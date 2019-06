Elenco delle partite previste per oggi sabato 22 giugno 2019: in primo piano l’Europeo Under 21 con l’Italia in campo oltre a Copa America e Coppa D’Africa.

REGGIO EMILIA – E’ un sabato vivacissimo quello che ci attende a cominciare dall’Europeo Under 21 con l‘Italia protagonista. Gli Azzurrini, dopo aver perso contro la Polonia, si giocheranno tutto con il Belgio con l’obbligo di vincere e e la speranza che la Spagna faccia altrettanto con la Polonia, in questo momento in semifinale. C’è anche la Copa America con tre sfide in programma: alle ore 01.00 c’è Ecuador-Cile con i primi che sono reduci dalla brutta sconfitta contro l’Uruguay mentre la Roja ha battuto senza problemi il Giappone. Alle 21 si chiude il Gruppo A con il Brasile che affronterà il Perù mentre il Venezuela giocherà contro la Bolivia. C’è anche la Coppa D’Africa con tre partite in programma: alle ore 16.30 Congo-Uganda, alle 19 Nigeria-Burundi e alle 22 Guinea-Madagascar.

Pronostici per oggi sabato 22 giugno 2019

Calcio in TV oggi sabato 22 giugno 2019

AFRICA: African Nations Cup

16:30 DR Congo – Uganda

19:00 Nigeria – Burundi

22:00 Guinea – Madagascar

EUROPA: Europei U21

21:00

Belgio U21 – Italia U21 [CRONACA DIRETTA]

Spagna U21 – Polonia U21

MONDO: Mondiali – Donne – Play Off

17:30 Germania D – Nigeria D

21:00 Norvegia D – Australia D

SUD AMERICA: Copa America

01:00 Ecuador – Cile

21:00

Bolivia – Venezuela

Perù – Brasile

NORD E CENTRO AMERICA: Gold Cup

01:00 El Salvador – Giamaica

03:00 Honduras – Curacao

23:30 Guyana – Panama