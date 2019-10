Wolfsberger-Roma 1-1, il tabellino: Liendl risponde a Spinazzola

Il tabellino di Wolfsberger-Roma 1-1 il risultato finale: la squadra di Fonseca passa in vantaggio con Spinazzola ma gli austriaci pareggiano con Liendl.

GRAZ – Nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo J di Europa League Wolfsberger e Roma si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Un gol per tempo con i capitolini che passano in vantaggio nella prima frazione con Spinazzola ma, ad inizio ripresa, arriva il pareggio dei padroni di casa con Liendl. Con questo pareggio, dunque, entrambe le squadre salgono a quota 4 punti in classifica.

Wolfsberger-Roma 1-1: il tabellino del match

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier (92′ Wernitzing); Liendl (88′ Schmerbock); Weissman (81′ Schmidt), Niangbo. Allenatore: Struber

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola (80′ Kolarov); Diawara, Cristante (82′ Veretout); Kluivert, Pastore (77′ Antonucci), Zaniolo; Kalinic. Allenatore: Fonseca

RETI: 27′ Spinazzola (R), 51′ Liendl (W)

AMMONIZIONI: Sollbauer (W), Cristante, Zaniolo, Diawara, Kluivert (R)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Stadion Graz Liebenau