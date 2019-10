River Plate-Boca Juniors 2-0, il tabellino: i Millonarios vedono la finale

Il tabellino di River Plate-Boca Juniors, 2-0 il risultato finale: reti di Borre e Fernandez per i Millonarios che mettono una piccola ipoteca sul passaggio del turno.

BUENOS AIRES – Nel match valido per la semifinale d’andata di Copa Libertadores il River Plate batte 2-0 il Boca Juniors. I padroni di casa si aggiudicano il primo atto avvicinandosi alla seconda finale consecutiva: un gol per tempo per i Millonarios che sbloccano la situazione con un rigore di Borre e chiudono con la rete di Fernandez nella seconda frazione di gioco. Nella notte tra oggi e domani la seconda semifinale d’andata che metterà di fronte Gremio e Flamengo.

River Plate-Boca Juniors 2-0: il tabellino del match

RIVER PLATE (4-1-3-2): Armani; Montiel, Martinez, Pinola, Casco; Perez; De La Cruz (86′ Alvarez), Palacios, Fernandez; Borré (65′ Scocco), Suarez (90′ Pratto). ALLENATORE: Gallardo.

BOCA JUNIORS (4-1-4-1): Andrada; Weigandt, Lopez, Izquierdoz, Mas; Marcone; Soldano (55′ Tevez), MacAllister (77′ Zarate), Capaldo, Reynoso (72′ Salvio); Abila. ALLENATORE: Alfaro.

MARCATORI: 7′ Rig. Borre (R), 70′ Fernandez (R)

AMMONITI: Perez (R), Fernandez (R), Lopez (B), Izquierdoz (B), Mas (B).

ESPULSI: Capaldo (B)

STADIO: Monumental

Fonte foto: Twitter River Plate