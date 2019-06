Ritiro Roma, precampionato 2019 – 2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 della Roma. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei giallorossi

ROMA – L’ambiente Roma è ancora scosso dell’intervista fiume di Francesco Totti in diretta nazionale. L’ex capitano e dirigente giallorosso ha messo in luce i problemi della società capitolina che, ad ora, non ha ancora un direttore sportivo e un diretto tecnico. Per Fonseca l’inizio non è di certo dei migliori: con l’esclusione dalla Champions League la Roma è costretta a cedere alcuni prezzi pregiati della rosa. Sul piede di partenza ci sono Manolas, per lui Napoli e Juventus in pole position, e Dzeko sempre più vicino all’Inter. In entrata ancora non ci sono stati nomi rilevanti che potrebbero riavvicinare il pubblico romanista alla dirigenza americana. Le date del ritiro della Roma non sono ancora state svelate, in quanto si aspetta la sentenza UEFA nei confronti del Milan. Nei caso in cui i rossoneri fossero esclusi dell’Europa League, i giallorossi accederebbero direttamente alla fase a gironi della coppa senza passare per i preliminari.

Precampionato 2019-2020 della Roma: dal ritiro ai preliminari

Se la situazione dovesse rimanere quella attuale, quindi con la Roma ai preliminari, i giallorossi partirebbero per Pinzolo il 29 giugno per fare ritorno nella capitale il 7 luglio. Se, invece, la UEFA condannasse il Milan all’esclusione dalle coppe, la prima parte di ritiro si svolgerà a Trigoria, come lo scorso anno, per poi partire verso l’8 o il 9 di giugno. Non ci sarà, però, modo di recuperare la Tourneè americana e l’International Champions Cup. Restando sulla prima ipotesi, i giallorossi debutteranno in Europa League il 25 luglio contro la vincente di Debrecen-Kukesi.