Le partite di oggi, lunedì 8 dicembre 2025: Toro-Milan, Pisa-Parma e Udinese-Genoa

Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 8 dicembre 2025: fine dei giochi per quanto riguarda la 14esima di Serie A, ricco turno di Serie B e posticipi di scena in Serie C, in Premier League e in Liga

Inizio settimana ancora piuttosto intasato di impegni calcistici. Saranno infatti 3 le gare che, quest’oggi lunedì 8 dicembre, andranno a definire una volta per tutte il 14esimo turno di Serie A. Una giornata avanti invece la Serie B, pronta ad assicurare spettacolo con ben 8 gare in evidenza tra primo e tardo pomeriggio e in buona compagnia, visto che si scenderà in campo anche in Serie C, in un paio di top campionati europei e perfino oltreoceano, in ottica play off per il titolo di campione d’Argentina della Fase Clausura. Partiamo con il focus.

Indice

Il Milan per confermarsi capolista contro un Toro in crisi, scontro salvezza tra Pisa e Parma e il Genoa a caccia della seconda vittoria di fila dela gestione De Rossi

3 le sfide di questo lunedì e conclusive del 14esimo turno di Serie A: Pisa-Parma delle ore 15, Udinese-Genoa delle 18 e Torino-Milan delle 20.45. Trasferta trappola quella che dovrà affrontare il Diavolo per restare capolista. Se infatti da un lato non spaventa la tenuta dei piemontesi, con il tecnico Baroni fortemente in bilico dopo due k.o consecutivi capaci di avvicinare di molto una linea della retrocessione fino a qualche settimana fa ancora distante, dall’altro preoccupa molto il trend rossonero nell’ultimo decennio sotto la Mole sponda granata.

Ad eccezione infatti del sonoro 7-0 di maggio 2021, il Milan è uscito sconfitto ben 5 volte, ottenendo al massimo 4 segni X. Una statistica inquietante e da correggere per continuare a coltivare i sogni scudetto. Scontro diretto per la salvezza quello che invece andrà in scena all’Arena Garibaldi di Pisa, dove i nerazzurri di Gilardino non avranno altra strada che il successo, eventualmente il secondo stagionale casalingo, per abbandonare il terzultimo posto ai danni proprio dei gialloblù di Cuesta, a caccia a loro volta del secondo acuto esterno consecutivo da aggiungere ai 3 punti ottenuti in trasferta di Verona.

Seconda affermazione di fila anche nel mirino del Genoa e del suo neo allenatore Daniele De Rossi, che proverà ad immagazzinare altro ossigeno per la permanenza nella categoria contro una squadra, l’Udinese, attualmente in mezzo al guado della classifica: tra ambizioni di qualificazione europea, difficilmente percorribili, e una salvezza tranquilla come obiettivo primario di stagione.

Il ricco programma di giornata di Serie B

Archiviati i 2 anticipi di ieri, si chiuderà invece stesso in giornata il 15esimo turno di Serie B, rigorosamente tra le ore 12.30 e le 19.30. Gerarchie di nuovo mutate in vetta alla classifica. Non in tema primo posto, vista la marcia apparentemente inarrestabile del Monza, imbattuta da 9 uscite e di scena in casa con il Südtirol, ma in ottica seconda piazza valida anch’essa per la promozione diretta in A e ad oggi a disposizione del Frosinone. I ciociari dovranno infatti difendere in casa contro la Juve Stabia il momentaneo più 2 accumulato sul Modena, nel frattempo scivolato al terzo posto e atteso dall’incrocio play off col Catanzaro. Gara per respirare fuori dalla zona play out quella invece che si disputerà al San Nicola tra Bari e Pescara, con Avellino-Venezia, Mantova-Reggiana, Padova-Cesena e il sentitissimo derby ligure Virtus Entella-Spezia ad accompagnare il programma.

Il “Monday Night” di Serie C e del resto dei top campionati europei

Giochi in chiusura poi tra le 14.30 e le 15 anche per la 17esima di Serie C. Spettacolo assicurato nel Girone A, dove il Lecco sarà atteso dal big match con l’Alcione Milano per rispondere al tonfo di ieri del Brescia e sopravanzare così i rivali in seconda posizione. Spazio inoltre alla sfida a ridosso dei play out tra Albinoleffe ed Ospitaletto, oltre a Virtus Verona-Pergolettese e a Giana Erminio-Triestina. Niente Gruppo C, ma in compenso due le gare del Gruppo B in primo piano: Carpi-Vis Pesaro e soprattutto Ascoli-Forlì. Match quest’ultimo da vincere assolutamente da parte dei padroni di casa per rafforzare ancora di più la terza piazza in graduatoria alle spalle dell’accoppiata di testa Arezzo/Ravenna. Da ricordare inoltre alle 12.30 Sassuolo-Lazio, posticipo dell’ottava giornata di Serie A Femminile.

