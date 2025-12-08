Risultati calcio live, lunedì 8 dicembre 2025: posticipi in Serie A

Trasferta a Torino per il Milan, si gioca anche Pisa-Parma e Udinese-Genoa, turno quasi completo in B, posticipi in Europa

Calcio sudamericano in apertura di questo lunedì 8 dicembre. Partiamo dalla Bolivia dove in Division Profesional l’Aurora ha superato 2-0 in csa l’Universitario de Vinto. In Cile per i playoff retrocessione successo del Deportivo Conception sul Cobreloa 3-2 dopo che la sfida d’andata si era chiusa sul punteggio di 1-1. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti.

Coda alla 14esima giornata di Serie A con ben tre anticipi. Si parte alle ore 15 con Pisa-Parma quindi alle ore 18 Udinese-Genoa e alle 20:45 il Milan sfida il Torino in trasferta. Restando in Italia troviamo anche ben otto incontri di Serie B e in Lega Pro posticipi per il Girone A e B. Nella Serie A femminile spazio a Sassuolo-Lazio delle ore 12:30. Prosegue l’Arab Cup con Marocco-Arabia Saudita e Oman-Comoros delle ore 18 e in Europa posticipi in Premier League tra Wolverhampton e Manchester United delle ore 21. Stesso orario per Osasuna-Levante in Liga.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’8 DICEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Egnatia – Vora 2-0 (Finale)

AF Elbasani – Vllaznia 1-0 (Finale)

Flamurtari – Din. Tirana 0-3 (Finale)

ALGERIA: LIGUE 1

JS Kabylie – USM Alger 1-2 (Finale)

MC Alger – Belouizdad 2-1 (Finale)

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA – PLAY OFFS

Gimnasia L.P. – Estudiantes [Qualificato] 0-1 (Finale)

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Gabala – Turan 0-0 (Abbandonata)

Sabah Baku – Neftci Baku 2-0 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Aurora – Universitario de Vinto 2-0 (Finale)

SA Bulo Bulo – Tomayapo 5-4 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

CSKA 1948 Sofia – Dobrudzha 0-0 (Finale)

Ludogorets – Slavia Sofia 1-1 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA – PLAY OFF RETROCESSIONE

Cobreloa – Dep. Concepcion [Vincitore] 2-3 (Finale)

DANIMARCA: SUPERLIGA

Vejle – Brondby 2-1 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Hamburger SV D – Colonia D 1-4 (Finale)

GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Cavalier – Montego Bay 3-0 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

Panserraikos – Panetolikos 0-1 (Finale)

INGHILTERRA: FA CUP

Brackley Town – Burton [Qualificato] 1-3 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Wolves – Manchester Utd 1-4 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Ashdod – Ironi Tiberias 1-1 (Finale)

Maccabi Bnei Raina – Sakhnin 0-1 (Finale)

B. Jerusalem – Hapoel Jerusalem 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Pisa – Parma 0-1 (Finale)

Udinese – Genoa 1-2 (Finale)

Torino – Milan 2-3 (Finale)

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Sassuolo D – Lazio D 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Modena – Catanzaro 1-2 (Finale)

Avellino – Venezia 1-1 (Finale)

Frosinone – Juve Stabia 3-0 (Finale)

Mantova – Reggiana 0-1 (Finale)

Monza – Südtirol 1-1 (Finale)

Padova – Cesena 1-1 (Finale)

Bari – Pescara 1-1 (Finale)

Entella – Spezia 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Ospitaletto 1-1 (Finale)

Lecco – Alcione Milano 1-0 (Finale)

Virtus Verona – Pergolettese 1-1 (Finale)

Giana Erminio – Triestina 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Ascoli – Forlì 3-0 (Finale)

Carpi – Vis Pesaro 1-1 (Finale)

MONDO: FIFA ARAB CUP

Marocco – Arabia Saudita 1-0 (Finale)

Oman – Comoros 2-1 (Finale)

NIGERIA: NPFL

Katsina Utd – Bendel 0-1 (Finale)

Nasarawa – Shooting Stars 1-0 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Guimaraes – Gil Vicente 0-0 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

UTA Arad – Petrolul 1-0 (Finale)

Botosani – Rapid Bucarest 0-0 (Finale)

SCOZIA: COPPA DI SCOZIA

Tranent – Inverness Posticipata

SERBIA: SUPER LIGA

Radnik – Mladost 0-0 (Finale)

Radnicki Nis – Cukaricki 1-2 (Finale)

Sp. Subotica – TSC 1-2 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Osasuna – Levante 2-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Burgos CF – Albacete 0-1 (Finale)

Las Palmas – Mirandes 0-0 (Finale)

Malaga – Saragozza 1-1 (Finale)

SUD COREA: K LEAGUE 1 – SPAREGGIO

Suwon FC – BucheonVincitore 2-3 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Alanyaspor – Antalyaspor 0-0 (Finale)

Besiktas – Gaziantep 2-2 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

SC Poltava – Epitsentr 0-3 (Finale)