3 (Finale)
ALGERIA: LIGUE 1
JS Kabylie – USM Alger 1-2 (Finale)
MC Alger – Belouizdad 2-1 (Finale)
ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA – PLAY OFFS
Gimnasia L.P. – Estudiantes [Qualificato] 0-1 (Finale)
AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE
Gabala – Turan 0-0 (Abbandonata)
Sabah Baku – Neftci Baku 2-0 (Finale)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Aurora – Universitario de Vinto 2-0 (Finale)
SA Bulo Bulo – Tomayapo 5-4 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
CSKA 1948 Sofia – Dobrudzha 0-0 (Finale)
Ludogorets – Slavia Sofia 1-1 (Finale)
CILE: LIGA DE PRIMERA – PLAY OFF RETROCESSIONE
Cobreloa – Dep. Concepcion [Vincitore] 2-3 (Finale)
DANIMARCA: SUPERLIGA
Vejle – Brondby 2-1 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE
Hamburger SV D – Colonia D 1-4 (Finale)
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Cavalier – Montego Bay 3-0 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
Panserraikos – Panetolikos 0-1 (Finale)
INGHILTERRA: FA CUP
Brackley Town – Burton [Qualificato] 1-3 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Wolves – Manchester Utd 1-4 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
Ashdod – Ironi Tiberias 1-1 (Finale)
Maccabi Bnei Raina – Sakhnin 0-1 (Finale)
B. Jerusalem – Hapoel Jerusalem 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Pisa – Parma 0-1 (Finale)
Udinese – Genoa 1-2 (Finale)
Torino – Milan 2-3 (Finale)
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Sassuolo D – Lazio D 1-2 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Modena – Catanzaro 1-2 (Finale)
Avellino – Venezia 1-1 (Finale)
Frosinone – Juve Stabia 3-0 (Finale)
Mantova – Reggiana 0-1 (Finale)
Monza – Südtirol 1-1 (Finale)
Padova – Cesena 1-1 (Finale)
Bari – Pescara 1-1 (Finale)
Entella – Spezia 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
AlbinoLeffe – Ospitaletto 1-1 (Finale)
Lecco – Alcione Milano 1-0 (Finale)
Virtus Verona – Pergolettese 1-1 (Finale)
Giana Erminio – Triestina 2-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE B
Ascoli – Forlì 3-0 (Finale)
Carpi – Vis Pesaro 1-1 (Finale)
MONDO: FIFA ARAB CUP
Marocco – Arabia Saudita 1-0 (Finale)
Oman – Comoros 2-1 (Finale)
NIGERIA: NPFL
Katsina Utd – Bendel 0-1 (Finale)
Nasarawa – Shooting Stars 1-0 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Guimaraes – Gil Vicente 0-0 (Finale)
ROMANIA: SUPERLIGA
UTA Arad – Petrolul 1-0 (Finale)
Botosani – Rapid Bucarest 0-0 (Finale)
SCOZIA: COPPA DI SCOZIA
Tranent – Inverness Posticipata
SERBIA: SUPER LIGA
Radnik – Mladost 0-0 (Finale)
Radnicki Nis – Cukaricki 1-2 (Finale)
Sp. Subotica – TSC 1-2 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Osasuna – Levante 2-0 (Finale)
SPAGNA: LALIGA2
Burgos CF – Albacete 0-1 (Finale)
Las Palmas – Mirandes 0-0 (Finale)
Malaga – Saragozza 1-1 (Finale)
SUD COREA: K LEAGUE 1 – SPAREGGIO
Suwon FC – BucheonVincitore 2-3 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Alanyaspor – Antalyaspor 0-0 (Finale)
Besiktas – Gaziantep 2-2 (Finale)
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
SC Poltava – Epitsentr 0-3 (Finale)