Copa America, Uruguay-Giappone 2-2: il tabellino del match

Il tabellino di Uruguay-Giappone 2-2 il risultato finale: match scoppiettante con la Celeste che fa un passo avanti verso i quarti di finale, c’è speranza anche per il Giappone.

PORTO ALEGRE – Nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo C della Copa America Uruguay e Giappone si dividono la posta in palio dando vita ad uno spettacolare pareggio. 2-2 il risultato finale con i nipponici che passano due volte in vantaggio con una doppietta di Miyoshi ma la Celeste risponde con il rigore di Suarez ed il gol di Gimenez. Con questo pareggio la Nazionale di Tabarez fa un passo in avanti verso i quarti salendo a 4 punti mentre il Giappone conquista il primo punto regalandosi ancora una speranza.

Uruguay-Giappone 2-2: il tabellino del match

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt (28′ G. Gonzalez); Nandez (80′ de Arrascaeta), Bentancur, Torreira, Lodeiro (73′ Valverde); Cavani, Suarez. Ct: Tabarez

GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima; Iwata (87′ Tatsuta), N. Ueda, Tomiyasu, Sugioka; Miyoshi (83′ Kubo), Shibasaki, Itakura, Nakajima; Abe (67′ A. Ueda), Okazaki. Ct: Moriyasu

Arbitro: Andres Rojas (Colombia)

Reti: 25′ Miyoshi (G), 32′ rig. Suarez (U), 58′ Miyoshi (G), 66′ Gimenez (U)

Ammoniti: N. Ueda, Nakajima

Stadio: Arena do Gremio

Fonte foto: Twitter Uruguay