Ritiro Atalanta, precampionato 2019 – 2020: amichevoli estive

BERGAMO – L’Atalanta si prepara ad affrontare per la prima volta nella sua storia la Champions League. Gli orobici, al termine di una grande cavalcata durante la scorsa stagione, si sono conquistati l’accesso alla massima competizione europea. L’obiettivo tra i grandi è quello di non sfigurare e la società si sta gia muovendo sul mercato per portare alla corte di Gasperini i giusti rinforzi per affrontare al meglio la stagione 2019-2020. Per 18 milioni di euro Percassi ha regalato ai suoi tifosi Luis Muriel che nella scorsa stagione, tra Fiorentina e Siviglia, ha fatto registrare 13 gol e 6 assist. Si lavora anche per il centrocampo, ma al momento l’ipotesi di Fofana si sta allontanando visto il costo elevato del cartello del giocatore dell’Udinese.

Precampionato 2019-2020 dell’Atalanta: dal ritiro alle amichevoli estive

Il ritiro dell’Atalanta avrà inizio l’11 luglio quando la rosa neroblu si ritroverà a Bergamo per partire verso Clusone. Lì i bergamaschi hanno gia fissate tre amichevoli: la prima contro la rappresentativa locale il 14 luglio, la seconda contro il Brusaporto il 20 luglio ed, infine, il giorno successivo Gomez e compagni saranno impegnati contro il Renate. Il ritiro in provincia di Bergamo finirà il 25 luglio, ma già il 26 gli orobici partiranno per l’Inghilterra dove ci sono già fissate altre tre sfide: il 27 contro lo Swansea, il 30 contro il Norwich e il 2 agosto contro il Leicester.

