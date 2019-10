Wolfsberger – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Wolfsberger – Roma del 3 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo J di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

GRAZ – Giovedì 3 ottobre alle ore 18.55 andrà in scena Wolfsberger – Roma, incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo di Europa League. Da una parte c’è la formazione austriaca che alla prima giornata ha stupito tutti vincendo 4-0 in casa del Borussia M. Dall’altra parte, invece, ci sono i capitolini che in campionato sono reduci dalla vittoria esterna con il Lecce ed in classifica occupano il quinto posto con 11 punti. In Europa League la squadra di Fonseca ha esordito battendo agevolmente il Basaksehir.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 3 ottobre alle 18 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI WOLFSBERGER – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Kofler in porta, pacchetto difensivo composto da Novak e Schmitz sulle corsie laterali mentre nel mezzo Sollbauer e Rnic. A centrocampo Leitgeb in cabina di regia con Schmid e Ritzmaier mezze ali mentre davanti Liendl alle spalle del tandem offensivo composto da Weissman e Niangbo.

QUI ROMA – Turnover ragionato per Fonseca che dovrebbe schierare la sua squadra col 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Spinazzola e Kolarov sulle fasce laterali mentre nel mezzo Fazio e Juan Jesus. A centrocampo Diawara e Cristante in cabina di regia mentre davanti terzetto formato da Zaniolo, Pastore e Kluivert alle spalle di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Wolfsberger – Roma, valevole per la seconda giornata del Gruppo J di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Wolfsberger – Roma

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo. Allenatore: Struber

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Stadion Graz Liebenau