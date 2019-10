Pronostici 3 ottobre 2019: l’Europa League con Lazio e Roma

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì 3 ottobre 2019 sono dedicati integralmente alla seconda giornata della fase a girone di Europa League

Giovedì 3 ottobre si gioca la seconda giornata della fase a gironi della Europa League, che quest’anno vede impegnate Lazio e Roma. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Feyenoord – Porto 2 (ore 18.55)

Il Feyenoord è sesto con 13 punti nel massimo campionato olandee mentre nella gara di esordio in Coppa ha perso sul campo del Celtic. Il Porto è terzo nel massimo campionato portoghese mentre in Europa League ha vinto 2-1 contro lo Young Boys.

Lazio – Rennes 1 (ore 21)

Incontro valido per la seconda giornata del Gruppo D. I biancocelesti hanno cominciato male la competizione perdendo 2-1 in casa del Cluj. In campionato, invece, sono reduci dal brillante 4-0 contro il Genoa e in classifica sono sesti con 10 punti. I francesi provengono dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Marsiglia e sono settimi con 12 punti.

Wolsfberger – Roma 2 (ore 18.55)

All’esordio in Coppa la formazione austriaca ha vinto 4-0 in trasferta sul campo del Borussia Monchengladbach. I giallorossi sono reduci dalla vittoria esterna con il Lecce e in classifica sono quinti con 11 punti. In Europa League la squadra di Fonseca ha esordito battendo il Basaksehir.

Dudelange – Qarabag 2 (ore 21)

Nella gara di esordio Il Dudelange ha vinto in trasferta 3-4 sul campo dell’APOEL mentre è soltanto ottavo nel massimo campionato del Lussemburgo. In Europa League il Qarabag ha perso in casa dal Siviglia mentre é nettamente in testa al campionato dell’Azerbajian.

Siviglia – APOEL 1 (ore 21)

Il Siviglia ha esordito in Coppa andando a voncere in trasferta sul campo del Qarabag mentre è sesto nel massimo campionato spagnolo. In Europa League l’APOEL ha perso in casa dal Dudelange mentre é soltanto quinto nel massimo campionato cipriota.

Rosenborg – PSV 2 (ore 21)

Nella gara di esordio il Rosenborg ha perso sul campo del Linz mentre è quarto nel massimo campionato norvegese. In Europa League l’Ajax ha battuto lo Sporting mentre é primo, a pari merito con l’Ajax, nel massimo campionato olandese.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 2 ottobre 2019

Feyenoord – Porto 2 (2,15)

Lazio – Rennes 1 (1,52)

Wolsfberger – Roma 2 (1,70)

Dudelange – Qarabag 2 (1,77)

Siviglia – APOEL 1 (1,19)

Rosenborg – PSV 2 (1,80)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 211 euro