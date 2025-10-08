Le giallorosse attesa per la prima giornata della Women’s Champions League, si gioca anche nella Coppa Italia di Serie D. Successo del Messico nel Mondiali U20

Il quarto di finale del Mondiale U20 ha aperto il programma di questo mercoledì 8 ottobre. Nella seconda partita di questa fase successo per 4-1 del Messico e Cile: al 26′ di gioco Jimenez sblocca il risultato. Nella ripresa i messicani dilagano con Fimbres al 22′, Camberos con una doppietta al 35′ e 41′ mentre al 43′ arriva il gol della bandiera di Rossel.

In Colombia successo casalingo del Millonarios sull’America de Cali per 2-1 mentre in Paraguay di misura il Cerro Porteno ha piegato il Sol De America. Per le qualificazioni agli Europei U17 due successi ovvero della Danimarca e Irlanda rispettivamente contro la Lettonia 3-2 e il Kosovo 2-0. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, sguardo ai principali appuntamenti. In Italia si giocano i 32esimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Gare di qualificazione Mondiali tra area Africa e Asia oltre alle qualificazioni agli Europei U19 e U17. Per la prima fase di Champions League femminile alle 18:45 in campo Real Madrid e Roma per la gara d’esordio a questa nuova edizione.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’8 OTTOBRE 2025

AFRICA: MONDIALI - QUALIFICAZIONE

Eritrea - Marocco Rinviata

Eswatini - Angola 1-0 (*)

Etiopia - Guinea-Bissau 1-0 (*)

Libia - Capo Verde 2-1 (Intervallo)

Mauritius - Camerun 0-0 (Intervallo)

Central African Rep. - Ghana 18:00

Ciad - Mali 18:00

Comoros - Madagascar 18:00

Gibuti - Egitto 18:00

Sierra Leone - Burkina Faso 18:00

Niger - Congo 21:00

Tanzania - Zambia 21:00



ASIA: MONDIALI - QUALIFICAZIONE - QUARTA FASE

Oman - Qatar 17:00

Indonesia - Arabia Saudita 19:15



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

Millonarios - America De Cali 2-1 (Finale)

Aguilas - Ind. Medellin 22:30



EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - PRIMA FASE

Real Madrid D - Roma D 18:45

Twente D - Chelsea D 18:45

Manchester Utd D - Vålerenga D 21:00

St. Polten D - Atletico Madrid D 21:00

Wolfsburg D - PSG D 21:00



EUROPA: EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE

Lettonia U17 - Danimarca U17 2-3 (Finale)

Kosovo U17 - Irlanda U17 0-2 (Finale)

Macedonia del Nord U17 - Ungheria U17 2-2 (Finale)

Repubblica Ceca U17 - Gibilterra U17 13-0 (Finale)

Bielorussia U17 - Norvegia U17 3-1 (*)

Francia U17 - Azerbaigian U17 4-0 (*)

Spagna U17 - Andorra U17 16:30

Austria U17 - Faerøerne U17 18:00

Germania U17 - Lussemburgo U17 18:00

Romania U17 - Israele U17 18:00

Belgio U17 - Moldavia U17 19:00



EUROPA: EUROPEI U19 - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE

Norvegia U19 - Kosovo U19 0-0 (*)

Israele U19 - Lussemburgo U19 0-0 (*)

Slovenia U19 - Austria U19 0-0 (*)

Armenia U19 - Germania U19 19:00



EUROPA: PREMIER LEAGUE INTERNATIONAL CUP

West Brom U21 - Juventus U21 20:00



EUROPA: UEFA EUROPA CUP WOMEN - QUALIFICAZIONE

Young Boys D - Sarajevo D 2-0 (Finale)

Slavia Praga D - Austria Vienna D 1-0 (*)

Inter D - Vllaznia D 18:00

Mura D - Din. Minsk D 18:00

Vorskla Poltava D - Fortuna Hjorring D 18:00

Koge D - Glasgow City D 18:30

Eintracht Frankfurt D - Slovacko D 19:00

Grasshopper D - Ajax D 19:00

Minsk FK D - PSV D Rinviata

RSC Anderlecht D - Braga D 19:00

Sparta Praga D - Ferencvaros D 19:00

Breidablik D - Subotica D 20:00



ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D

Chievo - Rovato Vertovese 0-1 (*)

Trastevere Calcio - Budoni 1-0 (*)

Albalonga - L'Aquila 1-1 (Intervallo)

Brusaporto - Ciserano-Bergamo 0-0 (*)

Citta di Fasano - Gravina 2-0 (*)

Cjarlins Muzane - Brian Lignano 0-0 (*)

Ferrandina - Francavilla 0-0 (*)

Folgore Caratese - Club Milano 1-2 (*)

Follonica Gavorrano - Valmontone 0-0 (*)

Fossombrone - Ancona 0-0 (*)

Ligorna - NovaRomentin 1-0 (*)

Luparense - Mestre 0-0 (*)

Martina Calcio - Sarnese 2-1 (*)

Notaresco Calcio - Termoli 1-0 (*)

Orvietana - Siena 2-0 (Intervallo)

Piacenza - SCD Progresso 1-0 (*)

Savoia - Paganese 1-1 (*)

Sondrio - Breno 0-0 (Intervallo)

Tau - Pistoiese 1-2 (*)

Vado - Sestri Levante 2-0 (*)

Castrumfavara - Igea Virtus 15:30SRF

Nocerina - Gelbison 2-1 (*)

Asti - Chisola 0-0 (*)

Enna - Sancataldese 0-0 (*)

Foligno - Atletico Ascoli 16:30

Correggese - Imolese 17:00

Este - Vigasio 17:00

Grosseto - Unipomezia 18:00

Sambiase - Reggina 18:00

Pavia - Sant'Angelo 19:00

Prato - Montevarchi 20:30



MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Gibilterra - Nuova Caledonia 19:00



MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB

Heracles (Ned) - Dusseldorf (Ger) 1-3 (Finale)

Augusta (Ger) - Ulm (Ger) 17:30

Luckenwalde (Ger) - Union Berlino (Ger) 18:30



MONDO: MONDIALI U20 - PLAY OFF

Cile U20 - Messico U20Qualificato 1-4 (Finale)

Argentina U20 - Nigeria U20 21:30

Colombia U20 - Sudafrica U20 21:30



MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA

Arsenal Tivat - Mornar 0-0 (Intervallo)



NIGERIA: NPFL

Kano - Kwara 17:00

Rangers Int'l - Abia Warriors 17:00



PARAGUAY: COPA PARAGUAY

Cerro PortenoQualificato - Sol De America 1-0 (Finale)



USA: USL CHAMPIONSHIP

Oakland Roots - Hartford Athletic 1-3 (Finale)

