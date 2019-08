Hanno aperto la giornata la Copa Libertadores e quella Sudamericana. Ricco programma per le qualificazioni alla prossia Europa League

Giovedì 1° agosto, mese dove ripartiranno tutti i principali campionati mondiali. Nella notte si sono giocate di Copa Libertadores. Successi tutti casalinghi per Cerro Porteno (2-1 sul San Lorenzo), Internacional (2-0 sul Nacional), Boca Junior (2-0 sull’Athletico-PR) e Flamengo (3-0 dopo i calci di rigore). Nella Copa Sudamericana invece 2-0 dell’Atletico-MG sul Botafogo. In Bolivia 2-2 tra Aurora e The Strongest mentre in Canada 2-0 dell’Edmonton sull’HFX Wanderers mentre pareggiano 2-2 Valour e Pacific FC. Nella Copa Ecuador passa 2-0 il Tecnico sul Macare mentre nella Copa Aguila in Colombia tutti successi casalinghi per Deportivo Cali, La Equidad e Once Caldas rispettivamente 1-0 sul Real San Andres, 3-2 sul Pasto e 2-1 sull’America De Cali. In Copa Mexico 1-1 tra U.N.A.M. e Atl. San Luis mentre vincono in casa toluca e Monterrey. Quadro della giornata molto ricco con tante sfida di qualificazione alla prossima Europa League con anche il Torino impegnato nel ritorno contro il Debrecen. Vediamo dunque tutti i risultati aggiornati in tempo reale di oggi.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]