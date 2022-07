Ritiro Hellas Verona, precampionato 2022 -2023: amichevoli estive

Calendario precampionato 2022-2023 dell’Hellas Verona. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei gialloblù

VERONA – L’ormai consolidato binomio fra Hellas Verona FC e Trentino prosegue e sancirà ufficialmente l’inizio della nuova stagione, 2022/23, la quarta consecutiva in Serie A del Club gialloblù. Per la quinta estate nelle ultime sei, la seconda di fila, sarà infatti Primiero San Martino di Castrozza l’Official Summer Retreat del Verona. La preparazione estiva del Verona sotto le Pale di San Martino di Castrozza si terrà da domenica 3 a domenica 17 luglio, periodo durante il quale i gialloblù alloggeranno all’Hotel Luis a Fiera di Primiero e si alleneranno al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano, a pochi minuti dall’hotel. Durante le due settimane, capitan Veloso e compagni sosterranno sedute quotidiane di allenamento, nella maggior parte dei casi doppie (mattino e pomeriggio), presso il già citato centro sportivo di Mezzano. L’esordio in campionato é previsto per lunedì 15 agosto, alle ore 18.30, allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi.

Tante le novità per la prossima stagione. In panchina non ci sarà più Igor Tudor ma l’ex Udinese Gabriele Cioffi, che oggi sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa. Novità anche per quanto riguarda l’attacco perché nelle prime battute di calciomercato sono già stati ufficiati gli arrivi di Roberto Piccoli in prestito dall’Atalanta e del bosniaco Milan Djuric dalla Salernitana, che ha firmato un contratto che lo legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2025. Ha lasciato, invece, temporaneamente Verona, con destinazione Lazio, il promettente ventenne Mattia Cancellieri.

Date amichevoli

Sabato 9 luglio, ore 17

Hellas Verona-US Primiero

Mercoledì 13 luglio, ore 17

Hellas Verona A-Hellas Verona B

Sabato 16 luglio, ore 16

Hellas Verona-Virtus Verona

Tutti i match avranno luogo al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano: gli orari potrebbero subire variazioni.