“Monday Night” tutto da giocare poi anche nel resto dei due top campionati europei in attività. In primis in Premier League: sul piatto Wolverhampton-Manchester United delle ore 21, gara in cui i Red Devils dovranno approfittare del cammino disastroso dei rivali valso ad oggi uno sconfortante ultimo posto in classifica a quota 2. E ciò sia per ritrovare la confidenza coi 3 punti, sia per restare a ridosso della zona Champions.

Fanalino di coda lo è però pure il Levante ma in un altro scenario, quello della Liga, dove alle 21 affronterà in trasferta l’Osasuna, formazione a propria volta a un passo dal baratro retrocessione.

Momento clou infine dall’altra parte del mondo, precisamente in Primera Divisòn Argentina, visto che in serata, alle 21, si scoprirà chi tra Gimnasia La Plata ed Estudiantes contenderà a una tra Boca Juniors e Racing Club il titolo di campione della Fase Clausura nella finalissima del prossimo 13 dicembre.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15:00

18:00

20:45

SERIE B

12:30

15:00

17:15

19:30

SERIE C

14:30

15:00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite dell’8 dicembre 2025

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Egnatia – Vora 16:00

AF Elbasani – Vllaznia 19:00

Flamurtari – Din. Tirana 19:00

ALGERIA: LIGUE 1

JS Kabylie – USM Alger 17:45

MC Alger – Belouizdad 20:00

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA – PLAY OFFS

Gimnasia L.P. – Estudiantes 21:00

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Gabala – Turan 14:00

Sabah Baku – Neftci Baku 17:00

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Aurora – Universitario de Vinto 01:00

SA Bulo Bulo – Tomayapo 20:00

BULGARIA: PARVA LIGA

CSKA 1948 Sofia – Dobrudzha 14:00

Ludogorets – Slavia Sofia 16:30

CILE: LIGA DE PRIMERA – PLAY OFF RETROCESSIONE

Cobreloa – Dep. Concepcion 00:15

DANIMARCA: SUPERLIGA

Vejle – Brondby 19:00

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Hamburger SV D – Colonia D 18:00

GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Cavalier – Montego Bay 23:00

GRECIA: SUPER LEAGUE

Panserraikos – Panetolikos 17:00

INGHILTERRA: FA CUP

Brackley Town – Burton 20:30

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Wolves – Manchester Utd 21:00

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Ashdod – Ironi Tiberias 18:45

Maccabi Bnei Raina – Sakhnin 18:45

B. Jerusalem – Hapoel Jerusalem 19:00

ITALIA: SERIE A

Pisa – Parma 15:00

Udinese – Genoa 18:00

Torino – Milan 20:45

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Sassuolo D – Lazio D 12:30

ITALIA: SERIE B

Modena – Catanzaro 12:30

Avellino – Venezia 15:00

Frosinone – Juve Stabia 15:00

Mantova – Reggiana 15:00

Monza – Südtirol 15:00

Padova – Cesena 15:00

Bari – Pescara 17:15

Entella – Spezia 19:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Ospitaletto 14:30

Lecco – Alcione Milano 14:30

Virtus Verona – Pergolettese 14:30

Giana Erminio – Triestina 15:00

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Ascoli – Forlì 14:30

Carpi – Vis Pesaro 14:30

MONDO: FIFA ARAB CUP

Marocco – Arabia Saudita 18:00

Oman – Comoros 18:00

NIGERIA: NPFL

Katsina Utd – Bendel 16:00

Nasarawa – Shooting Stars 16:00

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Guimaraes – Gil Vicente 21:30

ROMANIA: SUPERLIGA

UTA Arad – Petrolul 16:30

Botosani – Rapid Bucarest 19:30

SCOZIA: COPPA DI SCOZIA

Tranent – Inverness 20:45

SERBIA: SUPER LIGA

Radnik – Mladost 15:00

Radnicki Nis – Cukaricki 17:00

Sp. Subotica – TSC 19:00

SPAGNA: LALIGA

Osasuna – Levante 21:00

SPAGNA: LALIGA2

Burgos CF – Albacete 16:15

Las Palmas – Mirandes 18:30

Malaga – Saragozza 20:30

SUD COREA: K LEAGUE 1 – SPAREGGIO

Suwon FC – Bucheon 11:00

TURCHIA: SUPER LIG

Alanyaspor – Antalyaspor 18:00

Besiktas – Gaziantep 18:00

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

SC Poltava – Epitsentr 14:30