Si parte dal pomeriggio con gli azzurri e in serata grande attesa per la gara dei nerazzurri al Camp Nou contro il Barça. Ecco i risultati del 2 ottobre 2019

Mercoledì 2 ottobre 2019 nuova giornata dedicata alla Champions League. Dopo la bruciante sconfitta allo scadere dell’Atalanta e la vittoria della Juventus, altre due italiane in campo. Partiamo dal pomeriggio con la trasferta del Napoli contro il Genk mentre la sera sarà il Camp Nou a ospitare la suggestiva sfida tra Barcellona e Inter. Entrambi i match da non perdere potranno essere seguiti minuto per minuto grazie al supporto della webcronaca. Dal primo pomeriggio invece spazio agli stessi club per la categoria under 19 in quella che è chiamata la Uefa Youth League. Completano il quadro la Championship in Inghilterra e la Liga2 in Spagna.

Consultando invece le partite che si sono già giocate troviamo che in Colombia vincono in casa l’Aguilas e l’Ind. Medellin rispettivamente 3-0 sui Jaguares de Cordoba e 3-1 sul Pasto. Si è giocata anche la Coppa in Messico con l’Atlas che supera 2-0 il Zacatepec mentre vincono tutte fuori casa Dorados (2-1 su Celaya), Guadalajara (2-0 sul Correcaminos) e Monarcas (1-0 sul Puebla). Per la CONCACAF League 1-0 del Saprissa in casa dell’Independiente mentre per la Copa Libertadores 2-0 del River Plate sul Boca Junior. Gara subito in discesa per i padroni di casa in vantaggio dopo 7 minuti con Borre su rigore e nella ripresa raddoppio al 25′ con Fernendez su assist di Suarez. Andiamo a vedere tutti i principali risultati in diretta della giornata.

EUROPA: Champions League – Fase a Gironi

