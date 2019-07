In primo piano i preliminari di Championship League ed Europa League con diversi match oggi in programmazione

Martedi 9 luglio si é aperto con il campionato brasiliano di Serie B. Vince il Sao Bento, 3-2 in casa contro lo Sport Recife mentre in Ecuador 1-0 del Macara supera 2-0 il Guayaquil City. Il programma prosegue con diverse sfide valide per le qualificazioni Champions ed Europa League. Completano il quadro le numerose amichevoli tra squadre di club e le Universiadi.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]