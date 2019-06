Fase ai gironi per gli Europei mentre nella notte pareggio a suon di gol tra Uruguay e Giappone. Si è già giocato anche nella Gold Cup

Nazionali padroni dalla prima giornata d’estate. In questo venerdì 21 giugno infatti si disputano match per gli Europei Under 21 ma anche per l’African Nations Cup e i già disputati incontri per la Copa America e Gold Cup. Prima di andare a vedere tutti i risultati dei principali match aggiornati in tempo reale, sguardo a chi ha già giocato. Partiamo da Uruguay – Giappone. 2-2 con il doppio botta e risposta. Due a volte sotto la squadra sud americana prima pareggia su rigore di Suarez quindi Gimenez. Doppietta di Miyoshi dei nipponici. Per la Gold Cup invece l’Haiti passa 2-0 contro il Nicaragua mentre 2-1 del Costa Rica sul Bermuda. In Canada successo esterno del Pacific FC in casa del Valour.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

