Europa League, Wolfsberger – Roma: giallorossi nettamente favoriti

Europa League, Wolfsberger – Roma: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma giovedì 3 ottobre dalle ore 18.55. Per i bookmakers nettamente favoriti i giallorossi

GRAZ – Giovedì 3 ottobre si gioca Wolfsberger – Roma, incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo di Europa League. Nella gara di esordio la formazione austriaca ha vinto 4-0 in trasferta sul campo del Borussia Monchengladbach. I giallorossi sono reduci dalla vittoria esterna con il Lecce e in classifica sono quinti con 11 punti. In Europa League la squadra di Fonseca ha esordito battendo il Basaksehir.

Europa League, Wolfsberger – Roma: per i bookmakers giallorossi nettamente favoriti

Il segno 1 è quotato da 4,50 a 4,60. Il segno X è offerto da 3,80 a 3,90 mentre il segno 2 è dato da 1,70 a 1,75.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1X è dato da 2,06 a 2,10, l’X/2 è offerto da 1,18 a 1,19 mentre l’1/2 vale da 1,24 a 1,26.

I bookmakers credono che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 2,10 a 2,15, l’Over 2,5 da 1,62 a 1,65. Pensano che potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,10 a 2,25, il goal da 1,57 a 1,60.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’ 1-1 (da 6,75 a 7,50) seguito dall’1-2 (da 7,75 a 8,50) e dallo 0-2 (da 8,25 a 10,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 3,80 a 4,00.