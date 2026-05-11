Pagelle 35° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 36° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentaseiesima giornata di Serie A 2025-2026 ha offerto spunti interessanti per un finale di stagione entusiasmante. Il turno si è aperto venerdì sera con il successo del Torino sul Sassuolo.

Sabato pomeriggio l’Udinese ha vinto a Cagliari con il risultato di 2-0 Alle 18 i Campioni d’Italia dell’Inter hanno confermato la loro superiorità espugnando l’Olimpico con un 2-0 netto sulla Lazio. Una prestazione matura, senza sbavature, che ribadisce la distanza tecnica e mentale tra la squadra di Chivu e il resto del campionato. In serata, invece, la Juventus, invece, ha trovato un successo pesante a Lecce: un 1.0 che vale il terzo posto-

La domenica ha offerto cinque partite. Alle 12.30 il Como ha espugnato Verona con un 1-0che vale la qualificazione alle coppe europee. Nel pomeriggio, lo 0-0 tra Fiorentina e Genoa ha certificato la salvezza matematica dei viola. La Cremonese ha centrato una vittoria importantissma contro un Pisa già retrocesso, un 3-0 che ha riaccesp la speranza di non retrocedere dei grigiorossi. Alle 18 il Parma ha ceduto in casa contro la Roma, 2-3 in una partita vibrante. Il big match della serata, Milan‑Atalanta, ha confermato il momento difficile dei rossoneri: a San Siro la squadra di Allegri ha subito tre gol per poi recuperare nel finale senza però riuscire a completare la rimonta.

La giornata si completerà lunedì con Napoli‑Bologna,

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 11 maggio 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 8 maggio

20.45

Torino-Sassuolo (pagelle-tabellino)

Sabato 9 maggio

15:00

Cagliari-Udinese (pagelle-tabellino)

18:00

Lazio-Inter (pagelle-tabellino)

20.45

Lecce-Juventus (pagelle-tabellino)

Domenica 10 maggio

12:30

Verona-Como (pagelle-tabellino)

15;00

Cremonese-Pisa (pagelle-tabellino)

Fiorentina-Genoa (pagelle-tabellino)

18:00

Parma-Roma (pagelle-tabellino)

20:45

Milan-Atalanta (pagelle-tabellino)

Lunedì 11 maggio

20:45

Napoli-Bologna (pagelle-tabellino)